Кто наживется на Афганистане после провала США и станет ли страна «литиевой Саудовской Аравией»

Возможно, Афганистан ждет процветание, как в Саудовской Аравии. Фото: Александр КОЦ

Пещера Али-Бабы

В Кабуле еще нет дееспособного правительства, статус победившего американцев в 20-летней войне «Талибана»* как террористической организации никем не отменен, а в мире уже начинают обсуждать, кому достанутся природные богатства Афганистана. По разным оценкам, они могут составлять от 1 до 3 триллионов долларов. Не страна, а настоящая пещера Али-Бабы.

Когда-то, еще в мирные времена, советские геологи открыли огромные запасы полезных ископаемых, которые потом были подтверждены и уточнены американцами. Но особенно много ожиданий от добычи афганского лития - этот редкоземельный металл необходим для современных аккумуляторных батарей, без которых невозможен грядущий глобальный «энергетический переход». Афганистан даже называют будущей «литиевой Саудовской Аравией».

Попытки начать разработку полезных ископаемых делали китайцы, индийцы, англичане и канадцы. Но дальше подписания соглашений о намерениях дело не шло. Да и как оно могло пойти, если в Афганистане практически сорок лет шла война, уровень коррупции был одним из самых высоких в мире, а в рейтингах стран, пригодных для бизнеса, он был среди замыкающих.

Пока все планы - только в сослагательном наклонении

- В перспективе Афганистан мог бы стать весьма привлекательным транзитером в стратегических коридорах север-юг и восток-запад, поскольку многие мегапроекты уже прорабатывались - железная дорога из Узбекистана к морским портам Пакистана, автотрассы, газопроводы, линии электропередач, - подтверждает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Иванов. - Страна богата разведанными полезными ископаемыми (железная руда, медь, золото, литий, кобальт, другие редкоземельные металлы, нефть, мрамор, драгоценные камни). При относительной стабилизации ситуации в стране Китай, Индия, Россия, США, другие страны Запада могли бы выступить в роли инвесторов этих и других привлекательных для бизнеса проектов.

- Получается, что все оценки экономических перспектив Афганистана делаются пока лишь в сослагательном наклонении…

- После такого долгого присутствия иностранных войск в Афганистане очевидно лишь то, что лежит на поверхности: разрушенная экономика и инфраструктура, бедность и нищета подавляющей части населения, свыше миллиона погибших афганцев, несколько миллионов раненых и инвалидов, 5-8 млн беженцев и перемещенных лиц. Говорить, что все беды афганцев остались позади и теперь их ждет светлое и мирное будущее, было бы преждевременно. Относительно мирный переход власти в стране в руки движения «Талибан»* вовсе не исключает дальнейших военно-политических катаклизмов, возобновления гражданской войны в стране, разгула террористических группировок, воссоздания атмосферы хаоса и разрухи.

Талибы* не столь однородны в своих политических взглядах и действиях. Фото: Александр КОЦ

- Сколько времени может понадобиться для стабилизации ситуации в Афганистане и что для этого надо сделать в первую очередь?

- Определяющим в ближайшие месяцы станет способность талибов* создать дееспособное центральное правительство на коалиционной или инклюзивной основе с участием представителей всех основных этнических и конфессиональных групп населения (пуштуны, таджики, узбеки, хазарейцы). Не менее важным является также отказ от мести сторонникам или сотрудникам прежних проамериканских режимов, бывшим военным. Любые чистки, судебные и внесудебные расправы, массовые казни и убийства в их отношении могут усугубить изоляцию движения «Талибан»* на международной арене. А его лидеры должны быть заинтересованы в исключении своего движения из списка террористических организаций за рубежом как можно раньше, размораживании финансовых активов прежнего правительства в США и других странах, продолжении гуманитарной помощи и налаживании взаимовыгодных торгово-экономических связей со всеми странами. К этому их подталкивает и вызванный засухой неурожай в значительной части афганских провинций, что реально угрожает голодом.

- А возможен ли «рецидив» в поведении талибов*, которые сейчас всячески подчеркивают, что они не те, что были двадцать лет назад, который опять обнулит все разговоры о возможных масштабных проектах в Афганистане?

- Да, существуют «подводные камни», которые могут сорвать начавшийся мирный процесс. Во-первых, сами талибы* не столь однородны в своих политических взглядах и действиях. Если в Дохе соглашение с США подписывали представители умеренного крыла «Талибан*», которые пытаются всячески откреститься от связей с «Аль-Каидой»* и «Исламским государством»*, то на низовом уровне сохраняется достаточно большое число настроенных радикально талибов*, которые призывают продолжить борьбу с «неверными» и относительно легко идут на сотрудничество с боевиками ИГ*. Большую угрозу представляют собой «Исламское государство Хорасан»* и «Исламское движение Узбекистана»*. От способности умеренного крыла «Талибана»* очиститься от радикалов в своих рядах и разгромить отряды боевиков ИГ* и им подобных группировок, будет зависеть судьба нового правительства и стабильность общей ситуации в стране.

