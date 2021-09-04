Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика4 сентября 2021 17:45

Мария Захарова описала схему финансирования сторонников Навального через иностранные посольства

Официальный представитель МИД России подтвердила применение зарубежными дипломатами незаконных финансовых схем
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (38)Комментарии (38)(38)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как известно, одним из основополагающих принципов международной дипломатии является невмешательство во внутренние дела других государств. Также, иностранные дипломаты, работающие в стране пребывания, обладая рядом привилегий, не должны осуществлять незаконных финансовых операций.

Однако, всем этим легко пренебречь, если речь идет о работе зарубежных посольств в России.

Некоторые из них нанимали на работу российских граждан, выплачивали им зарплату, а те затем переводили полученные от дипломатов средства нежелательным или вовсе запрещенным организациям и движениям.

- Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось. – написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, получившая информацию о том, что в числе спонсоров проектов Навального – сотрудники зарубежных дипмиссий, работающих в Москве.

Лидерами по объему финансовых вливаний оказались американские и немецкие дипломаты. Щедрыми плательщиками оказались также канадцы, испанцы и французы.

- Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету. – выразила свою уверенность Захарова, напомнив, что только из США после выборов там в 2016 году без единого доказательства вмешательства России в американские выборы выслали десятки российских дипломатов.

Политика: В ВЕРХАХАлексей Навальный: досье KP.RU