Учительница из Хабаровска извинилась за танец живота на школьной линейке

Учительница извинилась за танец живота на школьной линейке в Хабаровске

1 сентября в Хабаровске прошло не без сюрпризов. Учительница школы №76 Юлия Марченко разбавила традиционную школьную линейку необычным для официального мероприятия танцем живота. Она исполнила номер под песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус».

Для школьной линейки - это, действительно экзотика. Мало кто решается выступить в откровенном наряде перед школьниками и их родителями.

У многих такой номер вызвал недоумение. Пользователи соцсетей взбунтовались: «Как так можно! Танцевать такое перед детьми!». Тогда в ситуацию вмешались городские власти. Они назвали такое выступление недопустимым и даже организовали служебную проверку.

В итоге учительница извинилась перед детьми и родителями и добавила, что восточный танец был ее личной инициативой.

- Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства, я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвященного празднику 1 сентября, - объяснила педагог.

Говоря о своем костюме, Марченко отметила, что он был совсем не откровенным. На самом деле наряд телесного цвета и полностью закрытый. А впечатление обнаженного тела создавалось только из-за бликов солнца.

Педагог отметила, что не раз выступала с таким номером на городских мероприятиях. Но дабы не провоцировать общественность она пообещала впредь учитывать формат мероприятия.