«Снял маску и заразил полкласса»: Иммунолог ответил, ждет ли нас новый всплеск коронавируса

Американские СМИ бурно обсуждали ЧП, когда учитель заразил школьников коронавирусом, сняв маску Фото: Shutterstock

На этой неделе американские СМИ бурно обсуждали ЧП в одной из начальных школ штата Калифорния. Непривитый преподаватель, сняв маску, читал книгу детям. Спустя пару дней учитель получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. А потом «корону» начали обнаруживать у учеников. Заразилась ровно половина класса, 12 человек из 24-х. Инфицированные школьники принесли вирус домой и «наградили» им членов своих семей.

Надо сказать, что произошло это все еще в мае. Однако только сейчас, после многочисленных проверок и серьезного санитарно-эпидемиологического расследования, официально были получены подтверждения: заражение детей и их домочадцев вовсе не совпадение. Инфекция пошла гулять из одного источника - от учителя в школе.

В России тем временем стартовал учебный сезон. Московским учителям при желании разрешили вести уроки без масок. А уж школьника в защитной повязке днем с огнем не сыщешь (в то время как в поголовно привитом Израиле, например, все дети на занятиях сидят в масках - фотографиями делятся в соцсетях родители учеников.

Не ждет ли нашу страну в скором времени новый всплеск заболеваемости ковидом? Как долго удастся продержаться в очном формате обучения? Эти вопросы мы обсудили в очередном выпуске программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда». Гостем эфира стал известный ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян.

СТАРШЕКЛАССНИКИ БОЛЕЮТ, КАК ВЗРОСЛЫЕ

- Арег Артемович, насколько безопасно, на ваш взгляд, детям и учителям находиться без масок во время уроков? Не начнется ли у нас скоро вал оформления больничных из-за ковида?

- Очень хочется надеяться, что не начнется. С одной стороны, очная форма обучения радует, вселяет надежду на возвращение к нормальной, привычной жизни. Тем более, что школьники младших классов переносят ковид преимущественно или в легкой, или в бессимптомной форме. Хотя, конечно, есть исключения.

С другой стороны, старшеклассники реагируют на инфекцию практически так же, как и взрослые. При этом Дельта-штамм, который преобладает в нашей стране сейчас, заслуживает намного большего внимания, чем те варианты вируса, которые были у нас год назад. Он гораздо более контагиозный, быстрее передается, меньше инкубационный период - максимум 5 дней.

Поэтому позиция специалистов - нужно быть осторожным, средства индивидуальной защиты (маски, респираторы) никто не отменял. И лучше бы придерживаться этого правила.

КСТАТИ

Привитым учителям эксперты советуют тоже соблюдать меры предосторожности. Вакцинация спасает в первую очередь от летального исхода и самых тяжелых осложнений ковида. Однако заражение Дельта-штаммом среди привитых сейчас не редкость. Насколько активно выделяют вирус заболевшие вакцинированные люди, данные сегодня противоречивы. Часть исследований говорит о том, что шансы заразить окружающих в таких случаях ощутимо ниже. Однако в других научных исследованиях наглядно показано, что привитые, заболев, имеют такую же вирусную нагрузку, как и не вакцинированные. А значит, риск стать источником инфекции может быть высоким.

Поэтому сегодня специалисты рекомендуют продолжать соблюдать масочный режим в людных местах независимо от вакцинации.

ВСЕ ДЕЛО В ВИРУСНОЙ НАГРУЗКЕ?

- Исследователи из Медицинского центра Нью-Йоркского университета опубликовали научную работу о том, что становится основной причиной летального исхода у больных с тяжелой формой ковида. Оказалось, это не чрезмерная иммунная реакция на вирус (цитокиновый шторм), как зачастую было принято считать до сих пор, а высокая концентрация коронавируса в легких. Что нам дает это новое знание?

- Очевидно, что вирусная нагрузка имеет значение при развитии инфекции. Если к вам в организм попали, условно говоря, один или десять вирусов - иммунная система спокойно справляется. Если сто или пятьсот вирусных частиц - иммунитету уже сложнее. А если это тысячи вирусных частиц или десятки тысяч - иммунная система будет уже не в состоянии защитить, не допустить развития заболевания и его тяжелых осложнений. Примерно так можно на пальцах объяснить, что такое вирусная нагрузка и почему от нее зависит частота тяжелых случаев.

- В соцсетях и некоторых электронных СМИ можно встретить предупреждение: Дельта-штамм настолько страшен, у больных такая высокая вирусная нагрузка, что можно заразиться, даже если пройдешь мимо кашляющего или громко разговаривающего инфицированного человека. Это миф-страшилка или действительно есть такие данные?

- Мне не встречались научные подтверждения такого заявления. Все-таки вирус должен быть слишком агрессивным, чтобы инфицирование происходило настолько легко. Но то, что Дельта-штамм передается намного легче, чем прежние варианты вируса, уже ни у кого не вызывает сомнений.

- При этом, если сейчас войти в трамвай или вагон метро, то можно оказаться единственным человеком в маске. Все остальные едут с «открытыми забралами», даже в час пик.

- Так и есть. Я после работы практически каждый день захожу в один и тот же магазин. Еще три дня назад там большинство входили в масках, а вчера зашел – уже единицы. Думаю, это сила привычки. Многие приехали с дач, из отпуска. А на дачном участке кто будет носить маску?

- Если я одна в маске, а остальной трамвай на 95% без, это имеет хоть какой-то смысл?

- Да, маска в любом случае дает защиту. Как минимум она снижает вирусную нагрузку (и у вашей иммунной системы выше шансы нейтрализовать меньшее количество попавших виусных частиц. - Ред.).

КАКАЯ НА САМОМ ДЕЛЕ ИММУННАЯ ПРОСЛОЙКА В РОССИИ

- В Роспотребнадзоре недавно заявили, что ковид перестанет быть опасной инфекцией и станет более-менее обычным сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%. А как и когда мы это поймем?

- Чтобы понять, когда это произойдет, Роспотребнадзор уже больше года проводит исследования по оценке популяционного иммунитета к COVID-19. Прошло четыре этапа, на этой неделе начался пятый. Показатель иммунной прослойки оценивается в 26 регионах России. И дальше эти результаты экстраполируются на всю страну в целом.

Что такое 80 процентов? Это люди, у которых есть антитела (переболевшие или вакцинированные. - Ред.). Очень важно понимать, как они распределены в общей популяции населения. Нужно, чтобы это распределение было равномерным, тогда будет обеспечена защита. Если этот показатель будет не 80%, а 90% или 95%, тогда вообще будет прекрасно.

Но с учетом того, что у переболевших уровень антител постепенно снижается, можно предполагать, что ковид периодически будет возвращаться. Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким (а не круглогодичным, как сейчас. - Ред.) он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения - переболев или получив вакцину.

- А какой у нас уровень коллективного иммунитета сегодня? В разных источниках разные цифры.

- Достоверные данные пока есть на конец марта. Величина иммунной прослойки к тому времени составила 58%. Это цифра в среднем по стране, в одних регионах она может быть больше, в других меньше. Новые данные мы получим в конце сентября – начале октября.