Битва звезд за концертный сезон: Бузова и "Иванушки" нарасхват, а на Манижу и Ревву полно билетов

У Ольги Бузовой и Андрея Григорьева-Аполлонова аншлаг на шоу гарантирован. Фото: Instagram.com

У звезд начинается концертный сезон. Часть выступлений – переносы с более ранних дат из-за сложной эпидемиологической ситуации, а часть артистов давно запланировали премьеры концертных программ на эту осень. Билеты народ покупает не охотно, так как научен горьким опытом коронавирусных отмен. Скорее всего, многие будут тратить деньги на зрелища накануне шоу. Однако есть исключения – артисты, на которых раскупают активно билеты и в пандемию. Рассказываем о спросе на концерты самых обсуждаемых артистов в этом осеннем концертном сезоне в Москве.

Удивительно, но группа «Иванушки International» до сих пор нарасхват и на заказниках, и на гастролях, и на московских концертах. Их хиты поют всем залом и молодежь, и зрители-ровесники 51-летнего солиста коллектива Андрея Григорьева-Аполлонова. На два ноябрьских концерта к 25-летию группы осталось немного билетов. Причем самых дешевых. Состоятельные поклонники скупили вип-партер и партер. «Тучи» и «Колечко» они поют также громко как галерка. Пока у них самый крутой аншлаг осени.

На сентябрьский концерт Манижи билетов достаточно, хотя это выступление – перенос концерта с июля. Тогда имя певицы было еще на слуху из-за недавнего ее участия в «Евровидении». Желающих посмотреть и послушать программу «Рашн Wуман» пока немного, но может за две недели ситуация еще изменится. К примеру, на вечер 4 сентября в танцевальном партере 544 свободных места, в бельэтаже – 498.

Ольга Бузова на октябрь готовит новое шоу «Вот она я!» Прошел кастинг танцоров, шьют шикарные костюмы, певица записывает новые хиты. Ольге уже не надо, как в начале карьеры, запускать эпатажные новости, чтобы стимулировать продажи билетов. На концерт Бузовой билеты разбирают активнее чем у ее коллег – хотя продажи начались недавно. Самые дешевые на балкон и самые дорогие в партере разлетаются быстро. Поклонники артистки уже строчат комментарии. Много восторженных: «эти билеты - лучший подарок от родителей мне на день рождения», «копила на Турцию, но потратила на поездку из Самары в Москву, на вип-билеты к Олечке и хорошую гостиницу», «кастинг танцоров сама проводит – с таким серьезным подходом будет бомба».

Среди мужчин исполнителей теперь большой спрос на Niletto. Его фанаты обычно не оставляют свободных мест в зале. Кстати, постоянный зритель на концертах исполнителя «Любимки» Андрей Малахов – телеведущий танцует в вип-партере с женой, которая фанатеет от Niletto.

Активно разбирают билеты на шоу к 40-летию Дмитрия Билана. У Билана всегда аншлаги, поэтому к ноябрю свободных мест не останется.

А вот Ирина Понаровская зал пока не собрала, хотя билеты в продаже с начала года. Пока народ не покупает ни дорогие билеты в партере, ни дешевые на галерке. И это несмотря на то, что Понаровская регулярная появляется в шоу Андрея Малахова и сохраняет образ недоступной дивы. Ее концертная программа называется «Все лучшее для вас». Артист оплачивает аренду зала и несет множество других расходов. Подобные шоу в столице, как правило, не приносят прибыли звездам – это имиджевая история. Поэтому непроданные билеты часто раздаются в виде приглашений.

Артур Пирожков (Александр Ревва) очень востребованный артист на заказниках. На свадьбы, юбилеи и прочие частные вечеринки его приглашают часто – выступление артиста стоит от 2 до 3 млн. руб. Столичный сольник у артиста в последний день осени – пока народ билеты не разбирает, но время еще есть. Пирожков в этом году по версии одной из музыкальных премий «Лучший исполнитель», так что будем ждать аншлага.

Ценник

Манижа – 2 тыс. руб. (танцевальный партер), от 1,5 тыс. руб. (бельэтаж).

Niletto – от 3 тыс. руб. (бельэтаж), от 8 тыс. руб. (партер).

Ольга Бузова – 2 тыс. руб. (танцевальный партер), от 1,5 тыс. руб. (балкон), 5,5 – 11 тыс. руб. (партер).

Дмитрий Билан – 3,5 тыс. руб. (танцевальный партер), от 4,5 тыс. руб. (партер).

«Иванушки International» - от 900 руб. (балкон).

Ирина Понаровская – от 10 тыс. руб. (вип-партер), от 1 тыс. руб. (балкон).

Артур Пирожков (Александр Ревва) – от 5 тыс. руб. (вип-партер), от 1 тыс. руб. (балкон).