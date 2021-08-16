На что спустили огромное наследство Василия Шукшина: "Все было растрачено по Америкам и Европам"

Скандалы между наследниками прославленного артиста и писателя Василия Шукшина гремят не первый год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандалы между наследниками прославленного артиста и писателя Василия Шукшина гремят не первый год. Родня то делит квадратные метры, то устраивает публичные склоки на ток-шоу, то обвиняет друг друга в воровстве... А на этот раз младшая дочь актера Ольга Шукшина решила рассказать, почему у нее не сложились отношения с родной матерью Лидией Федосеевой-Шукшиной и сестрой Марией.

В интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" наследница призналась, что в их семье никогда не было душевного тепла. Когда отец умер, маленькой Ольге было всего шесть лет, и с тех пор ее мать была занята лишь устройством личной жизни - артистка еще трижды побывала замужем. Авторитарная Лидия Николаевна не слишком-то переживала за судьбу дочерей.

- Ближе всего я общаюсь со своей сводной сестрой Анастасией от первого маминого брака. А вот она сама уже полвека не разговаривает с дочерью, - призналась Ольга Шукшина. - То, что сейчас происходит со всеми нами - это, конечно, катастрофа. Мы все очень далеки. Я пытаюсь достучаться до Маши, до мамы. Как же так, все-таки родная кровь, заветы отца, ответственность перед фамилией... Он ведь все написал в своих рассказах: как жить, как бороться. Это наш потерянный рай. Наша семья – расколотая чаша, и я – осколок династии Шукшиных.

Не получив материнского тепла, младшая дочь то бунтовала и уходила из дома, то сбегала в Америку, то отправлялась в монастырь... По словам Ольги Шукшиной, в молодости она наделала массу ошибок, но особенно неосторожна была с финансами.

- Отцовское наследство мы получили в 1989 или 1990 году, когда мне было 21-22 года. Денег хватало, трать - не хочу, - вспомнила гостья программы. - На тот момент это была огромная сумма: по 25 тысяч рублей на человека (на эти деньги можно было купить несколько машин или даже квартир. - Ред.). Маша быстренько вложила все в квартиру и выехала из отцовского дома, а мы с мамой остались. Своей долей я распорядилась беспечно: очень быстро все было растрачено по Америкам и Европам. В США я провела год, скиталась по нью-йоркским чердакам и подвалам, потом вроде встала на ноги и устроилась продавцом в ювелирный магазин. Но закончилось все печально: у меня украли паспорт, билет... Пришлось, как блудной дочери, возвращаться в Москву и кидаться маме на грудь.

Однако, появлению Ольги родные не обрадовались: сестра обиделась, что та профукала наследство, а мама снова с головой ушла в новый роман. "Что ты приехала?", - только и спросила Лидия Николаевна. - "Я думала, ты останешься в Америке". Эту встречу наследница, видимо, до сих пор не может простить матери.

- Я всегда хотела, чтобы мама осталась как вдова Гагарина: воспитывала бы детей и больше не выходила замуж, - объяснила свои претензии к родительнице Шукшина-младшая.

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