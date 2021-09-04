Мария Захарова описала схему финансирования сторонников Навального через иностранные посольства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Как известно, одним из основополагающих принципов международной дипломатии является невмешательство во внутренние дела других государств. Также, иностранные дипломаты, работающие в стране пребывания, обладая рядом привилегий, не должны осуществлять незаконных финансовых операций.

Однако, всем этим легко пренебречь, если речь идет о работе зарубежных посольств в России.

Некоторые из них нанимали на работу российских граждан, выплачивали им зарплату, а те затем переводили полученные от дипломатов средства нежелательным или вовсе запрещенным организациям и движениям.

- Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось. – написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, получившая информацию о том, что в числе спонсоров проектов Навального – сотрудники зарубежных дипмиссий, работающих в Москве.

Лидерами по объему финансовых вливаний оказались американские и немецкие дипломаты. Щедрыми плательщиками оказались также канадцы, испанцы и французы.

- Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету. – выразила свою уверенность Захарова, напомнив, что только из США после выборов там в 2016 году без единого доказательства вмешательства России в американские выборы выслали десятки российских дипломатов.