Выкидывать прибыльнее, чем жертвовать. Или почему компании не отдают списанную еду нуждающимся

Приготовленные в рамках акции сэндвичи передали подопечным «Ночлежки» для бездомных

Ежегодно только в России образуется более 17 миллионов тонн пищевых отходов. Всё это попадает на мусорные полигоны, где из сырья выделяется метан, который заражает почву, воздух и воду вблизи свалки. При этом почти 400 тысяч российских семей не могут найти деньги, чтобы купить еду.

Решить проблему может фудшеринг — спасение от утилизации продуктов питания, которые не были реализованы, но остаются пригодными для употребления, и передача их нуждающимся. Во многих странах мира приняты законы, стимулирующие бизнес передавать еду на благотворительность, работают «банки еды». В России же компаниям нужно заплатить до 20% стоимости товара, чтобы поделиться с нуждающимся, а если продукт уничтожается, то государство компенсирует компаниям НДС. Выкидывать прибыльнее, чем жертвовать.

Для привлечения общественного внимания к проблеме фудшеринга 30 августа в рамках акции «Добрый ужин» собрались представители торговых сетей, власти, бизнеса и НКО, чтобы обсудить необходимые изменения в Налоговый кодекс и развитие товарной благотворительности в России. Организаторами акции выступили руководитель проекта «Одобрено», председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и фонд продовольствия Русь.

За разговором на кухне-студии участники встречи приготовили 200 сэндвичей

За разговором на кухне-студии участники встречи приготовили 200 сэндвичей, которые в тот же вечер передали подопечным «Ночлежки» - благотворительной организации помощи бездомным.

Антон Губницын, руководитель кластера РАЭК «Экономика совместного потребления» и генеральный директор ТИАР-Центр добавил, что 17 миллионов тонн отходов — показатели только с учетом ритейла и домохозяйств.

«Если мы рассмотрим всю производственно-сбытовую цепочку от поля до холодильника, то можно смело умножить эту цифру (17 миллионов тонн) на 2. Спасаются сотые доли процента от объема отходов. Фудшеринг на абсолютном старте в России», — объяснил он.

Представители власти не считают НДС препятствием для помощи нуждающимся.

Данил Волков, директор Департамента налоговой политики Министерства финансов Российской Федерации уверен, что институт благотворительности не должен просить ничего взамен:

«Когда кто-то хочет помочь ему ничего не помешает, в том числе налоги. Мы действительно обсуждали этот вопрос и первый шаг — отмена налога на прибыль — уже сделан. Государство должно, в первую очередь, блюсти интересы бюджета, чтобы понять не приведет ли это к потерям. С точки зрения благотворительности, это не барьер, это просто траты для бизнеса».

В России компаниям нужно заплатить до 20% стоимости товара, чтобы поделиться с нуждающимся

Не все согласны с этой точкой зрения. Кирилл Никитин, руководитель Экспертного центра по налоговой и бюджетной политике Экспертной палаты Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» считает, что речь вовсе не о привилегиях для бизнеса, который отдает еду в продовольственные банки.

«Необходимо создать бизнесу равные условия, нейтральную ситуацию, чтобы выкинуть еду на помойку, отдать в переработку или передать в фонд продовольствия «Русь» было бы одинаково выгодно или невыгодно. Тогда бизнес сможет честно принять решение», — рассказал он.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин поддержал законопроект и объяснил, что внести его несложно, но нужно обсудить все нюансы, в том числе в расчетах НДС.

Фудшеринг — это отдельная отрасль экономики, которая развивает рабочие места и генерирует дополнительные налоговые потоки. При этом государство ежегодно тратит миллиарды на рекультивацию свалок и социальную поддержку. Минимизация пищевых потерь поможет нуждающимся и оптимизирует расходы.