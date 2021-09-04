Шерше ля фам: Биограф французского президента рассказала, кто на самом деле правит Францией

Брижит и Эммануэль Макрон в браке с 2007 года Фото: REUTERS

Французская журналистка Гаэль Чкалофф, которую связывает многолетняя дружба с четой Макронов, выпустила книгу, в которой рассказала об очень тесной связи между президентом Франции и его супругой.

Чкалофф утверждает, что перед написанием биографии она очень внимательно наблюдала за отношениями между 43-летним Эммануэлем и 68-летней Брижит и пришла к выводу, что пара во многих случаях действует как «сплоченная единица», которая практически ничего не делает отдельно друг от друга.

Книга Tant Quon Est Tous les Deux («Пока мы вместе») опубликована во Франции на прошлой неделе и рассказывает о трогательных взаимоотношениях супругов, в частности, о том, что президент страны каждые полтора часа обязательно звонит жене, несмотря на свою занятость.

Чкалофф утверждает, что она просто «очарована» историей любви первых лиц Франции.

Пожалуй это тот редкий случай, когда дружба журналиста и высокопоставленных чиновников не вылилась в итоге в копание в грязном белье, а книга не извлекает на свет скелеты из семейных шкафов.

Ранее мать президента Франции Франсуаза Макрон-Ногес в интервью изданию Le Point рассказала, что теперь уже не смотрит на супругу своего сына и его бывшую учительницу как на «даму легкого поведения», хотя и не может относиться к ней как к невестке.