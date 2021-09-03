"Жесткий" сценарий Грефа: что будет с экономикой России, если мир достигнет углеродной нейтральности к 2050 году

В этом году Герман Греф на ВЭФ не прилетел, но не менее зажигательно выступил в онлайн-формате Фото: Александр ГЛУЗ

НОЧНОЙ ДОКЛАД

Выступления Германа Грефа уже по традиции становятся «изюминкой» любого отечественного экономического форума – на недавнем Петербургском международном экономическом форуме он говорил про клиентоцентричное государство, на Восточном форуме два года назад – о будущем российского школьного образования. В этом году Герман Греф на ВЭФ не прилетел, но не менее зажигательно выступил в онлайн-формате (не сказался даже тот факт, что в Москве на этот момент была еще глубокая ночь). Тема на этот раз у него, если судить только по названию, была весьма далекая от чаяний простого народа - глобальная ESG-трансформация – но, пожалуй, еще более визионерская, чем две вышеназванные. Да и к простым россиянам она, как скоро выяснилась, имела более чем непосредственное отношение.

ИМЕНИ ГРЕТЫ ТУНБЕРГ

Для начала разберемся, что за зверь такой ESG. С английского эта аббревиатура расшифровывается как «экологическое, социальное и корпоративное управление», а суть движения в том, что крупные корпорации должны соответствовать полному набору требований продвинутого современного общества – снижать выбросы диоксида углерода, использовать чистые источники энергии, бороться за гендерное и прочее равенство в своем коллективе, поощрять общественные инициативы и так далее. В общем, Грета Тунберг и Джордж Флойд в одном флаконе.

Для России здесь критическое значение имеет одна из главных целей ESG-повестки, а именно достижение углеродной нейтральности (выбросы CO2 не должны превышать их поглощение). Потому что связано это будет с отказом от основных экспортных товаров России – угля, нефти и газа. Самое обидное, что остановить или проигнорировать этот процесс, мы уже никак не можем. О намерении достичь углеродной нейтральности уже объявили 64 страны мира, самый поздний обозначенный срок – 2060-й год, сообщил Греф. Но уже к 2030-му году объемов выбросов диоксида углерода должен снизиться вдвое. С 2026-го года на первые семь отраслей вводится трансграничный углеродный налог Евросоюза, который больно ударит по российскому нефтегазу, химии, металлургии.

- Научные дискуссии по этому вопросу закончились, ЕС приняло соответствующее регулирование. Для нас в течение пяти лет – и это очень короткий период - начнутся последствия для экспорта, - сказал Герман Греф.

ЭКОНОМИМ ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ПЕРЕСАЖИВАЕМСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЫ

Дальше Герман Оскарович начал показывать графики, заранее извинившись за то, что они будут неприятными. Аналитики Сбера рассмотрели два сценария, что будет с российской экономикой, если мир достигнет углеродной нейтральности к 2050 году («жесткий сценарий») и к 2070 году («нормальный сценарий»).

В первом случае к 2050 году две трети мировой энергии должно добываться при помощи возобновляемых источников энергии (солнечные панели, ветряки). При этом потребление угля и нефти сократится в разы.

Герман Греф широкими мазками обрисовал, что будет значить глобальный энергопереход для обывателя. Во-первых, авиаперелеты станут роскошью. На короткие расстояния придется ездить исключительно поездами, поэтому глава Сбера выступает за строительство скоростных железных дорог. Во-вторых, борьба с повальной автомобилизацией – чтобы пересадить людей на общественный транспорт, нужно будет ограничивать скорость передвижения (кстати, в Париже уже запретили ездить со скоростью более 30 км/ч). Разумеется, повсеместный уход от двигателей внутреннего сгорания, переход на электрокары, развитие каршеринга, популяризация велосипеда. И третье, это переход на «умное ЖКХ», в том числе автоматическое отключение света при отсутствии людей в помещении, ограничения в отоплении, подаче горячей воды.

ЗАБРОШЕННЫЕ ВЫШКИ И ШАХТЫ

Для доходов российского бюджета безуглеродные планы мировых лидеров выглядят ни больше, ни меньше драматичными. Так, по расчетам команды Германа Грефа, к 2050 году добыча российской нефти может сократится на 72%, а энергетического угля – на 90%. Среди прочего это может привести к существенному росту безработицы, особенно перевернется картина в нынешних регионах-донорах – Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком округах, Кемеровской и Иркутской областях, Красноярском крае.

В «жестком сценарии» к 2035 году страна может не досчитаться 5 трлн рублей из нефтегазовых доходов, ущерб ВВП составит 7,7%, а реальные доходы населения упадут на 14% (для сравнения после дефолта 1998-го года реальные доходы упали на 18%, правда затем быстро восстановились). В более долгом сценарии энергетического перехода потери ВВП к 2035 году составят 4,4%, а падение реальных доходов населения – 9%, что тоже является «болезненным», отметил Герман Греф.

ВРЕМЯ СТЕЛИТЬ СОЛОМКУ

Свое выступление руководитель Сбера все же смягчил нотками осторожного оптимизма. В частности, он допустил, что будут внедрены некие более экологичные способы добычи и переработки нефти, которые позволят главному российскому товару хотя бы отчасти соответствовать целям углеродной нейтральности. А во-вторых, Греф похвалил правительство за «глубокое и ответственное отношение к этой теме», восхитился «серьезнейшими посылами со стороны президента». Наконец, акции компаний, использующих принципы ESG, растут в два с лишним быстрее остальных, сказал Греф, как бы намекнув российскому бизнесу, что экологичность сегодня это еще и очень-очень выгодно.

В общем, если что и вынесли слушатели доклада на Восточном экономическом форуме, так это то, что соломку надо начинать стелить прямо сейчас и желательно всей страной, а то уж очень больно будет падать.