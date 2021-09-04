Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан снабжает электричеством чуть ли не всю западную часть России

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Человек, которого уважает, как минимум, половина мужского населения России, сказал глупость. Вероятно, из лучших, по его мнению, побуждений, показав себя патриотом своей малой Родины, республики Дагестан. Но вышел в публичное информационное поле с таким откровением, которое не выдерживает даже самой лояльной критики. О ком речь? О бывшем чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

На марафоне "Новое знание", который проходил с 1-го по 3-е сентября Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан снабжает выработанной в республике электроэнергией почти всю западную часть России, а вот в самом регионе люди живут очень бедно.

- Я не знаю, знаете вы или нет, но практически вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане. У нас одна из самых больших ГЭС. Так можно перечислять долго. Я думаю, что Дагестан — это очень богатый регион, но если говорить с социальной точки зрения, то мы живем очень бедно, - дословно заявил этот великий (без всяких насмешек) боец. И тут же получил кучу благожелательных отзывов по поводу этого заявления (здесь и далее орфография и пунктуация авторов – прим. ред.).

- Правильные слова. По ходу России не выгодно что б мы жили лучше.

- Все верно говорит.

- мудрый смелый парень красавчик

Хабиб – кумир для молодежи, особенно на Кавказе. К словам Хабиба прислушиваются и более зрелые сограждане. И именно потому цена каждого его слова гораздо выше, чем у обычных граждан. Поэтому ему бы, наверное, следовало быть более взвешенным в своих суждениях. И не выдавать непроверенные и откровенно фейковые сведения.

Начнем с того, что Дагестан – это не донор среди Субъектов РФ в плане выработки и потребления электроэнергии. Когда-то так оно и было, но в последние годы картина изменилась кардинально. В 2017-м году, например, Дагестан выработал 4,2 млрд. кВт.ч, а потребил 6,5 млрд. кВт.ч. В 2018-м производство составило 4,78 млрд. кВТ.ч, а потребление 6, 48 млрд. кВт.ч. В 2019-м потребление электроэнергии в республике составило 6,65 млрд. кВт.ч, а производство едва превысило 4,11 млрд. кВт.ч. Так что Хабиба явно снабдили неправильной информацией.

Но, помимо просто неправильных данных, которые Нурмагомедов озвучил на марафоне "Новое знание" от своего имени, есть гораздо более опасный нюанс в таких рассуждениях. Как человек гораздо более старший по возрасту, нежели Хабиб, я могу вспомнить совершенно отчетливо, что крушение Советского Союза в массовом сознании началось именно с таких разговоров. С рассуждений о том, кто кого кормит, кто кому должен. Особенно бурно такие дискуссии шли на Украине. Это уже потом Кравчук и Кучма признались, что они просто врали. Что дотации из Центра и снабжение в рамках Союза они считали по внутренним ценам, а свое производство по мировым. Главное для них было противопоставить Союз и свою республику. И такие считалочки в стиле "кто кого кормит" полыхали в каждой из республик.

Свою разрушительную роль в крушении и развале той страны они сыграли, и роль эта была весьма и весьма значительна. И сейчас слова Нурмагомедова выглядят совсем, как те слова, как противопоставление региона, Субъекта Федерации и всей страны. И от того еще более опасно, что эти слова произносит столь уважаемый в мужской среде человек. Не зря же среди тех, кто отозвался на слова Хабиба в соцсетях, доминируют сепаратистские настроения, противопоставляющие Россию и Республику Дагестан.

Право слово, на ковре, в октагоне или на ринге Хабиб был более убедителен, чем в этих рассуждениях. И там, где он действительно все знает, все понимает до мелочей и самых тонких нюансов, он пользуется заслуженным авторитетом. А вот заявлениями, подобными тому, что прозвучало на этом марафоне, свой авторитет можно и растерять.