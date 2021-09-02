Путин о развитии Дальнего Востока: Делается много, но недостаточно

Президент сейчас в 4-дневной рабочей поездке по Дальнему Востоку, встречается с местными властями, обсуждает положение дел и планы на будущее. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент сейчас в 4-дневной рабочей поездке по Дальнему Востоку, встречается с местными властями, обсуждает положение дел и планы на будущее. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал Владимиру Путину о создании первой в тех краях городской агломерации с населением больше миллиона человек.

- В 2022 году начинается строительство нового города Спутник. На первом этапе там появится 1 млн. квадратных метров жилья для 50 тысяч человек. Город строится на берегу моря, в 10 минутах от аэропорта, 40 минут от него до центра Владивостока, 15 минут до города Артем. Одно из самых привлекательных мест, - доложил Чекунков.

В ответ Путин заметил, что на Дальнем Востоке «необходимо ставить амбициозные задачи на отдаленную перспективу». А если этого не делать, то можно упустить свою выгоду.

- Мы, что греха таить, затянули с расширением пропускных возможностей железных дорог. Объяснения были основаны на расчетах рынка, но они, к сожалению, для наших горняков не оправдались, конъюнктура сложилась иначе, а инфраструктуру мы не подготовили и не можем воспользоваться благоприятными условиями на глобальном угольном рынке. Не можем нарастить экспорт так, как могли бы это сделать. А это упущенные выгоды и для компаний, и для всей страны, недополученные выгоды, - с сожалением заключил президент.

Глава России добавил, если «опираться на безликие нормативы, а не на стратегическую задачу государства, то опережающих результатов мы не увидим».

Губернаторы дальневосточных регионов пожаловались на недофинансирование медицины. Нынешние стандарты не учитывают особенности регионов, когда люди в маленьких поселках живут на большом расстоянии друг от друга.

- Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь. Человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы, хоть и правильно сформулированные и хорошо написанные. Ему нужна поликлиника, больница, медцентр, даже скромный ФАП, но такой, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование. Здесь необходим особый подход, - указал президент.

Министр финансов Антон Силуанов в ответ на жалобы губернаторов сказал, что денег из бюджета выделяется много. Надо только учитывать не одни прямые субсидии, но и различные целевые программы.

- Много делается, - резюмировал министр.

- Делается много, но недостаточно, - парировал Путин. - У нас темпы оттока сократились, но он есть. Если бы было так хорошо, как бы нам хотелось, приезжали бы сюда, а не уезжали! Наша историческая задача в том, чтобы не только сохранить людей на территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а преумножить.

В конце президент заметил, что экономики азиатских стран быстро растут. «У России есть счастливая возможность быть частью бурно развивающегося мира», - заявил Путин.