Киргизского блогера похитили и несколько дней избивали за оскорбление девушки на ютуб-канале

Жусул выкладывал видео о своей жизни в столице и поддерживал связь с соотечественниками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жусулу (имя изменено) 20 лет, около года назад молодой человек переехал из Киргизии в Россию, здесь парень нашёл работу. А в свободное время вёл блог на Ютубе. Туда Жусул выкладывал видео о своей жизни в столице и поддерживал связь с соотечественниками: отвечал на вопросы в комментариях и передавал приветы родным. В своих видео парень рассказывал, как он наладил быт, с какими трудностями встречался при переезде и оформлении документов, делился своими переживаниями и получал много поддержки от земляков.

Но постепенно освоившись, Жусул стал рассказывать не только о себе, он всё чаще упоминал в своих видео знакомых, которые, как и он, переехали в столицу. Молодому человеку казалось, что жизнь в России развратила некоторых его соотечественников, и особенно их женщин. Так, его беспокоило поведение молодой супруги одного из знакомых. Об этом блогер записал видео и выложил на канал. Вскоре на это последовала бурная реакция, но не такая, какую ожидал Жусул.

Парню на телефон стали поступать звонки с угрозами и требованиями удалить видео. Звонивший представился братом мужа оскорблённой в видео девушки и требовал удалить видео и извиниться перед семьёй. Жусул не придавал этому особого значения. Молодой человек считал, что поступает правильно, заботясь о нравственном облике соотечественников.

Угрозы продолжались около месяца. Но в один из дней раздался очередной звонок, и вместо телефонных разговоров блогеру предложили обсудить все разногласия при встрече, Жусул согласился и в назначенный час приехал к станции метро Домодедовская. Там молодого человека встретили трое соотечественников. Но разговаривать мужчины не собирались, они силой затолкали парня в автомобиль и увезли из города. Когда машина остановилась и Жусула вывелеи из машины, он уже не мог определить, где находится. Вокруг были деревья, мусор и строительный вагончик. Молодой человек понимал, что земляки задумали что-то плохое. Он просил отпустить его и обещал удалить видео. Но мужчины его не слушали. Жусула затащили в вагончик и стали избивать. Это продолжалось практически всю ночь.

Организатор похищения

— Трое уроженцев Киргизской республики предложили потерпевшему встретиться для обсуждения видеороликов с информацией о непристойном поведении супруги одного из мужчин. Но, применив в отношении него насилие, поместили последнего на заднее сидение автомобиля Киа Рио белого цвета и перевезли в строительный вагончик, расположенный в Истринском районе. Там в течение 7 часов, сломив волю к сопротивлению 20-летнего пострадавшего, трое мужчин наносили множественные удары в область головы, туловища и конечностей, — сообщил источник kp.ru.

На следующий день Жусула вновь запихнули в машину и отвезли на какую-то квартиру, где избиения продолжились. Ещё примерно сутки парень провёл там, но ему казалось, что прошла целая вечность. Блогер боялся, что живым его уже не отпустят. И подгадав момент, когда похитители отвлеклись, выскочил в подъезд. Стараясь не быть вновь пойманным, Жусул спустился на улицу и сел в первый попавшийся автобус. Ему было не важно, куда он его увезёт, лишь бы подальше от своих мучителей. Добравшись домой, молодой человек позвонил в полицию и рассказал о всех ужасах, которые он испытал за прошедшие двое суток. По обращению начали проверку и вскоре завели уголовное дело. Недавно участников похищения задержали.

— В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий были установлены и задержаны 27-летний водитель, 25-летний исполнитель и 41-летний организатор похищения. Все граждане Киргизской республики. У задержанных изъяты средства мобильной связи, в ходе осмотра которых обнаружены видеозаписи фактов противоправных действий совершенных в отношении потерпевшего, — сообщил источник kp.ru.

Основным доказательством в деле о похищении блогера стали видео, которые мужчины снимали на свои телефоны в течение всего времени. На них оперативники увидели жестокие избиения парня, который даже не пытался сопротивляться, а лишь закрывал голову руками. Кроме того, похитители издевались над Жусулом на камеру, оскорбляли его и заставляли записывать извинения. Этих материалов следствию оказалось более чем достаточно для того, чтобы построить на них обвинение.

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