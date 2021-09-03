Выборы-2021: Лидеры прибавляют бойко, а новички со скрипом

Агитационные баннеры партий КПРФ и ЛДПР на одной из улиц Омска. Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

«Единая Россия» за минувшую неделю отыграла падение, которое допустила в прошлый раз. Её рейтинг вырос на 3 п.п. Если бы выборы проходили сегодня, то за партию проголосовали бы 30% от числа всех опрошенных. Прибавили и коммунисты - +2 п.п. А вот две другие думские партии - ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» - показали снижение на 1 процентный пункт.

Из непарламентских партий лучше всех себя чувствуют «Новые люди». Их рейтинг хоть и не быстро, но растет. Сегодня на избирательных участках за них проголосовали бы 3% опрошенных. Остальные участники выборов показывают результат в районе статистической погрешности — не больше 1%.

В гонке за заветный пятипроцентный барьер по-прежнему побеждают только четыре партии. И то все, кто уже занимается законотворчеством: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду».

Особенно отрадно, что число сознательных граждан растет. Доля тех, кто не пошел бы на выборы или же еще не определился, за кого голосовать упала в общей сложности на 2%.

Источник: cpkr.ru

Рост рейтинга «Единой России» дает ей больше мандатов, чем на прошлой неделе. Партия власти может претендовать на 113 мест в голосовании по федеральному округу. Показатели КПРФ тоже становятся куда лучше, чем по итогам прошлого опроса. А вот ЛДПР и «Справедливая Россия — за Правду», хоть и потеряли не много в процентном соотношении, но солидный рост конкурентов отбирает у них заметное число кресел.

Таблица:

Распределение мандатов среди партий по федеральному округу

«Единая Россия» - 113 (+6)

КПРФ — 56 (+5)

ЛДПР - 37 (-6)

«Справедливая Россия — За правду» - 19 (-5)

Чем ближе единый день голосования, тем больше колебания. Причем и в рейтинге по федеральному округу, и в одномандатных округах. Точно сказать в каком округе как проголосуют мы сможем сказать вам не раньше 22 сентября, поэтому эксперты ЦПК формируют диапазон как возможно распределятся мандаты, на которые могут претендовать партии.

Источник: cpkr.ru

Общая победа «Единой России» на предстоящих выборах у аналитиков Центра политической конъюнктуры не вызывает сомнений. Остается только вопрос: «С каким счетом?» В зависимости от этого могут быть разные варианты распределения мандатов между партиями:

Источник: cpkr.ru

Базовые показатели, использованные при расчетах: численность избирателей (110,29 млн, по данным ЦИК РФ), явка — 50%. Число партий, способных преодолеть барьер — 4.

Источник данных: Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) в период с 1 июня по 29 августа методом интервью по месту жительства респондента, в нем приняли участие 3 тыс. жителей 207 населенных пунктов 73 российских субъектов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.