Музейный кластер и археологический VR-квест: Оргкомитет празднования 650-летия Куликовской битвы провел в Туле первое заседание

Гости встречи осмотрели экспозиции музейного комплекса «Куликово поле». Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия Куликовской битвы. Масштабные торжества, посвященные юбилею одного из самых значимых событий в российской истории, пройдут в 2030 году. Подготовку к празднику обсудили сопредседатели организационного комитета – заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также глава Министерства культуры России Ольга Любимова. Заседание прошло в музейном комплексе «Куликово поле» в селе Моховое Куркинского района.

Идею масштабно отметить годовщину Куликовской битвы в прошлом году высказал глава Тульской области Алексей Дюмин. Его инициативу поддержал президент Владимир Путин. По мнению Сергея Нарышкина, Тульская область обладает мощным культурным и историческим потенциалом для проведения такого торжества.

- Тульская область обладает колоссальным историко-культурным наследием. На ее территории расположены пять крупных федеральных музеев. Рассчитываю, что предстоящий юбилей поможет раскрыть потенциал, закрепив лидерство региона в сфере познавательного туризма. Важно, чтобы эта работа ощущалась самими туляками и соответствовала насущным интересам наших граждан, - подчеркнул Сергей Нарышкин, поблагодарив Татьяну Голикову и Алексея Дюмина за активное участие в подготовке празднования.

Вице-премьер РФ, в свою очередь, пообещала, что правительство окажет региону всю необходимую поддержку при подготовке этого события. Татьяна Голикова напомнила, что Тульская область уже обладает успешным опытом проведения масштабного празднования 500-летия Кремля.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул: Куликовская битва стала судьбоносной для всей страны. Именно она подтолкнула наших предков к объединению разрозненных феодальных земель в единое целое и положила начало Российскому государству. Куликово поле сегодня является местом силы и исторической памяти для всех россиян.

- В проект 650-летия нам необходимо вдохнуть мощную общенациональную идеологию: в своем единстве Россия непобедима! – отметил губернатор Тульской области. - Куликово поле сегодня является местом силы и притяжения. Наша задача – придать ему новое звучание: Куликовская битва должна стать символом целостности нашего государства, знаменем, которое мы должны нести через века и передавать из поколения в поколение. Глобальная цель всей этой работы – сохранение исторической памяти и национальной идентичности.

В заседании приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

По мнению полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, особое внимание при составлении юбилейной программы необходимо уделить мероприятиям с участием школьников. Всего в плане подготовки к торжествам на сегодняшний день включено 50 событий: это исторические конференции, выставки, фестивали и конкурсы для детей. Кроме того, запланирован большой объем работ по реставрации, реконструкции и строительству культурных объектов в Тульской области. До 2030 года региону предстоит реализовать масштабный проект – создать культурно-туристический кластер общенационального масштаба «Куликово поле». Для этого необходимо обустроить современную инфраструктуру. Запланировано строительство новых дорог, очистка рек (в том числе Дона), реконструкция инженерных сетей, благоустройство территорий. Новые объекты должны гармонично вписаться в окружающую природу и дополнить уже существующий музейный комплекс. Помимо несомненной культурной ценности, создание музейно-туристического кластера благоприятно скажется на экономике районов Тульской области, расположенных в зоне Куликова поля.

Будут активно использоваться и новые технологии: они помогут увидеть исторические места и события в новой плоскости.

- Одно из интересных направлений по линии Минкультуры России – создание и внедрение VR-технологии «Куликовская битва: археологический VR-квест», - рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова. - Мы рассчитываем, что усилия заинтересованных сторон позволят обеспечить создание популярного культурно-туристического кластера «Куликово поле».

Гости встречи осмотрели экспозиции музейного комплекса. В него входят пять музеев, расположенных на заповедной территории в 3,8 тысячи гектаров. Экспозиция комплекса включает в себя 380 памятников археологии, истории и культуры. В комплексе созданы все условия для комфортного отдыха туристов: есть гостевые дома, конференц-залы, интерактивные экспозиции для детей и доступная среда для маломобильных посетителей.