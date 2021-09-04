Олег Кожемяко о ВЭФ: От президента замечаний нет. Только Приморье заключило контрактов на сотни миллиардов

Олег Кожемяко руководит Приморьем с декабря 2018 года Фото: Александр ХИТРОВ

- ...Олег Николаевич! Я вас поздравляю. По-моему, - классная организация всего форума.

- Спасибо, Александр.

- Понимаю, что это не только от вас зависело, но и на вас очень большая нагрузка была. А вы сами как считаете, все получается - в организационном плане на острове Русском?

- Пока, да, никаких замечаний ни от кого не поступало. И, вроде, все соблюдено, от мер санитарно-эпидемиологической безопасности до организации тех мероприятий, которые позволили участникам, инвесторам представить свои проекты... А - модераторам на сессии доложить президенту о тех проблемах, о тех решениях, которые нужно принять в отношении конкретных отраслей. И это была такая живая беседа.

А до этого наши модераторы провели свои сессии с представителями бизнеса по различным направлениям. И потом уже - скажем, самые такие «важные выжимки» - донесли до руководителя страны.

Мне кажется, что работа была слаженная. Да, где-то, на каких-то сессиях, может быть, было меньше, чем в другие годы, людей, но - больше руководителей, то есть тех, от кого напрямую зависит реализация конкретных проектов, кто всерьёз стремился к тому, чтобы они, действительно, попали в повестку форума. Поэтому, вроде все идет нормально.

Сегодня (в субботу, 4 сентября) такой, скажем так, заключительный бизнес-день. Завтра-послезавтра все объекты форума будут представлены горожанам и гостям Приморья, Владивостока - на обозрение. Это и непосредственно - городские улицы, и все те проекты, которые характеризуют развитие именно всего дальневосточного, забайкальского региона. Люди тогда смогут зайти в каждый павильон, увидеть всю мощь нашего дальневосточного региона.

- То есть - режим, связанный с форумом, будет снят, и любой желающий сможет попасть на остров Русский?

- Ну, да. Наверное, скорее всего, с QR-кодом.

- Вы в эти дни на форуме встречались с Владимиром Путиным , он какие-то резюме, замечания, мысли по поводу организации вам высказывал?

- Да нет, никаких замечаний не было. И, вроде, мы форум провели на хорошем уровне. Так я сужу по тем оценкам, которые уже прозвучали, и по отсутствию претензий к организаторам.

- Приморскому краю, Дальнему Востоку в целом - что дал нынешний форум?

- Во-первых, сам приезд во Владивосток президента, встреча с ним - это уже хороший импульс для развития нашего региона.

Плюс - участие в форуме членов правительства, руководителей многих крупных компаний – это, думаю, также положительно скажется на жизни всего нашего региона.

И, конкретно - Приморья. В силу того, что те поручения, которые ранее президент дал в отношении нашего края, те программные мероприятия по Владивостоку и другим наших районам, которые имеются в каждом министерстве, - конечно, к форуму, что называется - «подчищаются», в центре стараются подтянуться.

И это тоже - дополнительный толчок к тому, чтобы программы, касающиеся Приморского края, оставались на слуху и были, как говорится, актуализированы.

Вообще, Дальневосточный форум – это такая точка отсчета в деятельности, в том числе, министерств - по развитию и Приморского края, и в целом Дальнего Востока.

Словом, для нас это - большое поддержка. К тому же, каждый из участников старается что-то показать - из реальных достижений, из того, что к этому моменту уже готово, работает. Поэтому, и понятно желание многих заявиться на форум не только как организациям, только планирующим вложить инвестиции, а - уже как нашим компаньонам, что ли, которые вместе с нами уже что-то сделали, что-то вложили. Это имеет очень большое значение.

Из всех проектов, которые у нас реализуются (а их уже много) президенту были представлены несколько. В их числе - Гелиевый хаб, «Дальневосточный квартал». Владимир Путин также поддержал нашу повестку, в том числе, и по реновации, и по вопросам демографии. Поэтому, мне кажется, тот дополнительный приток новых хороших идей и решений сослужит хорошую службу для дальнейшего развития Дальнего Востока, Приморского края - как форпоста и как форварда на Дальнем Востоке. Поэтому мы только с положительной стороны это оцениваем.

- А по демографии – это имеются в виду пособия за первого, второго ребенка, а за третьего - там уже постоянно будут большие выплаты?

- Это только один вопрос. Прорабатывается также идея по выделению денежных средств при рождении третьего ребенка, до миллиона рублей, на решение жилищных вопросов. И сейчас это все будет прорабатывать правительство.

- На сколько рублей потянули ваши контракты, я имею в виду - чисто дальневосточные, приморские?

- Инвестиционные контракты – все их сложно сразу оценить. Это же совокупный объем. Скажем, сейчас будут встречи представителей «Росатома» - ФСК и одной крупной арабской компания, которая здесь у нас инвестирует. Это и новые суда, которые сдал завод «Большой Камень». Это те проекты, что здесь реализуются. Это, прямо скажем, не одна сотня миллиардов рублей.

- А по количеству?

- Таких крупных контрактов - десять.

- Насколько мне известно, сами же и сообщали, что вы своего сына женили.

- Посватали.

- А вот, значит, пора и вашей семье демографическую проблему решать в Приморье.

- Нет, ну… мы, как старшие представители, уже ее решили. То есть - с коэффициентом один к одному. Двое детей у нас есть. А сейчас уже задача молодежи – продолжить это дело. После свадьбы в октябре, молодая семья дальше поставит, наверное, себе задачу - чтобы было побольше детей.

- То есть, пока просто сосватали, а свадьба только в октябре будет?

- Да, конечно, как положено.

- Интересно, сколько вы спали в эти дни?

- Да нормально, успевали все сделать. Это нас никогда не отвлекает и не мешает работе.

- Тогда просто спасибо вам огромное за интервью. И - дальнейших успехов.

- Спасибо вам.

- Обнимаю...

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