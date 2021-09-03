«Это ужас»: Жигунов впервые рассказал о съемках с Заворотнюк в «Моей прекрасной няне»

Вторую жизнь карьере Жигунова дал сериал «Моя прекрасная няня», в котором он снялся в паре с Анастасией Заворотнюк. Фото: кадр видео.

Сергей Жигунов прославился в 90-е годы благодаря фильму «Гардемарины, вперед!». Вторую жизнь карьере актера в середине 2000-х дал сериал «Моя прекрасная няня», в котором он снялся в паре с Анастасией Заворотнюк. Однако съемки ситкома стартовали не так гладко, как хотелось бы артисту. Сегодня Жигунов вспоминает их с ужасом и говорит, что первые съемочные дни стали дня него настоящим кошмаром.

Воспоминаниями о работе над популярным сериалом Жигунов поделился во время встречи с поклонниками в Екатеринурге.

- Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком – это ужас. Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются. Артисты сыграли в одних декорациях и переходят в другие. Но у нас сразу не пошло, - цитирует актера «МК». - С нами работали американцы, которые делали лучший комедийный сериал – «Друзья». Но у них ничего не получалось.

Ситуацию спас режиссер Алексей Криущенко, снявший потом сериал «Слуга народа», который помог, по мнению Жигунова, стать президентом Украины Владимиру Зеленскому. Криущенко переиначил американский ситком на отечественный лад и снял все по-своему. В итоге сериал «Моя прекрасная няня» стал мегапопулярным в России: он просуществовал семь сезонов, за это время сняли 173 серии.

Роман Сергея и Насти длился два года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, поначалу Жигунову категорически не понравился не только формат ситкома, но и его партнерша по съемкам Анастасия Заворотнюк. Актриса откровенно раздражала Сергея, между ними с первого дня возникло недопонимание. Потребовалось время, чтобы они сработались. Совместная работа на съемочной площадке постепенно переросла в страстный роман. Оба они были тогда несвободны, но без колебаний оставили семьи ради любви друг к другу. Заворотнюк ушла от мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова, Жигунов - от жены Веры Новиковой. Их совместная жизнь продлилась два года, потом актриса увлеклась своим нынешним мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Друзья Жигунова были уверены, что ее уход больно ранил актера: по их мнению, Настя была самой большой любовью в жизни Сергея.

Сейчас Жигунов снова счастлив в отношениях с журналисткой Викторией Ворожбит. Весной этого года они зарегистрировали свои отношения. Виктория взяла фамилию мужа и стала Жигуновой. Ее часто называют копией Анастасии Заворотнюк: новая жена Жигунова – эффектная брюнетка, действительно очень похожая на актрису.

Виктория привлекла внимание актера в 2018 году. Они познакомились во время подготовки кинофестиваля "Утро Родины" на Сахалине. Знакомство оказалось чрезвычайно эффективным, и уже в 2019 году Виктория стала директором мероприятия. Жигунов перевез новую любовь в Москву из Владивостока, где она жила с мужем и сыном. Ради «гардемарина» Виктория ушла от супруга. В столице она устроилась на работу в корпорацию «Роснано», где отвечает за связи с прессой.