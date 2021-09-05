Венеция-2021: Бандерас впал в самопародию

«Официальный конкурс» - зубастая сатира на деятелей кино Фото: кадр из фильма

«Официальный конкурс» аргентинцев Гастона Дюпра и Мариано Кона - трагикомедия о вечной конкуренции между людьми «искусства» (в кавычках или нет), о неистребимом человеческом эго, усиленном в миллион раз в случае «художников» (в кавычках или нет), о бесконечной манипуляции, обмане и фальши, без которого нет (кино)бизнеса. По сюжету престарелый «спонсор» желает мост имени себя и фильм, где он будет в титрах продюсером. Купив задорого книгу Нобелевского лауреата, он нанимает для ее экранизации модного режиссёра, феминистку и лесбиянку (Пенелопа Крус), а та - двух лучших актёров, с лицами Антонио Бандераса и Оскара Мартинеса. В процессе репетиций между ними возникает жестокая конкуренция - двух более разных людей и вправду не сыщешь: у них разные ценности, разное отношение к профессии, разный подход к работе. Бандерас смело пародирует самого себя - конкурирующая сторона справедливо называет его латино, предоставляющего Голливуду возможность за большие деньги использовать себя в качестве дополнительной краски мультикультурной палитры. Кино о кино снимается нечасто, тем более редкость - ироничная, остроумная сатира, точно и по делу «разоблачающая» творцов и дельцов кино.

Показанная вне конкурса «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта - не вполне удавшийся коктейль жанров мюзикла и хоррора. Фильм начинается как история взросления: девочка, бабушкина любимица из захолустья, перебирается в Лондон, чтобы стать дизайнером. Но не ждите «Круэллы» - спустя час фильм решает стать вариацией сюжета о проклятом доме, чьим постояльцам сильно не повезло с размещением. Подробности откроются вам в кино, здесь же скажем, что фильм окончательно превращает в звёзд молодых актрис Томазин Маккензи и Аню Тейлор-Джой, а Эдгару Райту лучше удаются комедии.

«Прошлой ночью в Сохо» Фото: кадр из фильма

Еще один достойный аргентинский фильм: в программе «Венецианские дни» давали импрессионистскую, с прекрасной струнной музыкой Франсиско Серды семейную драму «Ночной камень» (Piedra Noche). У немолодой пары пропал сын - исчез где-то в море. Пара хочет продать загородный дом, чтобы хоть ненамного смягчить боль, навсегда связанную с этим местом, но что-то незримо удерживает их здесь, в последний момент не давая им это сделать. Местные жители поговаривают о странном существе, наподобие Лохнесского чудища, которое было краем глаза замечено где-то неподалеку. Но не обитает ли оно полностью в воображении убитых горем родителей? Воспоминания материальны, - настаивает поэтический фильм Ивана Фунда, снятый с редким по сегодняшним временам свободным дыханием и природным чувством кинематографизма.

"Ночной камень" Фото: кадр из фильма

В той же программе показали фильм Антуана Барро «Мадлен Коллинс» (Madeleine Collins) - сконструированную, но интригующую историю женщины, которую доводит до полного саморазрушения выбранная ей зачем-то идея двойной жизни. То, что не раз становилось сюжетом фильмов с главным героем-мужчиной, перевернуто в современные обстоятельства, в которых протагонистом выступает женщина. «Мадлен Коллинс» убедительно демонстрирует, что механическая замена не очень работает. Мужчина может почти беспрепятственно иметь несколько параллельных жизней и скрывать это обстоятельство в течение долгих лет. «Привязанной к дому и семье» женщине это совсем несподручно. Героиня Виржини Эфира (Бенедетта в «Искушении» Пола Верхувена) живет на две семьи, даже две страны, разрываясь между Францией и Швейцарией, между двумя мужчинами, между требующими внимания детьми. Скрыть ложь помогает вымышленные героиней идентичности (одно из ее имен вынесено в название картины), в которых она начинает путаться. Зачем ей этот ад, не очень понятен. Мужчинам в этой конструкции отведена роль, которую раньше в кино выполняли женщины - пассивного приятия или истерик. Хаотическая активность героини, тянущей на себе сразу две семьи, оборачивается желанием полного одиночества.