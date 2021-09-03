Почему Хабенский, Пореченков, Тенякова не пришли на собрание труппы МХТ. имени Чехова

Михаил Трухин о чем-то болтает с Кристиной Бабушкиной на собрании труппы. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Говорят, собрать труппу в этот раз было непросто. Значительная её часть этим утром вернулась с гастролей в Улан-Удэ (в столице Бурятии играли три репертуарных спектакля). Актёры прямо из аэропорта с чемоданами приехали «на бал» - в театр. «Мы устали, хотим спать, летели 6 часов. Нам главное - быстрее добраться домой», - жаловались «гастролёры».

Но их попросили на сбор труппы всё-таки прийти, иначе бы в зрительном зале было совсем пусто. Не появились на общем собрании Константин Хабенский и его приятель Михаил Пореченков. Но по уважительным причинам: у Хабенского была важная встреча в Кремле. Пореченков за границей. Не было Натальи Теняковой, она приболела. Зато примчалась, хоть и с опозданием, народная артистка Ирина Мирошниченко. Из-за ковида она не была в родном театре полтора года. Соскучилась страшно. Коллеги ее встретили аплодисментами. За ней следом появился Станислав Любшин…

Ирина Мирошниченко пришла в театре после перерыва в полтора года. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сбор труппы начался с минуты молчания. Худрук МХТ им.Чехова Сергей Женовач предложил почтить память тех мхатовцев, кто ушёл из жизни в прошлом сезоне: Бориса Плотникова, Валерия Хлевинского, Андрея Мягкова, Ольги Барнет, старейшего помрежа театра Александры Кулыбиной.

Сергей Женовач напутствует Анатолия Белого. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Потом по традиции поздравил юбиляров-летничков и рассказал на планах на сезон.

Первая премьера состоится 16 и 17 октября. На Основной сцене режиссер Виктор Крамер представит спектакль по собственной пьесе «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», написанной при участии Константина Хабенского. Фантастический сюжет основывается на реальных событиях из жизни барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, рассказах Рудольфа Эриха Распе и других авторов, посвящавших свои произведения приключениям барона из Боденвердера. В роли барона Мюнгхаузена – Константин Хабенский.

В ноябре на Основной сцене режиссёр Уланбек Баялиев выпускает спектакль по пьесе Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». В главных ролях - Дмитрий Назаров и Игорь Верник.

Режиссёр Егор Перегудов, в прошлом сезоне дебютировавший в МХТ со спектаклем «Месяц в деревне», приступает к репетициям пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». В главных ролях Юрий Чурсин и Паулина Андреева. Премьера спектакля запланирована на весну 2022 года.

Паулина Андрева и Светлана Устинова. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В апреле 2022 года должна состояться премьера мюзикла для драматического театра «Свет нового человека, или Второе пришествие Гагарина». «Хочется, чтобы в репертуаре МХТ появился спектакль – и танцевальный, и вокальный, и пластический» – сказал Сергей Женовач. Пьесу Вадима Воли ставит режиссёр и хореограф Олег Глушков. Композитор Роман Игнатьев (автор музыки к мюзиклам «Анна Каренина» и «Граф Орлов»).

На Малой сцене готовит новую постановку режиссер Михаил Рахлин – по собственной инсценировке романа Виктора Пелевина «Омон Ра».

Сергей Женовач рассказал, что переговоры с режиссёром Юрием Бутусовым увенчались успехом. Юрий Николаевич приступит к работе над пьесой Михаила Булгакова «Адам и Ева»».

Ирина Пегова - "икона стиля". Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Появятся постановки в рамках «Лаборатории режиссёрских дебютов». МХТ отобрал три заявки выпускников ГИТИСа Сергея Тонышева, Евгения Закирова, Егора Трухина (сына артиста Михаила Трухина). Первая работа будет показана 3 октября, это спектакль Сергея Тонышева по повести Антона Чехова «Моя жизнь». В начале ноября выйдет работа по Мартину МакДонаху «Очень, очень, очень тёмная материя» режиссёра Евгения Закирова. Следующим станет спектакль Егора Трухина «Мама» по пьесе Флориана Зеллера.

В перспективе постановка спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо «Великая магия». Есть идея поставить пьесу американского драматурга Ричарда Нельсона о гастролях Художественного театра в 1923 году в Америке. «Жанр пьесы обозначен как «разговоры актёров труппы МХТ во время гастролей в Чикаго, штат Иллинойс, в 1923 году, - сообщи Женовач. - В 2023 году - сто лет с тех знаменитых гастролей Художественного театра, где решалась судьба, оставаться ли труппе в Америке или возвращаться домой. Я прочёл эту пьесу, с моей точки зрения, она замечательна. Там есть реальные персонажи – Константин, Иван – мы понимаем, что это Станиславский и Москвин, а есть выдуманные. Художественный руководитель Бруклинской академии музыки Дэвид Биндер предложил сыграть премьеру в Нью-Йорке, именно в том центре, где сто лет назад и проходили гастроли МХАТа».

В новом сезоне театр продолжит традиционные литературные вечера, идеологом которых является Марина Брусникина. Зрителей ждут новые встречи с актёрами Художественного театра в проекте Вадима Верника «Мхатовские пятницы». Первый вечер этого цикла состоится 30 сентября, а его героем станет Александр Семчев.

В заключении Сергей Женовач процитировал Константин Сергеевич Станиславский как напутствие актёрам:

«Выпроваживайте за двери ваших гостей-зависть, сомнения, неуверенность, страх и открывайте, распахивайте двери для радости. У вас много причин радоваться».