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Общество2 сентября 2021 13:10

Яндекс.Маркет запустил доставку лекарств на дом: Заказ привезут за 1–2 часа

Приобрести онлайн можно только безрецептурные препараты
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Яндекс.Маркет запустил услугу доставки лекарств на дом. Необходимые препараты, которые отпускаются без рецепта, курьеры привезут буквально за один-два часа. Заказ доставят до двери, вам не придется никуда за ним идти. Товары доступны в разделе «Яндекс.Маркет Express».

Напомним, ранее лекарства можно было заказывать на маркетплейсе только с самовывозом из аптек. Этим летом сервис протестировал доставку до двери и теперь запускает эту услугу в крупных городах.

Доставка безрецептурных лекарств на дом сейчас работает в Москве. В течение сентября эта опция станет доступной в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Самаре, Перми, Уфе, и Волгограде.

В ассортименте маркетплейса представлено около 2,5 тыс. препаратов. На данный момент сервис сотрудничает с аптечными сетями «Диалог», «Ригла», «Самсон-Фарма». Маркет будет расширять список партнеров. До конца года сервис планирует увеличить перечень доступных к заказу на дом препаратов до 4 тыс.

БИЗНЕС-ПРЕСС