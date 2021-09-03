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Дом. Семья3 сентября 2021 1:05

Мы с разных планет, нам разное позволено

Диалог двух неравнодушных людей об истоках гендерных стереотипов
Александр МОНОГАМОВ
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Диалог двух неравнодушных людей об истоках гендерных стереотипов.

Диалог двух неравнодушных людей об истоках гендерных стереотипов.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Фрагменты дискуссии между нашим штатным обозревателем Александром МОНОГАМОВЫМ и звездным экспертом по вопросам отношений полов и неплотно прикрытых гештальтов Стеллой ИКС.

С. И.: - Вот говорят, женщины - с Венеры, мужчины - с Марса, поэтому мы такие разные и нам часто бывает сложно понять друга.

А. М.: - По-моему, другое имеется в виду. Мужчинам предначертано быть мужчинами, женщинам - женщинами. Звучит старомодно, но и я сам, знаете, не молод, многих новомодных веяний не одобряю.

С. И.: - Ну-ка, подробнее.

Поспешность ей к лицу

А. М.: - Я стараюсь выходить из дома с небольшим запасом времени. Не всегда получается, но стараюсь. Не люблю опаздывать, но еще больше не люблю торопиться.

Когда женщина куда-то спешит, это даже как-то трогательно выглядит.

С. И.: - В каком смысле?

А. М.: - Ну в смысле - глядишь на нее и понимаешь: ей же надо было накраситься, причесаться, в последний момент платье или помаду сменить. Но зато теперь она красивенькая такая, раскраснелась слегка, эсэмэску на ходу строчит: прости, буду чуть позже. Хочется ее приободрить, утешить, сказать: да не волнуйся ты так, милая, дождется он тебя, никуда не денется. Вот я бы точно дождался. А торопящийся мужчина жалок. Весь в испарине, рубашка из-под ремня выбилась, волосы (если есть) ко лбу липнут. В общем, это женщины имеют право опаздывать, а мужчинам надо либо пораньше выходить, либо уметь торопиться красиво. Не мужское это дело.

Не до шуток

С. И.: - Допустим. А что вы считаете неженским делом?

А. М.: - О, тут у меня целый список.

С. И.: - Начните с самого наболевшего.

А. М.: - Извольте. Еще более жалко, чем опаздывающий мужчина, выглядит женщина, рассказывающая анекдот. Во-первых, анекдот, как правило, не смешной и старый. Во-вторых, рассказчица путается в деталях. В итоге - общий конфуз. Никто не смеется, женщина смущена. Я вообще не воспринимаю женщин в юморе. Елена Воробей, Елена Спепаненко - это и правда смешно? А женский стендап? Бедные девочки, окрыленные успехами мальчиков из всевозможных камеди клабов, выходят на сцену и рассказывают какие-то неостроумные истории. Вот в командах КВН они еще умеют быть смешными, яркими в окружении мальчиков, а как самостоятельные единицы - увольте, такой юмор нам не нужен.

О спорт, ты - пол

С. И.: - Да вы, батенька, сексист.

А. М.: - Ну при чем здесь сексизм. Может, вам и женский бокс нравится? И штанга? И бои без правил?

С. И.: - Врать не буду - нет.

А. М.: - А все из-за дурацкого стремления показать, что женщины способны на то же самое, что и мужчины. Они-то способны, но при этом куда-то девается их женственность, а мужские черты вдруг вылезают неведомо откуда.

С. И.: - А мужчинам, значит, можно синхронным плаванием заниматься? И художественной гимнастикой с лентами?

А. М.: - Так об этом и речь, бриллиантовая вы моя! Можно-то оно можно, но как-то это все странновато, не находите?

С. И.: - Нахожу. Вроде и понимаю, что время нынче такое - ко всему надо быть готовым. Но как-то не получается.

Черные брови, карие очи

А. М.: - Вы ведь тоже можете сказать иногда «не мужское это дело»?

С. И.: - Очень даже могу.

А. М.: - Ну так и скажите, а то мне как-то неловко одному тут сексистом быть.

С. И.: - А вот возьму и скажу. Я про уход за собой.

А. М.: - Но вы же на всех форумах твердите, что обожаете ухоженных мужчин, следящих за собой.

С. И.: - Да и следите на здоровье. Но в меру. Все могу простить мужчине: и стильную одежду, и красивую прическу, и бороду аккуратную. Но мальчики, зачем вы выщипываете себе брови? Это же кошмар какой-то. Вы же становитесь похожи на выпускников школы военных визажистов имени Сергея Зверева. Девочки таких не любят. И еще знаете, что...

А. М.: - О, да у вас не одна претензия к мужчинам?

С. И.: - У меня их шесть, но все, так и быть, озвучивать не стану. Я про селфи. Даже если вы не выщипывали брови, не думайте, что вид вашего самодовольного лика сильно радует девушек (а вы ведь для них эти селфи делаете, признайтесь?). И уж тем более не надо свои автопортреты постить, поздравляя всех знакомых дам с 8 Марта и Днем влюбленных. Ну не подарок вы. Заведите себе «ту единственную», вот ее своими картинками и радуйте. А мы...

Без слов

А. М.: - А вы будете всех своими фоточками радовать.

С. И.: - А вы против?

А. М.: - Я-то как раз за. Но... Есть у меня одна знакомая, очень красивая женщина. Что ни селфи - для глаз отрада. Лайкал с прилежностью, для меня не типичной, ну потому что сердцу-то не прикажешь. А потом она сходила на курсы личностного роста да еще на какой-то интенсив (или как там это у них называется?) и стала к каждому своему фото прилагать длинные тексты про то, как важно понять, кто ты в этом мире, зачем в него пришел. И еще - что надо отпустить тех, кто тебя не ценит и начать жить в согласии с самим собой. И вы знаете, как ластиком у меня все стерло, рука не поднимается под ее фото лайки ставить. Хотя красивая - сил нет.

С. И.: - Хотите сказать: не женское это дело - умничать?

А. М.: - Нет, другое хочу сказать: как хрупок миф, который окружает каждую красивую женщину, как легко его разрушить. Хотя, если бы мужчина такую ахинею под своими селфи постил, это бы еще глупее выглядело.

С. И.: - Знаете, Александр... Можно я буду называть вас Сашей? Спасибо. Знаете, Саша, это здорово, что мы дали друг другу выговориться на темы, которые нас волнуют. Вот что я записала в своем блокноте в ходе нашей беседы: пусть женщины будут женственными, а мужчины - мужественными, и пусть каждый из них непременно решит для себя, кто он и зачем пришел в этот мир.

А. М.: - Вы все правильно поняли, Стелла. Спасибо за беседу.

Отношения между мужчиной и женщинойМУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА