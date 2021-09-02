Президент Казахстана: «Мы не допустим дискриминации по языковому, национальному или расовому признакам»

Фото с сайта https://www.akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с третьим по счёту ежегодным Посланием народу Казахстана – «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». В самом начале выступления Токаев подчеркнул, что отмечаемое в нынешнем году 30-летие Независимости страны – «это наша самая высшая ценность». «Для нас важно, чтобы каждый гражданин ощущал плоды независимости, главные из которых – мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодёжи в будущем», – заявил президент Республики Казахстан.

Единство в многообразии

Несмотря на то, что основная часть полуторачасового Послания относилась к экономике, финансам, социальной и образовательной сферам, в обращении главы государства к народу важное место заняла национальная политика. Токаев напомнил тезис Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о том, что межэтническое и межконфессиональное согласие являются бесценным достоянием народов, населяющих республику.

«Наш главный принцип «единство в многообразии» незыблем», – заявил Касым-Жомарт Токаев. Гармоничное развитие межэтнических отношений остаётся «одним из магистральных направлений государственной политики Казахстана», для граждан которого согласие и толерантность являются базовыми ценностями.

«Мы, согласно Конституции, – единая нация, и в этом наша безусловная сила. Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жёстко пресекать любые формы радикализма, не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность, – заявил Токаев. – У нас всегда был иммунитет к разобщённости. И мы не допустим дискриминации по языковому, национальному или расовому признакам, унижения чести и достоинства».

Развитие казахского языка является одним из ключевых приоритетов государственной политики, на протяжении трёх десятилетий независимости он становился языком образования и науки, культуры и делопроизводства, последовательно расширяя сферу применения. «Это закономерное явление. Поэтому нет оснований говорить об ущемлённом положении казахского языка», – с уверенностью заявил президент.

При этом Токаев напомнил, что русский язык в Казахстане обладает статусом официального, и «его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя». Кроме того, «от того, что наша молодёжь владеет разными языками, в том числе и русским, мы только выигрываем». Президент также напомнил, что граница между Казахстаном и Россией является самой протяжённой в мире, а русский язык – один из шести официальных языков Организации Объединённых Наций.

«Нам нужно развивать культуру цивилизованного диалога и взаимоуважения. Большая роль в этом отводится Ассамблее народа Казахстана», – сказал Касым-Жомарт Токаев. Не менее важную роль играет интеллигенция, которая «всегда вела нашу нацию вперёд, наставляла молодёжь, боролась с невежеством, занималась просвещением».

В век Интернета ответственность интеллигенции выросла ещё больше. «Главная задача – привить молодёжи общечеловеческие ценности. В нашем обществе необходимо культивировать такие качества, как патриотизм, стремление к знаниям, трудолюбие, сплочённость и ответственность, – заявил президент Казахстана, обращаясь к парламентариям и гражданам республики. – Поэтому призываю интеллигенцию не оставаться в стороне от решения проблем, которые влияют на будущее страны».

Последовательная модернизация

В обращении к народу Казахстана президент коснулся широкого круга других не менее важных вопросов, среди которых актуальное для всей планеты водосбережение, переход к низкоуглеродной экономике, получение «зелёной» энергии, среди которых «мирный атом», экологизация промышленности, вызванные цифровизацией перемены на рынке труда, трудовая мобильность, борьба с преступностью.

В этом контексте стоит выделить несколько прозвучавших в речи президента инициатив, которые уже в ближайшее время непосредственно отразятся на жизни миллионов казахстанцев.

С 1 января 2022 года минимальная зарплата в республике вырастет с нынешних 42 тыс. тенге до 60 тысяч. Это коснется более 1 млн граждан, уменьшит «теневой» зарплатный фонд и приведёт к увеличению ВВП на 1,5%.

Более 6,5 млн человек в Казахстане являются наёмными работниками, при этом за последние 10 лет рост фонда оплаты труда отстал от роста прибыли владельцев предприятий почти на 60%. Кабинет министров разработает льготы для работодателей, повышающих зарплаты работников.

Нагрузка на фонд оплаты труда снизится с 34% до 25%, что побудит бизнес вывести из тени тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования. Для решения жилищного вопроса граждане республики получат возможность перечисления части своих пенсионных накоплений в специальный банк для последующей покупки недвижимости.

С начала прошлого года в Казахстане повышена зарплата более чем 600 тыс. педагогов, врачей и работников социальной сферы. Наступает черёд повысить заработную плату работников сферы культуры, архивистов, егерей, водителей. С 2022 по 2025 год их зарплаты будут ежегодно расти на 20%, мера затронет 600 тыс. казахстанцев.

Фото с сайта https://www.akorda.kz

Недра – это национальное достояние

Крупнейшая в Центральной Азии экономика Казахстана переживает побочные эффекты пандемии короновируса, однако в рамках ранее принятого Национального плана развития до 2025 года республика последовательно реализует курс на укрепление лидирующей роли в регионе.

Касым-Жомарт Токаев отмечает, что в рамках государственной программы «Экономика простых вещей» в Казахстане создано 70 тыс. новых рабочих мест, а благодаря программе «Дорожная карта бизнеса» государственную поддержку получили 66 тыс. проектов, что помогло создать и сохранить более 150 тыс. рабочих мест. Обе программы будут продолжены в 2022 году.

