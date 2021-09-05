Ургант назвал Наташу Королеву секс-работницей и посоветовал ей судиться с использовавшим ее Николаевым

Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева в 18 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» сравнил Наташу Королеву с секс-работницей. Телеведущего возмутил образ, в котором певица сфотографировалась для обложки альбома «Дельфин и Русалка». Иван вспомнил о ней в связи с нашумевшей историей с обложкой альбома группы «Нирвана» «Nevermind». Американец Спенсер Элден, которого младенцем сфотографировали для обложки пластинки, подал в суд на оставшихся в живых членов группы и на наследников ее солиста Курта Корбейна. В иске на сумму в 150 тысяч долларов говорится, что ребенок с обложки выглядит «как секс-работник». На использованном для обложки снимке обнаженный младенец плавает в бассейне вместе с долларовой купюрой.

- Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию Спенсера в коммерческих целях, а также использовали шокирующий характер изображения для продвижения себя и своей музыки за его счет, - утверждается в поданном заявлении.

Американец Спенсер Элден, которого младенцем сфотографировали для обложки пластинки, подал в суд на оставшихся в живых членов группы Nirvana. Фото: EAST NEWS

Иван Ургант утверждает, что в России есть по крайней мере один аналогичный случай.

- У нас же в стране, в нашей музыке, в индустрии грампластинок тоже была обложка альбома, на которой ребенка не спросили, сфотографировали, ее никто не спрашивал, и тоже выглядит как секс-работник. Это обложка альбома «Дельфин и Русалка» Игоря Николаева и Наташи Королевой, - пошутил Ургант.

Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» сравнил Наташу Королеву с секс-работницей. Фото: кадр видео.

Иван считает, что у Королевой «все козыри на руках», и она вполне может подать в суд на Николаева, потребовав от него крупную денежную компенсацию. Ургант напомнил, что в момент съемки Наташе было всего 19 лет.

Альбом «Дельфин и Русалка» вышел в 1992 году. В том же году Королева и Николаев поженились. Композиция «Дельфин и Русалка» долгое время возглавляла отечественные хит-парады, а сам альбом в 1994 году получил премию «Овация». Недавно Королева откровенно рассказала о своей свадьбе и семейной жизни с Николаевым в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Артистка призналась, что первый сексуальный опыт с Игорем Николаевым у нее случился уже после свадьбы с музыкантом. Дельфин и Русалка поженились, когда Наталье было 18 лет.

- Я вышла замуж, и случился первый секс, - рассказала 48-летняя певица.

Телеведущего возмутил образ, в котором певица сфотографировалась для обложки альбома «Дельфин и Русалка». Фото: кадр видео.

С Игорем Николаевым Наташа познакомилась в 16 лет. Артистка приехала в Москву юной девчонкой и очаровала композитора, слава которого уже тогда гремела на всю страну.

- Для меня, кстати, до сих пор загадка, почему нас с Игорем расписали дома, и не было ни фаты, ни белого платья, ни лимузина, - говорила Королева. – Он мне сказал тогда: «Не хочу, чтобы было как у всех!». Но в 18 лет для меня было важно, чтобы было «как у всех».

Брак Королевой и Николаева продлился почти десять лет. За это время между ними было много ссор и обид, но годы, проведенные с Николаевым, Наталья до сих пор считает самыми плодотворными в творческом плане, ведь он написал для нее главные хиты.

- Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался, - признается она.

После развода с Николаевым Наталья вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. Пара счастлива в браке уже 18 лет, их сыну Архипу в этом году исполнилось 19.