Глава Роскачества Максим Протасов: «Российские потребители готовы покупать осознанно»

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Меньше тратить ресурсы. Покупать только то, что нужно и когда нужно. Правильно сортировать мусор. Это заповеди ответственного потребителя. Как сделать производителей и потребителей более ответственными, а процесс внедрения принципов устойчивого развития в России более эффективным? Об этом в студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2021 рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

«МЫ НЕ РЕМОНТИРУЕМ ВЕЩИ, А ВЫБРАСЫВАЕМ И МЕНЯЕМ»

- Максим, давайте определимся с терминами. Что такое ответственное производство и не менее ответственное потребление?

- Это не только региональная и федеральная, а международная повестка. Стратегия устойчивого развития содержит 17 принципов. Они приняты ООН, чтобы следующие поколения могли жить на нашей планете, а не искать другие для жизни. Для этого стратегия должна быть принята во всех областях. И двенадцатый принцип - обеспечение рациональных моделей потребления и производства. То есть, это производство и потребление, минимизирующие ущерб окружающей среде, позволяющее развиваться, но устойчиво: не вредя воздуху, воде, земле и самим себе. При этом очень многие считают, что это только про производителей. Мол, они должны выпускать биоразлагающуюся упаковку, использовать вторичные ресурсы, правильным образом утилизировать свои стоки, следить за выбросами воздуха. Но есть устойчивое потребление.

- А оно что значит?

- В течение последних десятилетий мы видели удивительный бум потребления во всех сферах. После Второй мировой войны, начиная с 60-х годов рост качества жизни и консюмеризм привели к тому, что у нас стало безумное количество товаров. Их больше, чем даже человек может узнать.

- И большинство из них – не очень хорошего качества…

- Это второй момент. Помните, еще в нашем детстве утюг мог служить со времен нашей бабушки?! Мы говорили, что надежный телевизор будет работать тридцать лет. Но принцип, который производители товаров исповедовали последние десятилетия, заключался в том, что товар должен служить год, потому что через год ты покупаешь все новое – брюки, телефон, все что угодно. Реклама постоянно подсказывала нам: меняйся. Не с точки зрения внутреннего изменения, а с точки зрения того, что на тебе надето, чем ты пользуешься. Товары должны использоваться прямо сейчас, очень быстро выбрасываться, покупаться новые.

- Такой заговор производителей…

- Я не искал бы здесь заговоров. Во-первых, потому что мы сами с вами диктовали эти правила. Во-вторых, научно-технический процесс приводил к тому, что через год выходили телефоны с такими функциями, что «Как же это не приобрести!?»

- Если программное обеспечение на старых перестает работать, нам приходится это делать…

- Это тоже верно. Маркетинг и построение бизнеса диктовали постоянный обмен моделей. Мы не ремонтируем вещи, а выбрасываем и меняем. Встает вопрос утилизации того безумного количества мусора, в том числе промышленного, технологического, который в мире выбрасывается ежечасно. И радует то, что изменение в сознании потребителей сегодня идет достаточно быстро в другую сторону. Не так давно Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел исследование среди нашей аудитории. И мы увидели, что 85% россиян считают устойчивое потребление необходимым. Они действительно готовы покупать осознанно. А мы в Роскачестве по поручению правительства как раз и строим общество осознанного потребления. Меняется рынок, меняются люди, их психология. Особенно четко мы это видим по нашим детям, которые буквально заставляют нас заниматься раздельным сбором отходов.

- Их этому учат в школе?

- Во-первых, мы постоянно запускаем информационные программы на наших ресурсах, сотрудничаем с Российским экологическим оператором. Вместе с РЭО запустили «зеленый рейтинг» для производителей, регионов, региональных операторов, занимающихся утилизацией отходов. Мир движется в эту сторону. И мы, конечно, вместе с потребителями тоже идем к этому обществу осознанного потребления.

ЗЕЛЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ – УЖЕ НА ПОЛКАХ

- Допустим, человек хочет вести себя как ответственный потребитель. Что он должен делать, например, в магазине? Нет ведь специальных полок, где лежат только продукты ответственных производителей…

- Ответственное потребление складывается из целого ряда факторов. Первое - умное приобретение товаров. Если вы помните, особенно в постсоветское время, когда товарный бум только начинался, потребители после периода дефицита бросались на полки магазинов с желанием все попробовать. Яркие этикетки, яркие продукты, много всего. Сейчас идет постепенный переход потребителей от гипермаркетов с гигантской товарной матрицей к магазинам с меньшим ассортиментом. Это демонстрирует то, что люди понимают, что им конкретно необходимо покупать. Читая исследования Роскачества, люди формируют свою понятную базовую матрицу товаров, которым они доверяют и которые обеспечивают их потребности. Для этого не нужно скупать полмагазина или постоянно переключаться с одного товара на другой. Это некая осознанность.

- Что еще?

- Второе. Мы видим, что большое количество потребителей сейчас больше задумываются о здоровом питании и приобретении товаров у тех производителей, которые заботятся о природе. За последние полтора года произошли две вещи. Первое – у нас вступил в силу закон об органической продукции. Роскачество начало сертификацию, запускает процесс популяризации и развития этой темы в России. На полках магазинов появились честные российские органические продукты от первых 79 производителей. Это продукция, которая произведена без использования средств защиты растений, гербицидов, антибиотиков. Традиционная сельскохозяйственная продукция.

- А как их можно найти?

- Их можно найти по значку на упаковке - зеленому листочку. Продукция с надписью «органик» - государственный знак, реестр которого ведет Министерство сельского хозяйства России. В Роскачестве создан центр компетенций в области органической продукции. И мы сертифицируем такие товары, помогаем производителям в этом. Недавно при нашей поддержке при Дальневосточной государственной сельхозакадемии было запущено пилотное опытное поле с более чем 30 видами органической продукции, которая там выращивается. Дальний Восток имеет потенциал по развитию и экспорту органической продукции. Не только для насыщения нашего рынка, но и на экспорт.

- Но совсем без удобрений, наверное, сложно вырастить большое количество продукции…

- Именно поэтому в нашей стране появилась вторая новелла. 11 июня этого года президент подписал федеральный закон о зеленой продукции - с улучшенными характеристиками. Это не органика, а продукция, в которой можно использовать разные виды интенсивных технологий, удобрения, но использовать их на самой нижней границе. Это точечное земледелие, точечное внесение удобрений. Даже если это синтетические удобрения, то они в этом случае наносят минимальный ущерб окружающей среде. «Зеленая продукция» в ближайшее время тоже выйдет на рынок. Первые заявки от производителей на сертификацию Роскачество уже получает. Эта продукция также будет обозначена зеленым листком. По сути, у нас в стране создана та инфраструктура, которая в некоторых странах уже существует некоторое количество лет.

- А ваш известный «Знак качества» отражает принципы устойчивого производства?

- У нас действительно существует государственный знак качества – это та самая знаменитая буква «К» в пятиугольнике, которая известна многим поколениям, это наш главный знак качества страны. И чтобы получить этот знак, любой производитель должен следовать опережающим стандартам, а это стандарты, которые в том числе включают в себя принципы устойчивого производства. И это должен быть товар более качественный и более здоровый, чем все остальные товары. Это те самые 250 товаров с государственным знаком качества, которые сейчас есть на наших полках и которые пользуются заслуженным спросом. Примечательно, что только за первое полугодие рост продаж этих товаров составил 17%. Люди начинают чаще выбирать то, что маркировано знаком качества.

«СОРТИРОВКА МУСОРА ДОЛЖНА СТАТЬ НОРМОЙ ПОВЕДЕНИЯ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ»

- Сейчас один из главных видов мусора – это упаковка. Но некоторые ее виды сортировке не подлежит вовсе, потому что она из каких-то неудобных материалов сделана, многослойная, смешанная. Есть ли инициативы стимулировать производителей использовать именно экологичную упаковку?

- Есть несколько инициатив. И мы не изобретаем здесь велосипед, а идем по пути наших коллег, идем достаточно быстро. Первое – есть проблема, когда с точки зрения маркетинга тот товар, который мог бы быть упакован достаточно компактно, упаковывается либо в несколько видов упаковки, либо в большую и красивую коробку. Маркетологи – гениальные люди, но использование ненужного количества упаковки – это то, что очень сильно увеличивает количество необходимых для утилизации ресурсов. И наши потребители уже спрашивают, почему такое гигантское количество картона или пластика тратится зря. Ведь мы, по сути, съедаем ресурсы Земли.

