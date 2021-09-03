Мария Шукшина разразилась пламенным спичем об упадке нравов на вручении госнаград. Ее поддержал Александр Панкратов-Черный

Актриса Мария Шукшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Заслуженная артистка России Мария Шукшина, известная больше не ролями в кино, а как телеведущая («Жди меня»), 31 августа получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. И в присутствии коллег и главы правительства РФ Михаила Мишустина не смогла сдержаться и не высказаться о наболевшем.

Смотреть видеосюжет Мария Шукшина: вирус бескультурья выкашивает целое поколение - Россия 24

— Чтобы с гордостью носить эту медаль, нужно говорить об Отечестве, — с дрожью в голосе произнесла Мария в микрофон. — Говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. В сфере, близкой мне, в культуре. И вирус бескультурья опаснее, чем модный нынче коронавирус. Тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целые поколения. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство. Отсутствие нравственности, совести, морали приводит к необратимым процессам — деградации нации. Культура речи, общения убивается на глазах. Людей стравливают друг с другом. Невооруженным глазом видно, что идет социальный эксперимент. Люди ненавидят друг друга — сначала из-за масок, потом из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить. В конечном счете, все поубивают друг друга, а врага никто знать так и не будет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и актриса Мария Шукшина, награжденная медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Пока Михаил Мишустин деликатно ждал окончания выступления, присутствовавшие в зале коллеги (Юрий Стоянов, Андрей Соколов, Олеся Железняк и другие) поддержали Марию аплодисментами. Но не словом. Вербальная реакция артистов последовала позже.

— Я с этим абсолютно согласен, — согласился с коллегой Александр Панкратов-Черный. — Народ довели до отчаяния, и он заинтересован только в том, чтобы согреться-подогреться и нажиться, и побольше денег хапать, поэтому духовные и нравственные ценности отодвигаются на второй план.

Актер подчеркнул, что культура — это «кислородом духовности человеческой», поэтому нужно как можно чаще пропускать вперед «нравственных людей, ценящих настоящее подлинное искусство».

В комментариях к видео в Youtube с выступлением артистки в основном тоже положительные, хоть и экзальтированные, отзывы: «Мария - настоящая русская женщина. Достойная дочь своего талантливого отца», «МАРИЕЧКА!!! СОЛНЫШКО!!! ХРАНИ ГОСПОДЬ!!! С П А С И Г О С П О Д Ь!!!», «Умнейшая. Человечная. Великолепная наша Шукшина. Вот и не отдохнула природа на дочери Великого Шукшина, который с небес смотрит, и радуется, восхищаясь ее мужеством. С огромной любовью из Украины», «Правда - Свет !!! Ее боятся демоноподобные... Мария Шукшина настоящий Патриот своей РОДИНЫ !!!»

Однако многие из тех, кто посмотрел видео с криком души, вспомнили, что Мария сама довольно странно ведет себя в последнее время — и с точки зрения нравственности, и с точки зрения здравого смысла. Например, ездила защищать секту схиигумена Сергия (Николай Романов в настоящий момент находится под следствием по делу об экстремизме), окопавшегося Среднеуральском женском монастыре, участвовала в документальной ленте в его оправдание по его же указанию — за 10 тысяч рублей.

Постоянно агитирует против прививок — в период развития пандемии выступала против «чипизации, вакцинации, множества цифровых законов и биометрии». Мария без стеснения и зазрения совести критикует эффективность вакцины «Спутник». Регулярно выкладывает в инстаграме самопальные, не подтвержденные фактологически ролики антиваксеров с говорящими названиями: «Нам просто не говорят правды», «Зачем давать третий укол того, что не помогло первый раз?», «Прививка — дело добровольное! Нет принудительной вакцинации!», «Эвакуация населения: к чему нас готовят?». На сайте Change.org актриса, не имеющая медицинского образования, разместила петицию с требованием запретить прививать детей биотехнологическими вакцинами.

Если говорить о морали, как любит Шукшина, то не стоит забывать о постыдной сваре за дележку элитного жилья, оставшегося от дедушки — Василия Шукшина, которая развернулась внутри семьи после его смерти.

— Отцовское наследство мы получили в 1989 или 1990 году, когда мне было 21-22 года, — вспоминала Ольга Шукшина, сестра Марии, — Денег хватало, трать - не хочу. На тот момент это была огромная сумма: по 25 тысяч рублей на человека (на эти деньги можно было купить несколько машин или даже квартир). Маша быстренько вложила все в квартиру и выехала из отцовского дома, а мы с мамой остались. Своей долей я распорядилась беспечно: очень быстро все было растрачено по Америкам и Европам. В США я провела год, скиталась по нью-йоркским чердакам и подвалам, потом вроде встала на ноги и устроилась продавцом в ювелирный магазин. Но закончилось все печально: у меня украли паспорт, билет... Пришлось, как блудной дочери, возвращаться в Москву и кидаться маме на грудь.

Дочь Марии Анна Трегубенко по сути оставила бабушку, Лидию Федосееву-Шукшину, без жилья.

Однако все это не мешает Марии Шукшиной регулярно взывать к совести нации в максимально пафосном ключе. Например, она требовала ввести цензуру на телевидении, чтобы не получить «нацию дебилов».

— Эта выдумка — рефрен спокойной совести, — говорила актриса. — Мол, рейтинги у нас… чего вы хотите? «Пипл хавает!». Но послушайте, вы же не даете никакой альтернативы. Дайте нам хоть какое-то альтернативное телевидение на федеральных каналах! Наряду с этими дрязгами, жуткими разборками.

Также совсем недавно Мария ошарашила общественность новостью о том, что «страдания — это очень хорошо для русского человека» и вскоре сбудется пророчество с иконы Рождества Богородицы — русского монаха Авеля (Васильева) — и в 2024 году в Россию «придет царь». Что бы это ни значило.

— Царь придет в 2024 году в Рождество Богородицы 21 сентября, — заявила актриса в эфире сайта «Царьград».

Смотреть видеосюжет Царь придет в 2024 году Мария Шукшина о пророчестве монаха Авеля

До этого Шукшина признавалась, что видит в происходящем вокруг нее сбывающееся апокалиптическое пророчество Иоанна Богослова.