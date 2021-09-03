В Уфе определены лучшие молодые профессионалы России в 105 компетенциях

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Свершилось! После долгого перерыва молодые профессионалы снова собрались на одной соревновательной площадке. Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 принимала Уфа.

Предыдущий Нацфинал из-за пандемии ковида проходил в дистанционно-очном формате: участники соревновались между собой, находясь порой за тысячи километров друг от друга. Другие страны вообще отказались от проведения чемпионатов, а Россия создала и применила новую технологию проведения первенства. Были организованы 3 тысячи соревновательных площадок в колледжах, специализированных и международных центрах компетенций. Все они были оснащены видеокамерами, с помощью которых эксперты следили за конкурсантами.

И вот все вернулось на круги своя.

-Мы никогда не смотрели на чемпионат как на цель, но всегда - как на инструмент, и с его помощью появились дополнительные технологии, которые позволяют получать лучшее практическое образование. Этот год очень чётко показал правоту слов нашего Президента: очное обучение невозможно заменить. В Ворлдскиллс Россия наставники готовят своих учеников, и чувство личного контакта в обучении заменить невозможно. Безусловно, мы будем использовать дистанционные технологии, но только как дополняющие, - сказал генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

По его словам, особенно важен очный формат для экспертного сообщества Ворлдскиллс Россия: только так можно полноценно обмениваться опытом, обсуждать лучшие практики и технологии, которые появляются в образовательных организациях, бизнесе и на производстве.

В Уфу приехали 1786 конкурсантов из 76 регионов. Каждый третий из них выступал в юниорской категории. Это школьники средних классов - будущие студенты колледжей и вузов. Самые юные конкурсанты выступали в серьезных компетенциях - «Администрирование отеля» и «Сетевое и системное администрирование»: некоторым участникам всего по 11 лет.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Например, самая юная участница сборной Башкирии, 12-летняя Варвара Шамтеева пришла в движение Ворлдскиллс Россия по совету своего учителя английского языка. Английский, который Варвара учит с 4 лет, необходим в такой компетенции как «Администрирование отеля». Мама Варвары Светлана Шамтеева рассказала, что дочка очень любознательная, ей интересно все новое и поэтому она планирует попробовать себя и в других компетенциях, например, в поварском деле.

Кстати, одна из ценностей Ворлдскиллс в том, что он дает возможность попробовать себя в разных направлениях, и помогает ребятам не ошибиться с будущей профессией. С этим связана одна занимательная история. У одного из экспертов сын стал чемпионом среди юниоров по электромонтажу. Конечно, отец был счастлив: пошел по его стопам, династия! А сын после чемпионата и говорит: папа, я хочу освоить поварское дело...

Не будь у него этого опыта в первентсве, кто знает, как сложилось бы его будущее. Может, по примеру отца и под влиянием его авторитета парень пошел бы в электромонтажники, а потом понял, что это «не его».

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Сам чемпионат тоже находится в поиске – в поиске новых перспективных компетенций. В этом году впервые были представлены сразу 12, например, «Пчеловодство» и «Организация строительного производства».

-«Пчеловодство» – очень сложная компетенция. Есть цель вывести ее с уровня семейных традиций на уровень профессиональной подготовки кадров. В Башкирии есть колледж, который занимается такой подготовкой. И есть уже шесть регионов, которые этим занимаются: на чемпионат приехали Алтай, Краснодарский край, Татарстан, Чечня и Дагестан, - рассказала директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская, - Компетенция «Организация строительного производства» - это востребованные всеми прорабы. На соревновательной площадке сымитированы квартиры до ремонта и после. Специалист должен войти в квартиру до ремонта, обмерить, посчитать, предложить варианты, рассчитать расходы, согласовать смету с клиентом, а второй этап – обеспечить сдачу/приемку. Помимо технических и финансовых вопросов, прораб должен понимать, как общаться с клиентом. Мы смотрим, как устроены эти компетенции, чтобы принять решение, как именно их дальше тиражировать. Сегодня - на чемпионате, завтра - в образовательных программах.

Она подчеркнула, что метод Ворлдскиллс – это не набор компетенций, а принцип подготовки профессионалов. А принцип такой: описать профессиональную деятельность - из чего она состоит, потом подготовить человека, проверить его в деле и разработать программы подготовки. По словам Светланы Крайчинской, если взять этот принцип, заложенный в Ворлдскиллс, то можно выстроить подготовку фактически по любому виду деятельности и в любом месте – в компании или в образовательной организации.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Ну а чемпионат для его участников – это возможность развиваться.

-Подготовка к чемпионату отбирает много сил и времени. Но оно того стоит, потому что ты не стоишь на месте, а идешь вперед. Я учусь в колледже им. С.П.Королева и собираюсь связать свою профессиональную деятельность с металлом. Поэтому в следующем году планирую выступить в другой компетенции - «Производство металлоконструкций»,- рассказал победитель Нацфинала WorldSkills Russia - 2021 в компетенции

«Обработка листового металла» Даниил Столяров.

Участники соренований получили не только медали, хорошее настроение, яркие эмоции и признание экспертов. На протяжении всех дней за ними наблюдали потенциальные работодатели. И несколько молодых людей получили предложение о трудоустройстве, несмотря на то, что чемпионами они не стали. Например, Максима Мясникова и Максима Ситникова, которые выступали в компетенции «Электроника», пригласили работать в НПО «Группа Аванти» и «СМТ технологии».

Как видим, Ворлдскиллс Россия дает работодателям хорошую возможность лично познакомиться с перспективными молодыми специалистами профильных направлений.

Ну а лучшим конкурсантом, получившем от экспертов наибольшее количество оценочных баллов (1523), стала победитель в компетенции «Лабораторный медицинский анализ» Алина Шаймухаметова из Татарстана.

По результатам общекомандного зачета абсолютным чемпионом первенства признана сборная Москвы. Первое место по итогам медального зачета и с учетом позиции региона в рейтинге по 700-балльной шкале занял Татарстан. Второе место разделили команды Башкортостана и Санкт-Петербурга. Третье место - у Московской области.