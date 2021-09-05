Молодая мама Лиза Арзамасова впервые после родов вышла в свет

Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями в августе. Фото: Инстаграм.

Недавно звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала мамой. Актриса без ума от своего новорожденного сынишки. Тем не менее, отказываться от светской жизни она не собирается. Минувшим вечером Арзамасова впервые после родов вышла в свет. Компанию ей составили муж Илья Авербух и пасынок Мартин Авербух.

Лиза опубликовала фотографию, сделанную в лифте. На фото актриса, одетая в элегантный брючный костюм, куда-то отправляется в сопровождении своих спутников.

- Собрались на субботнее, - пошутил Мартин Авербух.

При этом куда именно они отправились, звезды не сообщили. А поклонники пары гадают, с кем остался новорожденный Лев.

Арзамасова впервые после родов вышла в свет. Компанию ей составили муж Илья Авербух и пасынок Мартин Авербух. Фото: Инстаграм.

Ранее Лиза поделилась с подписчиками своими восторгами от будней с сынишкой.

- Мамочки поймут. Радуюсь до неба огромным «достижениям». Хорошо поели - радость! Покакали - восторг! Погуляли - счастье! Покупались - умиление! Заснули - победа! – написала актриса.

Сын у 48-летнего продюсера Ильи Авербуха и 26-летней Лизы Арзамасовой родился 14 августа. Знаменитый фигурист и звезда сериала «Папины дочки» поженились в декабре прошлого года. И с тех пор стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Причина – большая разница в возрасте: целых 22 года. К тому же влюбленные не афишировали своих отношений, справедливо полагая, что счастье любит тишину. Вот и сейчас они до последнего держали новость о беременности Лизы в тайне. И решили рассказать ее, когда животик будущей мамы стал уже сильно заметен. Ради молодой жены и ребенка Илья затеял строительство нового дома на Истринском водохранилище. Деревянный дом, построенный по экотехнологиям, обошелся продюсеру в 20 миллионов рублей.

Лиза и старший сын Авербуха Мартин сдружились и отлично ладят, тем более, что разница в возрасте между актрисой и ее 16-летним пасынком не так уж и велика. С матерью мальчика фигуристкой Ириной Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет.

С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Влюбленные долго скрывали свой роман.