Не худеть, не убиваться в спортзале и не бросать курить: лечащий врач Пелагеи, Би-2 и Бабкиной рассказал, как звезды ухаживают за голосом

Чтобы "реанимировать" голоса Левы и Шуры, доктору пришлось срочно лететь в Новосибирск. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пандемия пандемией, но шоу маст го он: сезон спектаклей, гастролей и больших концертов стартовал. "Посткоронавирусный период" обещает зрителю сюрпризы на сцене, но самое интересное порой случается за кулисами... Как звездная реанимация спасает артистов от фиаско в разгар выступлений, и что нужно делать, чтобы не лишиться голоса перед ответственным мероприятием, сайту kp.ru рассказал известный фониатр Лев Рудин - лечащий врач Михаила Шуфутинского, Валерия Леонтьева, Григория Лепса, Надежды Бабкиной, Егора Крида и других селебрити.

ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО РОКА

О ЛОР-специалистах, которые занимаются восстановлением голоса и развитием его возможностей, большинство из нас даже не слышали. А вот певцы, актеры, телеведущие, лекторы, учителя и даже священники (!) на "техобслуживание" к фониатрам приходят регулярно. Хотя на самом деле, куда чаще к Льву Рудину обращаются в случае аварий: мол, SOS, концерт на грани срыва!

- Сколько раз я ездил с артистами на гастроли, не сосчитать, - рассказывает звездный фониатр. - Недавно, например, просыпаюсь утром, а в телефоне куча сообщений: "Лев Борисович, перезвоните, пожалуйста, срочно!". Оказалось, Ася - светлейшая супруга Левы из "Би-2" беспокоит: у мужа два концерта подряд в Новосибирске, а он заболел, пропал голос. "Ну что ж, - говорю, - покупайте билеты - лечу". В итоге оба концерта прошли на ура, а к титулам, которыми одаривают меня знаменитые пациенты, добавился еще один. "Вы - хранитель традиций русского рока!", - ликовала Ася.

С вип-пациентами Лев Рудин объездил не только всю страну.

- Однажды приходит мне СМС от звезды мировой оперы Василия Ладюка: "Лев Борисович, а нет ли у вас случайно действующей Шенгенской визы?", - продолжает Рудин. - Оказалось, ему назавтра солировать в спектакле в Осло, а голоса нет. Так я срочно рванул в Норвегию.

А за кулисами Кремля и Крокус Сити Холла врача уже встречают, как родного: сколько сольников он здесь отдежурил!

- Пару лет назад у моей любимой Пелагеи, с которой мы давно дружим и даже уже породнились (певица крестила младшего сына Рудина. - Ред.), был концерт в Крокусе, - вспоминает фониатр. - И вот допевает она первое отделение и осипает на глазах... "Похоже, тебе пора", - сказала мне жена, и я бегом за кулисы. Успел! Закончили с овациями.

Что именно делает врач-фониатр, когда артист вдруг исчезает за кулисами, - строжайший секрет. В арсенале доктора есть и уколы, и капельницы, и специальный "полив" лекарствами голосовых складок (не путать со связками)...

- Я владею уникальными методиками, которые за один-два дня могут вывести артиста на сцену и он прекрасно справится с голосовой нагрузкой - со своим концертом. Но эти чудо-средства тайные, мы их охраняем, не разглашаем, потому что это ноу-хау, - предупреждает врач. - Самостоятельно без специальной фониатрической помощи добиться такого эффекта невозможно, поэтому артисты - постоянные гости моей клиники.

