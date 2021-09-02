В Истре полиция ищет стрелка, который из арбалета расстрелял бенгальскую кошку

Раненое животное со стрелой в боку приползло на крыльцо своего дома

Недавно обычное утро жительницы коттеджного посёлка "Кембридж" на Новорижском шоссе превратилось в кошмар. Женщина как всегда спустилась на кухню, чтобы покормить свою 12-летнюю бенгальскую кошку Рози. Но животного нигде не было.

Татьяна выглянула в окно и позвала её. С улицы послышалось жалобное мяуканье, голос кошки звучал очень странно. Татьяна открыла дверь и у порога увидела лежащую на земле Рози. В боку у кошки торчала желтая стрела, а вокруг неё были пятна крови.

Татьяна схватила животное и занесла в дом. Женщина вытащила из кошки стрелу и попыталась самостоятельно обработать рану. Но кровь остановить не удавалось, Рози на глазах становилось всё хуже. Она перестала издавать звуки и реагировать на хозяйку. Татьяна завернула её в одеяло и повезла в ближайшую ветеринарную клинику.

Женщина вытащила из кошки стрелу и попыталась самостоятельно обработать рану.

Там после недолгого осмотра, кошку сразу забрали в операционную. Врачи объяснили, что стрела пробила селезёнку животного, из-за этого Рози потеряла много крови и могла не перенести операцию, шансов было мало. Рисков добавлял и возраст животного. Но несмотря на это ветеринарам всё же удалось её спасти. Но после такой серьёзной травмы кошке понадобится много времени на восстановление. Вернувшись из клиники домой, хозяйка в первую очередь позвонила в полицию с просьбой найти человека, причинившего её любимице столько страданий.

— Стрела осталась у меня, на ней был металлический наконечник, то есть это не игрушка, а серьёзный охотничий инвентарь. В нашем посёлке это уже не первый случай стрельбы по кошкам, недавно питомцу моей знакомой из пневматики раздробили лапу. В тот раз тоже никого не смогли найти. А что если в следующий раз этому человеку вздумается стрелять по детям? Моя кошка далеко от дома никогда не уходит, а значит, что этот человек живёт где-то рядом, — возмущается женщина

Врачи объяснили, что стрела пробила селезёнку животного, из-за этого Рози потеряла много крови и могла не перенести операцию, шансов было мало.

Стрела, которой ранили кошку Татьяны, имеет не только металлический наконечник, но и стальную основу. Это позволяет ей развивать во время полёта довольно большую скорость, и, благодаря этому, стрела имеет серьёзную убойную силу. Сейчас в России действует закон, который запрещает покупать охотничьи луки и арбалеты без лицензии. Но тем не менее в свободной продаже имеется инвентарь "послабее", для которого не нужно никаких справок. Такие любительские арбалеты никак не регистрируются и приобрести их может любой желающий. Несмотря на мнимую безопасность, стрелы из такого инвентаря способны пробить кожу животного и даже человека.

Смотреть видеосюжет На что способен Мини Арбалет Кобра! Стрельба по разным мишеням! alex boyko

Мы изучили обзоры на недорогие арбалеты, в пределах 2-3 тысяч рублей, приобрести которые можно без специальной лицензии. Например, на этом видео блогер Алекс Бойко демонстрирует, на что способен Мини Арбалет, стреляющий подобными стрелами. Оказалось, что такой инвентарь может насквозь пробить жестяную банку со сгущенкой, алюминиевую банку из-под газированных напитков или 1,5-литровую бутылку с водой. Это можно увидеть на 9.49 минуте видео.

В Истре полиция ищет стрелка, который из арбалета расстрелял бенгальскую кошку

Kp.ru решила провести эксперимент и позвонила в один из оружейных магазинов. Там подтвердили, что на ряд арбалетов не требуется получение лицензии, а заказать его можно даже не выходя из дома. Мы выбрали одну из моделей и оформили заказ. Оказалось, приобрести такой арбалет не составило никакого труда. Именно это и осложняет работу сотрудникам полиции, ведь отследить хозяина арбалета, если он не имеет лицензии, невозможно.