Реновация в Москве в районе Царицыно: Две новостройки начнут заселять в этом году

Среди участников программы с каждым месяцем становится все больше тех, кто получает долгожданные ключи от новой квартиры Фото: Михаил ФРОЛОВ

По всей Москве продолжается реновация устаревшего жилья. Среди участников программы с каждым месяцем становится все больше тех, кто получает долгожданные ключи от новой квартиры. Скоро стартует переезд и в некоторых кварталах Южного округа столицы.

«В Царицыно готовы две новостройки по программе реновации на Кантемировской улице, владение 39 и Кавказском бульваре, владение 40, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Переселение планируется начать до конца года».

По его словам, современные многоэтажки возвели по индивидуальному проекту. Под внутренним двором жилых домов разместили подземную одноуровневую автостоянку.

«Всего в районе Царицыно по программе реновации новые квартиры получат жители 141 жилого дома, где проживает 36 тысяч горожан, - уточнил глава Депстроя. - Для старта переселения здесь подобраны 15 стартовых площадок. Три новостройки в районе уже построены, на двух - идут строительно-монтажные работы. Еще два жилых дома планируется сдать до конца года».

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

В доме на Кантемировской улице - 190 квартир. Из них: однокомнатных – 38, двухкомнатных – 130, трехкомнатных – 22. Четыре квартиры - для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, поставили специальную сантехнику.

В здании на Кавказском бульваре - 194 квартиры. Из них: однокомнатных – 32, двухкомнатных – 130, трехкомнатных – 32.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью сделана по стандартам реновации.

Первый этаж домов – нежилой. На нем смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Здесь также находятся:

- вестибюль жилой части здания;

- лифтовой холл;

- помещения дежурного и хранения уборочного инвентаря;

- зона почтовых ящиков;

- технические комнаты.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже уложили в один уровень с поверхностью земли. Теперь мамы с колясками и инвалиды смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Чтобы у пешеходов не скользили ноги, около входа в дом использовали плитку с шероховатой поверхностью.

Вокруг домов провели благоустройство, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, поставили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев - https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/.