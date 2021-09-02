Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Романов — про зарплату в шоу: «Около 10 тысяч рублей. Чисто на бензин»

Начинавший в шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов вырос из стендаперских штанишек и пошел в большое сольное плавание. Фото: www.youtube.com

Начинавший в шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов вырос из стендаперских штанишек и пошел в большое сольное плавание. Теперь он ведет рубрику «Светский исход» в «Вечернем Урганте», пишет шутки, живет в одном поселке с ведущим проекта и не стесняется признаваться, что делает это для души и почти бесплатно. В интервью актеру Вячеславу Манучарову комик честно обо всем рассказал.

ПРО РУССКИЙ ЮМОР

«Еврейский юмор более дружелюбный — построен на самоиронии. Посмеяться с себя, чтобы посмеялись остальные. Русский юмор более суров. Напролом. Урал, Светлаков, Руслан Белый, Леха Щербаков. Дворовое, наше. К примеру, Руслан служил в армии, он человек прямых взглядов, так и шутит. Я в армии не служил, весьма витиеват, поэтому юмор с подтекстом и двойным дном»

ПРО ДЕГРАДАЦИЮ «ВЕЧЕРНЕГО УРГАНТА»

Смотреть видеосюжет Выход должен быть такой, чтобы все запомнили! Старт 10-го сезона. Вечерний Ургант

«Раньше шутки «ВУ» были острее, а теперь просто милые? Не могу сказать конкретно. Но ощущения, что программа поменялась, у меня нет. Возможно, мы привыкли. Возможно, нам приелось и стало обыденным. Все-таки 10 лет в эфире. Я не возлагаю на «Вечерний Ургант» миссию посмешить. В этом шоу главное — сплочающий эффект. Как программа «Время» с Игорем Кирилловым. Когда все собираются у экрана и смотрят. Если Ургант перестанет появляться у телевизора, значит, что-то не так»

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Романов Фото: www.youtube.com

ПРО ДМИТРИЯ ХРУСТАЛЕВА

«Я не вижу себя на месте Ивана [Урганта]. На месте Хрусталева — точно нет. Потому что надо отдавать много времени, а что получает с этого Дмитрий — почувствовать до конца не могу. При всем уважении к его таланту, который до «Вечернего Урганта» мы могли видеть в большем объеме раскрытия. У каждого свой выбор. Место Вани — не мое. Я не ведущий. И занятость сильная — не моя история»

ПРО ЗАРПЛАТУ В «ВЕЧЕРНЕМ УРГАНТЕ»

Смотреть видеосюжет Поездка в ОАЭ. Светский исход с Дмитрием Романовым. Вечерний Ургант. 27.04.2021

«Я там точно не из-за денег. Если я скажу сумму, вы удивитесь. Это очень и очень небольшие деньги. Этот гонорар настолько мал...не буду рассказывать. Намного меньше, чем 100 тысяч рублей. (ведущий) 10 тысяч рублей? Почти попал. Чисто на бензин. Я там ради того, чтобы [показать] можно быть с хорошим юмором на Первом канале, аудитория которого больше моя, чем было на ТНТ. Так получилось, что я нацелен на более взрослых людей»

«Вечерний Ургант», Первый, пятница, 23.05