Угол падения равен углу отторжения: Зачем запрещать въезд в Россию оскорбляющим страну иностранцам

Саиданвар Сулаймонов Фото: Twitter.com

Не успела либеральная общественность справить тризну по "комику" Идраку Мирзализаде, как запрет на въезд в Россию получил еще один гражданин иностранного государства.

- Вот и закончился мой роман с Россией. Меня выгнали из неё на 40 лет. Привет, я Саша Печенька, по паспорту Саиданвар Сулаймонов. Являюсь гражданином Таджикистана. Много лет я живу в России, - написал сей субъект в своем аккаунте в Твиттере. - У меня есть запрет на въезд в Россию. Предположительно, на 40 лет. Это власти РФ отомстили мне за всё. Последний месяц я работал в предвыборном штабе Андрея Пивоварова в Госдуму.

Дальше идет трогательный рассказ о том, как Саша Печенька (он же - Саиданвар Сулаймонов) трогательно и нежно любит Москву, как ему не хочется прощаться с ней, обвинения в том, что «варвары разрушили» его «дом и семью»: «Оккупанты выгнали меня из моего дома. Да я считаю их, оккупантами», - и так далее, слезы и сопли пополам с проклятьями.

Либеральная общественность уже негодует и поднялась на его защиту. Господа и дамы, а вы как бы сказать помягче, не погорячились ли часом? Смотрите, приехавший из Таджикистана таджик, который не стал и не является гражданином России активно участвует в российской политике, работает в предвыборном штабе кандидата в депутаты Госдумы. И здесь даже не имеет значения, чей это кандидат, хотя никто и не скрывает, что Андрей Пивоваров – один из самых активных и деятельных "ходорковцев". Но именно этот аспект своей жизни в России Печенька всячески выпячивает, наверняка, чтобы обрести статус «политической жертвы».

Однако, персонаж явно переигрывает в своих стремлениях. Выставили его из России совершенно явно не в качестве мести. Он просто достаточно долго и систематически гадил на Россию, чего и не скрывал. А зачем скрывать, ведь в тех кругах, где он вращался, это было правилом хорошего тона.

- Слава Украине! Господи, благослови Соединенные Штаты. Рашка – г**но, - это, пожалуй, самая безобидная запись про Россию в его микроблоге. Это ведь его слова, не кто-то подкинул эту и другие записи.

Оскорбления, призывы к освобождению экстремистов, обсценная лексика в адрес судей и правоохранительной системы – наверное, этого достаточно для того, чтобы твое пребывание в стране, гражданином которой ты не являешься, государство решило счесть нежелательным. Кстати, субъект не зря озаботился выездом сам, поскольку в этом режиме он может выбирать страну для выезда, а в случае депортации его бы ждал Таджикистан, в который он откровенно боится возвращаться. Видимо, и там успел нагадить, а не только у нас в стране.

Право слово, такое поведение ничем не лучше тех драк, что мигранты устраивают в наших городах. И если правоохранительная система стала предпринимать достаточно жесткие меры в отношении участников драк, то и к тем, кто гадит на Россию в сети Интернет, в России же находясь и здесь кормясь, вполне применимы аналогичные действия.

Угол падения равен углу отражения. Если, конечно, не забыли еще школьный курс. Правда, в нашем случае, скорее, уместнее переформулировать угол отражения на угол отторжения. И, знаете, господа, советую учесть это в строительстве своей будущей жизни.