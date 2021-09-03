"Молчать не хочу": актриса Алиса Гребенщикова назвала имя отца своего единственного сына

Долгое время муссировались слухи о романе артистки с Ильей Авербухом Фото: СОЦСЕТИ

Актриса Алиса Гребенщикова никогда не была замужем. Своего единственного сына Алексея она родила от оператора и продюсера Сергея Дандуряна в 2008 году. Мальчик носит фамилию Гребенщиков. При этом сплетники уже не первый год судачат о том, что настоящим отцом мальчика якобы является фигурист Илья Авербух. Устав от пересудов, звезда фильмов "Тайский вояж Степаныча" и "Лектор" выступила с заявлением.

Алиса Гребенщикова разместила в блоге гневный пост, в котором в пух и прах разнесла сплетников. "Молчать не хочу. Я всегда честно и довольно откровенно говорила о своей личной жизни, о папе Алеши Сергее Александровиче, о том, что бывает так - люди расходятся, да, бывает, что люди живут вместе, не регистрируя отношения, да, бывает, что у них рождается ребенок", - начала свою отповедь актриса.

Она особо отметила, что ее сын растет копией отца. Однако, по словам Алисы, из года в год злопыхатели не оставляют ее в покое и приписывают отцовство Илье Авербуху. Потому она решила расставить все точки над i. "У Алеши есть папа, Сергей Александрович. Алеша гордится своими армянскими корнями, своими родственниками-художниками. У него в комнате висит флаг Армении", - написала она в блоге. После чего попросила оставить ее и семью в покое.

Стоит напомнить, что до рождения сына Алиса пять с половиной лет жила с Сергеем Дандуряном. Гребенщикова уже отчаялась стать мамой, когда неожиданно узнала о беременности в начале съемок «Ледникового периода».

В это же время злопыхатели стали распускать грязные слухи о том, что актриса, находясь в отношениях с Дандуряном, якобы закрутила роман на стороне, а после забеременела от Авербуха. В самый разгар скандала Гребенщикова рассталась с женихом, что еще больше подогрело обсуждение темы измены. Алиса так рассказывала о разрыве с отцом мальчика: "Началась череда каких-то случайностей, недопонимания, недомолвок. Мы не ссорились, поскольку я этого просто не переношу. Я не ругаюсь, не кричу, не повышаю голоса. Просто однажды, после брошенной Сережей в сердцах фразы: «Уходи!» - я собрала вещи и уехала".

Когда родился сын, то отец ребенка с ним почти не виделся. Масла в огонь подлило давнее интервью бывшей жены Авербуха. Ирина Лобачева поведала историю о том, что супруга у нее увела некая участница "Ледникового периода", которая впоследствии представила маленькому Мартину Авербуху собственного сына со словами: "Это твой братик". Многие тогда решили, что речь шла о Гребенщиковой. При этом никаких доказательств любовной связи у завистников не было. Репутацию актриса имела безупречную, да и Авербух факт измены опроверг.