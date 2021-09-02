Реновация в Москве в районе Царицыно: Две новостройки начнут заселять в этом году

Среди участников программы с каждым месяцем становится все больше тех, кто получает долгожданные ключи от новой квартиры
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По всей Москве продолжается реновация устаревшего жилья. Среди участников программы с каждым месяцем становится все больше тех, кто получает долгожданные ключи от новой квартиры. Скоро стартует переезд и в некоторых кварталах Южного округа столицы.
«В Царицыно готовы две новостройки по программе реновации на Кантемировской улице, владение 39 и Кавказском бульваре, владение 40, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Переселение планируется начать до конца года».
По его словам, современные многоэтажки возвели по индивидуальному проекту. Под внутренним двором жилых домов разместили подземную одноуровневую автостоянку.
«Всего в районе Царицыно по программе реновации новые квартиры получат жители 141 жилого дома, где проживает 36 тысяч горожан, - уточнил глава Депстроя. - Для старта переселения здесь подобраны 15 стартовых площадок. Три новостройки в районе уже построены, на двух - идут строительно-монтажные работы. Еще два жилых дома планируется сдать до конца года».
ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ
В доме на Кантемировской улице - 190 квартир. Из них: однокомнатных – 38, двухкомнатных – 130, трехкомнатных – 22. Четыре квартиры - для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, поставили специальную сантехнику.
В здании на Кавказском бульваре - 194 квартиры. Из них: однокомнатных – 32, двухкомнатных – 130, трехкомнатных – 32.
Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью сделана по стандартам реновации.
Первый этаж домов – нежилой. На нем смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Здесь также находятся:
- вестибюль жилой части здания;
- лифтовой холл;
- помещения дежурного и хранения уборочного инвентаря;
- зона почтовых ящиков;
- технические комнаты.
Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже уложили в один уровень с поверхностью земли. Теперь мамы с колясками и инвалиды смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Чтобы у пешеходов не скользили ноги, около входа в дом использовали плитку с шероховатой поверхностью.
Вокруг домов провели благоустройство, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, поставили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.
НА ЗАМЕТКУ
Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.
Подробнее о квартирах и домах для переселенцев - https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/.