«Во многом благодаря низкому госдолгу и наличию значительных резервов Казахстан сравнительно успешно преодолевает последствия пандемии. Это наше серьёзное конкурентное преимущество, важно его не растерять, – отметил президент Республики Казахстан. Он также отметил, что по итогам прошлого года впервые за 10 лет индустриализации вклад обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей отрасли. Это делает реалистичной среднесрочную цель – к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, а производительность труда – на 30%.

Президент считает, что ресурсный потенциал Казахстана полностью не раскрыт, геологическая изученность остаётся на низком уровне. Это диктует необходимость расширить доступ инвесторов к качественной геологической информации, для чего следует создать эффективную Национальную геологическую службу. «Недра – это национальное достояние, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Решения о доступе к ним путём кулуарных обсуждений в тиши кабинетов должны быть поставлены вне закона».

«100% госуслуг станут доступны гражданам со смартфонов»

Президент Республики Казахстан считает необходимой полную «цифровую перезагрузку» государственного сектора. Для этого в стране предстоит выстроить принципиально новую архитектуру «цифрового правительства». Все IT-инициативы госсектора будут основываться исключительно на новой платформе казахстанского гостеха, которая исключит дублирование, неэффективные затраты и бюрократию, «100% госуслуг станут доступны гражданам со смартфонов», – особо отметил глава страны. Для этого Казахстан запускает Центр цифровой трансформации, в котором все бизнес-процессы госорганов будут пересмотрены и переведены в цифровой формат.

Линии передачи online-данных следует «сопрягать» с международными коридорами, Казахстану предстоит создать современные центры обработки данных, которые могут обслуживать соседние страны. «Мы должны реализовать свой огромный информационно-телекоммуникационный потенциал. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение. Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части евразийского региона», – заявил президент Казахстана.

«В современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация», – подчеркнул в Послании Касым-Жомарт Токаев. Для Казахстана крайне важна работа со стратегическими партнёрами за рубежом, однако это не отменяет важности работы над отечественным IT-сектором, «стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры».

В этой связи президент Казахстана поставил задачу в рамках Национального проекта по цифровизации подготовить около 100 тысяч высококлассных IT-специалистов.

«В целом перед казахстанским образованием и наукой стоит масштабная, неотложная задача – не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг впереди, генерировать тренды», – сказал президент Казахстана.

Правительство внимательно относится к финансированию образования и науки. Токаев напомнил, что с января нынешнего года зарплата педагогических работников увеличилась на 25%, и это не предел. «Политику поддержки учителей мы будем продолжать», – пообещал Токаев и предложил всесторонне поддерживать талантливых детей – предоставлять им гранты для поступления в вузы на внеконкурсной основе, выплачивать единовременные денежные премии, а воспитавших отличников педагогов поощрять морально и материально.

Социальные лифты в действии

Внедряемая в Казахстане с 2019 года политика «слышащего государства» в первую очередь касается местных властей, которые призваны взаимодействовать с гражданами и оперативно решать их проблемы. Важной задачей является снижение дисбалансов в социально-экономическом развитии регионов. «Выделение средств из республиканского бюджета не должно зависеть от «пробивной силы» акимов, каких-то личных предпочтений и прочих субъективных факторов», – убеждён президент. Он также уверен, что повышение финансовой самостоятельности регионов напрямую зависит от социальной активности населения. Токаев назвал важным шагом введение прямых выборов акимов – глав поселений. Следующим этапом станут выборы глав районных акиматов, которые в «пилотном режиме» начнутся в 2024 году.

Что же касается политической системы в целом, то введение 30-процентной квоты для женщин и молодёжи в избирательных списках политических партий подтолкнуло их к более активной работе и омоложению рядов. Однако для полноценного эффекта нужно законодательно закрепить норму об обязательном учёте этой квоты при распределении депутатских мандатов, считает президент Казахстана. Помимо этого, Токаев предлагает установить в партийных списках квоту и для людей с особыми потребностями.

Наблюдатели отмечают социальную направленность Послания к народу Казахстана-2021. Профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев считает, что обращение президента во многом посвящено сложным социально-экономическим темам, неизбежным в условиях продолжающегося кризиса глобализации и пандемии коронавируса.

«Большое внимание в послании уделено проблемам простых людей. Это вопросы совершенствования школьного образования (государство собирается в него вкладывать дополнительные средства), развитие инфраструктуры, в частности – выработки электроэнергии, вопросы доходов граждан», – говорит политолог.

«Для российских комментаторов, наверно, самым важным моментом выступления президента Казахстана является языковой вопрос. Токаев достаточно чётко сказал, что русский язык в Казахстане имеет официальный статус, ограничение сферы его применения неприемлемо. Государство следует политике Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, направленной на сохранение единства и построение гражданской нации, сохранение межэтнического и межконфессионального мира, одним из инструментов этой политики является Ассамблея народа Казахстана. В то же время казахский язык следует учить. На мой взгляд, всё это позволит преодолеть языковой «хайп», который провоцируют в соцсетях.

В целом Токаев констатирует серьёзные вызовы, которые сложились в современном мире. Это проблемы глобального социально-экономического кризиса, энергетического перехода, ситуация в Афганистане и т.д. Президент Казахстана ищет для своей страны оптимальные рецепты выхода из сложившейся ситуации. Он стремится консолидировать сформировавшуюся в Казахстане гражданскую нацию для ускорения социально-экономического развития», – считает профессор ВШЭ Андрей Казанцев.