Надежда Бабкина на приеме у Льва Рудина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПОЧЕМУ ИНОГДА ЛУЧШЕ КУРИТЬ

По словам фониатра, голос - это самый совершенный из всех музыкальных инструментов, ведь он живой и во многом загадочный. Поэтому тем, кто голосом работает и зарабатывает, приходится во многом себя ограничивать. Холодные напитки и мороженое в жару, горячий чай в мороз, легкая или чересчур теплая одежда, кондиционеры и перепады температур - все это может "сломать" голосовой аппарат в самый неподходящий момент. Поэтому в разгар сезона звездам не стоит пренебрегать советами фониатров, даже если некоторые из них звучат как вредные. Например, перед большим концертом нельзя худеть и бросать курить.

- Никто не спорит с тем, что курение убивает голос: его вредоносный эффект прямо пропорционален числу выкуриваемых в день сигарет и стажу курения. Кальян ничуть ни лучше - содержание в нем вредных веществ превосходит по показателям таковых в дыме сигарет, - объясняет звездный врач. - Однако! Перед ответственными концертами и участием в вокальных телешоу не стоит резко бросать курить. Даже не думайте, что это вам как-то поможет. Наоборот, это непременно приведет к ухудшению голоса. Поэтому лучше избавляться от вредной привычки уже после вашего мероприятия.

То же самое и с похудением. Перед важными шоу звезды, как правило, устраивают голодовку, чем вызывают гнев врачей-фониатров.

- Из-за резкого похудения нарушается мышечный тонус, ухудшается общее состояние и состояние голосовых складок. В результате голос становится тусклым, маловыносливым, с суженным диапазоном, - говорит Лев Рудин. - Кроме того, в ответственный день нельзя переутруждаться в спортзале: интенсивные физические упражнения тоже влияют на голос. Тогда как умеренная нагрузка с собственным весом прекрасно тонизирует все мышцы и приводит в форму даже голосовой аппарат. Поэтому фитнес артистам крайне необходим.

Звездный фониатр Лев Рудин за работой - исследует гортань. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ШЕСТЬ СОВЕТОВ ОТ ЗВЕЗДНОГО ДОКТОРА

Итак, чтобы петь, как соловей, Лев Рудин советует:

- Не начинать голосовые нагрузки резко после периодов молчания – болезни, отпуска, перерывов в концертном графике. Очень важно соблюдение принципа постепенности начала голосовых нагрузок.

- Избегать голосовых нагрузок на фоне воспалительных заболеваний дыхательных путей. Это самая частая причина развития узелков голосовых складок. Если голосовая нагрузка неизбежна, то лучше в такие периоды обращаться к врачу-фониатру, который поможет избежать осложнений.

- Старайтесь избегать длительных перерывов в голосовых нагрузках, особенно вокальных. Мышцы должны быть в постоянном тренинге! На голосовые упражнения необходимо тратить в день не менее 30 минут.

- Если чувствуете, что голос не здоров, не пытайтесь его «распеть» изнуряющими способами. Будет только хуже! Голосовой ресурс, наоборот, необходимо беречь, при возможности обратиться к врачу-фониатру.

- Женщинам по возможности следует минимизировать голосовые нагрузки во время месячных.

- Учить новый вокальный материал необходимо под строгим самоконтролем. Выучка – это особый вид голосовой нагрузки, достаточно травматичный. Поэтому необходимо избегать любую поспешность в процессе разучивания, тратить на это не более 1,5 часов в день в режиме через день.

НУ И НУ!

Взять высокие ноты поможет... хирург

- Голоса, как отпечатки пальцев, неповторимы, - уверен фониатр. - Тембральные особенности, которые могут определить компьютерные программы, у человека останутся, что бы с этим голосом не делать. Но есть хирургические методики, которые позволяют завысить тональность голоса. Это достигается путем сшивания голосовых складок и укорочением их вибрирующий длины. При этом тембральный состав останется прежним: компьютер все равно его узнает, хотя тональность уже будет более высокой.

Также можно добиться и более низкой тональности голоса, закачивая всевозможные гели в голосовые складки и тем самым утолщая их - чем толще струна, тем и ниже звук. К этим методикам прибегают достаточно редко, и к ним нужно относиться максимально серьезно.