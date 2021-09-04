«От русской весны до гибели героя»: Захар Прилепин выпустил документальный фильм об Александре Захарченко

Захар Прилепин выпустил документальный фильм об Александре Захарченко Фото: Кадр видео

4 сентября в ютуб-канале Захара Прилепина вышел документальный фильм «Я опять вернусь. Слово о Захарченко». 45-минутная лента посвящена бывшему главе ДНР Александру Захарченко, погибшему в результате теракта 31 августа 2018 года.

В фильме «Я опять вернусь» представлена уникальная хроника войны Фото: кадр из фильма

В фильме, снятом оператором Владом Зиздоком, показано, чем Захар Прилепин занимался на Донбассе (у многих до сих пор это вызывает вопросы), как проходило его венчание с супругой Марией в присутствии четверых детей в Спасо-Преображенском соборе Донецка, а еще очень много хроники войны и работы Александра Захарченко на передовой и среди людей.

- Зимой 2015 года в компании тогда уже советника Захарченко, Александра Казакова, я попал к нему в кабинет, - вспоминает знакомство с главой ДНР писатель. - Тогда недавно раненный под Дебальцево Захарченко находился во втором помещении своего кабинета под капельницей. Курил сигарету за сигаретой. Видно было, что очень больно. Замученный, уставший, нервозный. Раздраженный, что ему приходится лежать и ничего нельзя делать. Я не пытался понравиться, или построить дружбу, или карьеру. Пытался вынудить человека на серьезный разговор. Задавал не вполне уважительные и резкие вопросы. У него начинали играть желваки, глаза становились бешеными. Но отвечал. Так мы часа три проговорили.

Бывший глава ДНР Александр Захарченко Фото: Кадр видео

В фильме есть и кадры, обнародованные впервые: штурм Донецкого аэропорта, общение с пленными украинскими военными, боевые действия, прямая речь Александра Захарченко, выступления в Донецке известных артистов — Александра Скляра, Джанго и других.

Кадр из документального фильма «Я опять вернусь»

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка вечером 31 августа 2018 года. Взрывное устройство было заложено над входом в заведение — предположительно, в люстре.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка вечером 31 августа 2018 года. Фото: Кадр видео

- У меня обрушилась не психика, не жизнь, но что-то становое, - вспоминает писатель момент, когда узнал о гибели главы ДНР. - Я себе четко и совершенно спокойно сказал: «Это больше не воспроизведется». У меня никогда больше не будет такого друга. Он не повторится. Часы и месяцы мы провели друг с другом, и не было ни одного момента, чтобы я усомнился, что он бесстрашный, сильный, самый крутой. Что именно он должен нами руководить. Что он больше, чем я сам. Он был старше меня на всю историю России. Даст приказ — и я буду терять бойцов и погибать сам. Он имеет на это все права.