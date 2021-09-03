Лера Кудрявцева отдала трехлетнюю дочь в детский сад стоимостью 800 тысяч в год

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова впервые пошла в детский сад. Фото: Инстаграм.

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова впервые пошла в детский сад. Трехлетняя Маша будет получать образование в одном из элитных учебных заведений Подмосковья – в гимназии имени Евгения Примакова. Стоимость обучения в ней даже для дошкольников составляет 800 тысяч рублей в год.

В Инстаграме Лера с гордостью опубликовала фотографии, снятые во время первого учебного дня дочки. На фото Маша позирует в школьной форме, на кармашке которой вышито название гимназии.

- 1 сентября! Для всех школа, а мы первый раз в детский сад! Ну что, всех с началом учебного года! – поздравила Лера своих подписчиков.

Маша будет получать образование в одном из элитных учебных заведений Подмосковья – в гимназии имени Евгения Примакова. Фото: Инстаграм.

По словам телеведущей, она выбрала гимназию имени Примакова, поскольку эта школа находится ближе всего к ее дому в Подмосковье. Учебное заведение расположено в Одинцовском районе на Рублевском шоссе. Возможно, Леру привлек и тот факт, что обучение в гимназии с юных лет ведется на двух языках – русском и английском. В учебном заведении работают преподаватели из Великобритании, Австралии и Канады. Дошкольников учат по лучшим британским методикам. Кроме того, у детей есть возможности для творческого и спортивного развития: при гимназии работает школа танцев Аллы Духовой «Тодес», есть бассейн, секция шахмат, музыкальная и театральная студии. Старшеклассники учатся в интеграции с МГИМО и МГУ, где они проводят много времени, выбирая будущую профессию.

Одной только готовности родителей выложить за обучение кругленькую сумму недостаточно: детей сюда принимают на конкурсной основе. Даже самые младшие ученики должны сначала пройти психолого-педагогическое тестирование.

Лера и Игорь отвели дочку на линейку. Фото: Инстаграм.

В гимназии учится немало детей звезд. Своих дочек Теону и Марусю сюда отдала телеведущая Ксения Бородина, воспитание своих наследников школе доверили шоумены Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, актриса Мария Кожевникова. Компанию им составляют внуки певицы Надежды Бабкиной, сыновья актрисы Анны Банщиковой и дочь солистки группы «А-Студио» Кети Топурии. Такой родительский состав ко многому обязывает, так что даже школьную линейку по случаю 1 сентября здесь провел не абы кто, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.