В Афганистане практически сорок лет шла война, уровень коррупции был одним из самых высоких в мире Фото: Александр КОЦ

Американцы выбрали собственную безопасность?

- Как только стали активно обсуждать заманчивые экономические горизонты Афганистана, тут же возник вопрос: почему американцы все равно сбежали из страны, если могли реально контролировать ее огромные природные богатства и использовать выгодное географическое положение?

- Для американцев после терактов 11 сентября 2001 года все было ясно и понятно - талибы * в Афганистане приютили их главного врага - «Аль-Каиду»*, которую надо было уничтожить, - комментирует для «КП» руководитель Центра «Европа - Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин. - Буш-младший вторгся в страну под всеобщие аплодисменты. И он же первым заговорил о планах вывести войска из Афганистана. И все президенты после него говорили об этом же. Но потом американцы увязли в «национальном строительстве», пытаясь создать правительство и институты, которые могли бы держаться самостоятельно. Так что вывод войск был неизбежен. Проблема в том, как это было сделано. Разведка, как видно, «облажалась»…

- Да и афганские союзники американцев оказались явно не на высоте.

- Американцы построили такой режим, какой есть, чисто афганский. Подготовили и оснастили армию в 300 тысяч человек, а есть оценки, что в 340 тысяч. Против 75 тысяч талибов. Внешне все предсказывало выживание режима, который, как полагал Байден, продержится от 6 месяцев до двух лет. Но мы знаем, что произошло. И это уже вопрос не к американцам, а к афганцам: почему более-менее цивилизованные граждане, в том числе и в военной форме, бегут, едва завидев людей в чалмах и с бородами.

- Кто же теперь может воспользоваться природными богатствами Афганистана?

- По-моему, ни американцы, ни европейцы на серьезном уровне об этом сейчас не говорят. Им надо сначала разобраться: кто такие «новые» талибы*, чего они хотят. Об этом говорят в Китае, который давно планировал разрабатывать природные богатства Афганистана. Им все равно, кто правит в Кабуле, президент Гани или бородатые талибы, для них на первом месте - экономика.

- А для американцев это не на первом месте?

- Экономические факторы в мировой политике уже не играют главную роль, она сейчас отводится вопросам безопасности в широком смысле слова. Поэтому, по-моему, никакой литий или магний сейчас для США не на первом месте. Их приоритет - безопасность. Поэтому они и решили уйти из Афганистана, чем бы это сейчас ни обернулось.

Новые власти в Кабуле уже заявили: мы заинтересованы в том, чтобы Россия приняла участие в развитии экономики Афганистана. Фото: Александр КОЦ

А у Британии - кишка тонка…

Действительно, трудно сейчас представить американцев в роли закопёрщиков масштабных экономических проектов в Афганистане. Да и талибы* уже сказали, что отдают предпочтение сотрудничеству с Китаем, который действует в этой стране в тесной связке с Пакистаном. Что, Афганистан Западу теперь вообще не интересен? Появились версии, что бенефициаром американского провала в этой стране может стать Британия, у которой к тому же давний опыт «Большой игры» в Центральной Азии. Так ли это, задала «КП» вопрос руководителю Центра Британских исследований Института Европы РАН Елене Ананьевой.

- Провал в Афганистане западной коалиции, в которой англичане играли не последнюю роль, - удар по «Глобальной Британии». Это такая концепция, которую англичане придумали после своего выхода из Евросоюза: дескать, теперь Лондон сам будет управлять своей внешней политикой. Эксперты даже окрестили ее «новой имперскостью». Но теперь в британской прессе эту концепцию хоронят. В «Гардиан» написали об известном случае эвакуации из Афганистана 170 кошек и собак из приюта, который создал бывший английский морпех, когда афганцев, работавших в нем, талибы* не пустили на самолет. Спасение собак и кошек стало символом и эмблемой лающей и безумной Британии. Да и министр обороны США Ллойд Остин уже сказал, что Англия могла бы помочь Америке «поближе к дому» - на Балканах и в Западной Африке. Афганистан сюда явно не вписывается.

Талибы* - России: давайте жить дружно

Новые власти в Кабуле уже заявили: мы заинтересованы в том, чтобы Россия приняла участие в развитии экономики Афганистана. Москва пояснила: мы будем готовы признать власть талибов*, если они делом докажут, что ведут страну к миру без радикальных эксцессов в отношении оппозиции и «неверных».

Речь может идти не только о разработке недр, но и о реализации масштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афгнистан-Пакистан-Индия). В июле на международной конференции в Ташкенте глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что российские компании заинтересованы в прокладке новых газотранспортных маршрутов по территории Афганистана. Но для этого обязательны два условия: во-первых, все экономические планы должны в полной мере учитывать ситуацию с безопасностью «на земле», и во-вторых, возможны только при условии всеобъемлющего внутриафганского урегулирования.

Пока ни о первом, ни о втором говорить не приходится.

* Организации, запрещенные в РФ.