«Интеррос» создает на Дальнем Востоке венчурный фонд «Восход»

Дальний Восток должен развивать свой интеллектуальный капитал – это крайне важно как для развития всего региона в целом, так и для более успешного вывода российских технологических продуктов на международный уровень. Соглашение о создании венчурного фонда «Восход» подписали генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Капитализация проекта в ближайшие пять лет составит 10 млрд рублей. Как сообщил Сергей Батехин, первые средства в венчурный фонд поступят уже в 2021 году.

«Такой подход позволит создать ту критическую массу необходимых условий, при которых крупный бизнес готов приходить в регион уже не просто в горнорудный сектор, но и в IT-технологии», — отметил бизнесмен.

Сообщение о создании нового Венчурного фонда, главная цель которого развитие высокотехнологичных компаний на Дальнем Востоке, прозвучало во время профильной секции Восточного экономического форума «Дальневосточный IT-хаб – 2030: прицел на рынки АТР». Венчурному фонду для усиления экспортного потенциала Дальнего Востока предстоит сформировать фундаментальное технологическое преимущество как крупнейшего высокотехнологичного и IT-хаба в России, ориентированного на внутренний и внешние рынки.

«Государство значительное внимание уделяет развитию Дальнего Востока, и проект венчурного фонда Минвостокразвития и "Интерроса" — еще один шаг в этом направлении. Активное вовлечение крупного бизнеса в создание подобных проектов — это очень хороший знак, который позволяет нам с оптимизмом смотреть на развитие IT- и цифровых технологий в регионе и в стране в целом» - прокомментировал Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Обратим внимание, что компания «Интеррос» активно занимается инновационными научными проектами. В июле стало известно о ее вхождении в консорциум инвесторов блокчейн-платформы Atomyze. В начале 2021 года Владимир Потанин выделил 500 млн рублей из личных средств для создания лаборатории программируемых функциональных материалов лауреата Нобелевской премии по физике 2010 года Константина Новоселова. IT- сфера является не единственным бизнес-интересом компании «Интерроса» на Дальнем Востоке. Ранее были озвучены планы по строительству нового туристического кластера на Камчатке «Три вулкана», уровень которого будет соответствовать мировым стандартам.