- Как с этим можно бороться?

- Мы с этим работаем. Например, снижаем рейтинг тем товарам, где мы видим излишнее расходование ресурсов. А на рейтинг Роскачества обращают внимание не только покупатели, но и торговые сети. Они выбирают тот товар, который имеет наиболее высокие оценки. Через этот рейтинг, стандартизацию и наши исследования мы стимулируем производителей разумнее расходовать ресурсы. Кроме того, у правительства есть целый ряд инициатив в отношении запрета или сокращения производства тех товаров, срок распада которых очень большой. Например, запретить ушные палочки и цветной пластик, который красивый и радует глаз, но его очень тяжело утилизировать. Сокращение использования таких продуктов - за этим дело ближайших лет.

- Каким образом потребитель сейчас может себя ответственно вести, понимая вот эти сложности с сортировкой и так далее?

- Базовые советы для потребителей достаточно очевидны, но это не очень быстро становится частью нашей жизни. Мы привыкли к другому. Энергосберегающие лампы или использование иных способов экономии электричества – это норма во многих странах, как и экономия воды, которой в России много, но это не значит, что мы должны ее быстро расходовать. Это базовые вещи, которые мы можем в своем доме использовать прямо сейчас. Второе. Если мы говорим об утилизации отходов, в европейских странах является нормой, что семья сортирует отходы дома. Не только потому, что сумасшедшие штрафы для домохозяйств и даже подъездов дома, в котором хотя бы один жилец нарушает эти принципы (а там штрафы сумасшедшие), но и потому, что это стало нормой жизни. Начинать нужно внутри каждой семьи, понимая, что это все равно будет необходимо. Да, сейчас у нас нет достаточного количества сортировки, но заводы по утилизации, по термической обработке мусора активно строятся. И все равно все начинается с потребителя. Если мы научимся разделять дома, то это войдет в культуру нации. Это станет для нас нормой поведения.

- Нужны ли тут дополнительные стимулы, помимо призывов к социальной ответственности? Может, уменьшать ЖКХ для таких семей, подъездов?

- Думаю, вы прекрасно понимаете, что существует кнут и пряник, но мы верим в осознанность. Роскачество против штрафования. Я глубоко верю в то, что осознанное потребление станет нормой через инструменты просвещения. Кнуты и пряники, их можно использовать, эти идеи обсуждаются. И редуцирование снижения платежей за ЖКХ, их зависимость от того, насколько хорошо данный дом или домохозяйство разделяют отходы, - тоже. Но я верю в то, чем занимается Роскачество, в то, что хорошо информированный потребитель, умный потребитель в любом случае будет действовать правильно.

- Опыт развитых стран говорит о том, что детей обучают с раннего возраста. В детских садах есть игры, связанные с сортировкой мусора. Есть ли у нас какие-то инициативы в этом направлении?

- Они не просто есть, они реализуются нами. В школах запущены уроки качества и уроки осознанного потребления. В прошлом году около миллиона детей мы обучили по стране, в этот год мы ставим перед собой более масштабную задачу - чтобы это было полтора миллиона детей. Сейчас мы готовим, а в ноябре будем праздновать Всемирный день качества. Он проходит каждый второй четверг ноября. Надеюсь, к этому дню мы успеем выпустить интерактивные уроки для детей, которые мы делаем вместе со звездами, с лидерами мнений, с людьми, многие из которых входят в общественный совет Роскачества. И которые серьезно влияют на свою аудиторию. Люди им верят, в том числе детишки. Для нас важно именно в эту аудиторию нести ответственную культуру потребления. Кроме того, есть еще очень одна инициатива, которая реализуется с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Мы делаем вместе с коллегами уроки для учителей, чтобы они могли в своей ежедневной деятельности использовать и факты, и методики, и типовые уроки, посвященные умному потреблению.

- В ТикТок пойдете?

- Уже пошли. Пока делаем первые шаги. Я понимаю, что это очень короткая форма, но это та форма, которая влияет на большое количество молодых ребят. В живой и ясной, прикольной форме подавать информацию, которую Роскачество привыкли давать достаточно серьезно все эти годы, тоже нужно.