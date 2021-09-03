Японская принцесса откажется от титулов и денег ради свадьбы с простолюдином

Принцесса Мако, племянница императора Нарухито Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский императорский дом, который насчитывает более 2,5 тысяч лет, в шоке. 29-летняя принцесса Мако, племянница императора Нарухито, решила последовать примеру британского принца Гарри и отказаться не только от титулов, но и положенных ей денег. И все эти жертвы ради любви.

Возлюбленным принцессы оказался простой японец, без рода и племени, Кея Комуро. Пара познакомилась во время учебы в лондонском университете Лестера и практически сразу стала самой популярной в Японии.

Согласно установленному регламенту, женщины-члены императорской семьи не имеют права выходить замуж за простолюдинов. В ином случае действовать нужно радикально и навсегда покидать Императорский дворец.

В сентябре 2017 года, после пяти лет романа с Комуро, на такой непростой шаг решилась принцесса Мако. Ради любимого она возжелала отказаться от своих титулов. До этого подобное решение приняла принцесса Нори, когда в 2005 году она вышла замуж за дизайнера Есики Куроду.

Родители Мако, принц Фумихито и принцесса Кико покорно приняли выбор дочери и благословили мезальянс. Но годы шли, а сообщений о грядущей свадьбе так и не поступало. В прессе стали гулять слухи, что самая красивая пара Японии рассталась из-за дворцовых интриг. Но они оказались пустыми домыслами.

Оказалось, что Мако и Комуро необходимо перед свадьбой решить ряд бюрократических задач, да и во время церемонии бракосочетания им придется отказаться от некоторых традиционных обрядов.

Ради семьи принцесса Мако решила пожертвовать выплатой, которая полагается ей перед свадьбой как принцессе. Речь идет о 100 млн рублей.

Долгожданная свадьба должна состояться уже в конце этого года. После этого новобрачные отправятся в США, где и будут жить.

Кей Комуро хоть и не голубых кровей, но прирожденный трудоголик. Он получил несколько высших образований, сменил четыре работы. Сейчас возлюбленный принцессы трудится в юридической конторе, не так давно он получил магистерскую степень по корпоративному праву.