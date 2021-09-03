"Лондонский мост разрушен": в Британии готовятся к смерти королевы

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II давно считается незыблемым символом монархии Туманного Альбиона, и многие подданные страны не только родились, но уже и успели скончаться за время ее правления. Но что будет, если умрет сама королева? Оказывается, в Великобритании имеется особый план на такой случай, который буквально по минутам расписывает порядок действий всех госорганов.

Как пишет издание "Politico", документ называется "Лондонский мост" и носит секретный характер. К чему такие тайны? Оказывается, власть предержащие боятся массовых беспорядков в случае смерти Елизаветы II и поэтому план разрабатывается как военная операция, которая должна обеспечить устойчивость власти в стране. Кстати, тут используется та же терминология, что и в боевых документах: день смерти обозначается как "День Д" (общепринятый в англоязычных странах термин для дня начала какой-либо военной операции, как у нас время "Ч"), а последующие дни – как "Д+1", "Д+2" и так далее. Прописано все – включая текст сообщений, которыми надо будет информировать общественность и чиновников.

Как только станет известно о том, что монарх ушла в мир иной, Букингемский дворец должен сразу оповестить правительство кодовой фразой: "Лондонский мост разрушен", сообщив прежде всего премьер-министру. После этого секретарь кабинета министров должен направить всем чиновникам электронное письмо следующего содержания: "Уважаемые коллеги, я с грустью пишу вам, чтобы сообщить вам о смерти Ее Величества Королевы".

Затем вокруг резиденции премьер-министра должны быть приспущены флаги. На все про все отводится 10 минут, так как власти должны успеть начать "скорбеть" до того, как это может вызвать гнев толпы. Проблема в том, что на учениях, которые проходили несколько лет назад, участники выразили сомнение в том, что удастся так быстро приспустить флаг. Причина банальна – в резиденции премьер-министра просто нет специального "знаменосца", которые ответственен за процедуру, поэтому в случае неразберихи работники могут просто забыть про это.

План предусматривает немедленный созыв парламента Великобритании, а также законодательных собраний Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Правда, все дела, за исключением вопросов, связанных с похоронами и соболезнованиями, будут приостановлены на 10 дней.

Значительное место в плане уделено работе в Интернете. Все госорганы должны сразу же разместить "траурные элементы" как на своих сайтах, так и в аккаунтах в соцсетях. Все несрочные новости не должны публиковаться, запрещаются даже простые ретвиты.

От министра обороны требуется подготовить пушечный салют, а затем будет объявлена национальная минута молчания.

В 18:00 премьер-министр должен будет провести встречу с новым королем Карлом III (сейчас он как принц носит имя Чарльз), впрочем наследник может и не брать себе имя Карла, а выбрать другое "наименование". В любом случае, вечером новый монарх должен обратиться к народу со своим первым публичным обращением в новом статусе.

На следующий день в 10 утра в Сент-Джеймсском дворце на Совете престолонаследия принц Чарльз должен быть официально объявлен новым королем.

Хоронить королеву планируется через 10 дней после ее смерти. С шестого по девятый день после смерти ее тело будет находиться в Вестминстерском дворце. Гроб будет стоять на приподнятом ящике, в центре Вестминстерского зала, который будет открыт для публики 23 часа в сутки, но все равно VIP-персонам выдадут специальные билеты, чтобы они могли успеть попрощаться с королевой.

Новый король тем временем должен отправиться в поездку по Шотландии, Ирландии и Уэльсу, чтобы принять соболезнования от жителей этих регионов.

В день похорон по всей стране объявят минуту молчания продолжительностью две минуты, а в Лондоне и Виндзоре пройдут траурные шествия. Королеву похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI рядом с ее мужем принцем Филиппом. День похорон объявят днем национального траура, однако он не будет выходным, если выпадет на будни.

Наиболее острым сценарием, по мнению авторов плана, является ситуация, которая может сложиться в случае смерти монарха во время продолжающегося карантина. Власти боятся, что из-за наплыва желающих проститься с Елизаветой II в Лондоне может начаться хаос и неконтролируемая вспышка COVID-19, что только усугубит ситуацию.