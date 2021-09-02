Не поделили наследство: Natura Siberica приостановила выпуск продукции и работу 80 магазинов

Один из магазинов компании Natura Siberica (всего их насчитывается более 80-ти, в том числе и за рубежом). Фото: Natura Siberica

Российский производитель косметики компания Natura Siberica временно приостановил работу своих магазинов (их насчитывается порядка 80), а также остановила выпуск продукции. Об этом сообщил президент компании Сергей Буйлов. По его словам, дело в корпоративном и наследственном конфликте, который возник после смерти основателя компании Андрея Трубникова. В январе 2021 года Андрей Трубников скоропостижно скончался у себя дома на 62-м году жизни. Как сообщалось, причиной стало обострение хронических заболеваний. У Трубникова остались две дочери и сын.

Основатель компании Natura Siberica Андрей Трубников во время открытой лекции в МГУ, 2018 год. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Решение о приостановке производства и закрытии магазинов компании Natura Siberica связано с разрывом лицензионного контракта с эстонской компанией OU Good Design, которая является владельцем брендов «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. Членом правления и акционером эстонской компании OU Good Design является Ирина Трубникова - первая жена Андрея Трубникова. В конце августа Трубникова в одностороннем порядке прекратила действие договора и запретила использовать товарные знаки.

Напомним, в 2003 году бизнесмен Андрей Трубников основал компанию «Первое решение» и выпустил шампуни «Рецепты бабушки Агафьи». В 2008 году стали выходить товары под маркой Natura Siberica, а спустя 4 года появилась одноименная розничная сеть, которая имеет больше 80 филиалов в России и за рубежом.

Год назад Трубников перерегистрировал часть своих товарных знаков, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Kitchen, в Эстонии. По словам Сергея Буйлова, Natura Siberica временно прекращает использование этих брендов «до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж».

По данным ТАСС, в середине августа сотрудники производителя косметики Natura Siberica пожаловались на то, что новое руководство компании не пускает их в офис. В письме работников компании отмечалось, что в августе на руководящую должность президента компании был назначен Сергей Буйлов, а пропуска основателя и учредителя компании Ирины Трубниковой, ее сына Дмитрия Трубникова, а также ведущих сотрудников компании, отвечающих за ключевые направления, были отключены. После этого Трубникова разорвала договор на использование принадлежащих ей товарных знаков. Трубникова тогда пояснила журналистам, что решила «ограничить рейдеров, захвативших Natura Siberica, в правах пользования товарными знаками».

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