Ученые доказали: сексуальное удовольствие женщины напрямую зависит от размера мужского достоинства

Влияет ли длина мужского хозяйства на сексуальное удовольствие, которое получает женщина? Фото: Shutterstock

Науку часто упрекают за то, что она занимается вещами отвлеченными, далекими от потребностей обычного человека. Но результаты этого исследования способны одинаково взволновать и нобелевского лауреата и слесаря-сантехника. Влияет ли длина мужского хозяйства на сексуальное удовольствие, которое получает женщина? Ответ на этот вопрос, который мучил всех нас с подросткового возраста, наконец-то получил научное обоснование.

Что важнее: габариты или твердость и несгибаемость?

- Изначально мы исходили из гипотезы о том, что глубина проникновения не имеет принципиального значения для большинства женщин, - говорит ведущий автор исследования профессор Королевского колледжа Лондона Дэвид Вил.

И действительно, в народных массах очень популярна теория о том, что важны не габариты мужского хозяйства, а его способность долго находится в первом агрегатном состоянии (то есть твердость и несгибаемость).

Ученые подробно описывают технологию проведенного эксперимента. Это же не фунт изюма - организовать исследование на столь интимную тему. Ведь нельзя попросить девушек: переспите, пожалуйста, с несколькими парнями, вооруженных “оружием” разного калибра, и скажите - с кем секс лучше. Во-первых, это аморально. А во-вторых, бесполезно, поскольку степень наслаждения может зависеть не столько от размера, сколько от способности партнера не быть эгоистом. В общем, исследование оказалось делом крайне деликатным, достаточно сказать, что из 35 отобранных пар (это были в основном студенты и преподаватели Королевского колледжа) лишь 12 сумели довести эксперимент до конца.

Генитальное кольцо - не простое украшенье!

Надо сказать, что ученые организовали эксперимент очень тактично и продумано. Девушкам не было необходимости менять партнеров, достаточно было менять насадки - специальные кольца, которые мужчины надевали на свой детородный орган перед сексом. Эти кольца были четырех размеров:

- Кольцо А толщиной 0,5 см. Его задача не мешать погружению к цели, а обеспечить чистоту эксперимента. Кольцо ощущается так же как и более толстые, а поскольку партнерша не должна была знать какого размера надета насадка, то роль предубеждений сводилась к минимуму.

- Кольцо B толщиной 2,5 см. Оно уменьшало длину среднестатистического мужского оружия на 19,4%.

- Кольцо C толщиной 3,8 сантиметров “ съедало” 29% длинны.

- Кольцо D толщиной 5 сантиметров укорачивало мужское достоинство на 38%.

С чувством глубокого удовлетворения...

По условиям эксперимента мужчины должны были надевать те или иные кольца перед интимной близостью в определенной последовательности. Не ставя при этом в известность своих возлюбленных. А женщины должны были оценивать в специальной анкете остроту наслаждений, основываясь исключительно на чувственных ощущениях. Для более точного понимания, как именно изменение размера влияет на степень удовольствия, чувство глубокого удовлетворения разделялось на три составляющие. Женщины отдельно оценивали по 100-балльной шкале 3 параметра:

1. Общий уровень сексуального удовольствия. Сюда входила прелюдия, предварительные ласки, эффект от использования секс-игрушек (если пара такое практиковала) и собственно сам секс.

2. Острота ощущений непосредственно от полового акта.

3. Степень эмоциональной связи с партнером.

Науку часто упрекают за то, что она занимается вещами отвлеченными, далекими от потребностей обычного человека. Фото: Shutterstock

На какой вопрос ни один мужчина не ответит честно?

Самое главное - от мужчин требовалось сообщить ТТХ своих причиндалов, производя замеры по строго прописанной методике. Участники эксперимента вроде культурные, образованные люди (студенты и преподаватели, как я писал выше), но намерили у себя такое богатство, которое поместится не в каждые шаровары. В среднем по больнице у каждого волонтера - ни в сказке сказать, ни пером описать - а вышло по 17 сантиметров на брата. Что исследователи единодушно расценили, как злостное завышение собственной самооценки, поскольку по независимым замерам медиков львиная доля мужчин на Земле - 50 процентов - может достать из широких штанин только 13 сантиметров. А испытуемые почему-то дружно оказались в числе 5 процентов, которым природа в виде исключения выдала игрушку размера кинг-сайз.

Кстати, количество оргазмов у женщин не учитывалось. Возможно по той же причине, чтобы и у представительниц слабого пола не было соблазна соврать.

Размер все же имеет значение

Когда эксперимент закончился (а он длился довольно долго, учитывая, что каждая пара посвятила науке в среднем 16 ночей утех и наслаждений) выяснились любопытные детали.

Во-первых, на ощущение эмоциональной близости кольца никак не повлияли. А вот на физиологической стороне любовных отношений (чувственное наслаждение от полового акта) укорачивание фаллоса сказалось очень сильно.

Во-вторых, ученые подсчитали, что уменьшение глубины проникновения в лоно на 15 процентов приводило к сокращению удовольствия у женщин на 18 процентов.

В третьих, чем длиннее у мужчины был “жезл любви”, тем меньше кольца снижали уровень сексуального удовлетворения у женщин.

Общий вывод исследователей оказался неутешительным для тех, кто стоял в очереди за умелыми руками, смазливой физиономией и красивой фигурой в то время, когда раздавали дефицитные телескопические штучки для любовных утех. Размер и в самом деле имеет значение!

По мнению ученых это может быть связано со способностью обладателей длинных экземпляров стимулировать интимные органы женщины на всем их протяжении.

Что делать с недорослем?

Что делать тем, кто не может похвастаться богатырской статью в том месте, которое показывают только врачу и любимой женщине (во всяком случае мы надеемся, что вы не бегаете по парку в плаще на голое тело)? Брать ипотечный кредит и вкладывать деньги в пластическую операцию по увеличению своего недоросля? Это достаточно популярный выход - в мире ежегодно делается 15-20 тысяч таких операций. Но ученые советуют прибегать к этой мере лишь в крайних случаях, только если у вас значительно меньше, чем законные 13 см. Потому что операция зачастую не решает проблем в интимной сфере, зато имеет массу осложнений.

А самое главное, эта проблема парадоксальным образом гораздо сильнее беспокоит мужчин, чем женщин, которые, как мы только что выяснили, недополучают плотских удовольствий. Один из самых массовых и хорошо организованных опросов, в котором приняло участие 52 031 мужчин и женщин, показал, что 84% дам удовлетворены размером полового члена своего партнера И только 14% хотели, чтобы он был больше. Среди мужчин же насчитывалось 46% тех, кто жаждет революционных перемен.

Бери пример с Николо Паганини

Думается, что здесь есть совершенно простое объяснение: парни, которые не могут похвастаться размерами, компенсируют этот недостаток высоким уровнем исполнительского мастерства. И это делает их любимых счастливыми. Широко известна легенда о том, как завистники великого скрипача Паганини подпилили ему струны и во время концерта три из четырех струн лопнули. Однако виртуоз сумел на одной струне доиграть концерт так, что никто из слушателей не заметил разницы. Изобретательный и любящий мужчина всегда найдет способ сыграть свой концерт так, чтобы любимая потребовала исполнения на бис.