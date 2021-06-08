Макрону влепили пощечину на улице. Фото: кадр из видео

Французский президент Эмманюэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины на улице во время своего визита в департамент Дром. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает телевизионный канал BFMTV.

Инцидент произошел после посещения главой государства лицея в коммуне Тэн-лЭрмитаж. На видео, распространенном сегодня в социальных сетях, видно, что Эмманюэль Макрон подошел к ожидавшим его местным жителям и пожал одному из них руку. Мужчина, удерживая руку президента Франции, размахнулся и ударил главу государства по лицу.

В ситуацию быстро вмешалась охрана президента, французского лидера увели. Сообщается, что после данного инцидента местные правоохранительные органы задержали двух человек.

Ударивший Макрона мужчина выкрикнул на французском языке: «Монжуа, Сен-Дени, долой Макрона!». Местный депутат Эрик Кокрель на своей странице в Twitter заявил, что первая часть фразы - это «лозунг ультраправого роялиста», а также сообщил, что с таким же лозунгом несколько лет назад на него совершили нападение французские националисты.