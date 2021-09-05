Бойфренда певицы Бритни Спирс заметили в ювелирном магазине

Асгари и Спирс познакомились на съемках клипа. Фото: Instagram

Папарацци поймали бойфренда Бритни Спирс Сэма Асгари в ювелирном бутике Cartier в Беверли-Хиллз.

27-летний молодой человек внимательно рассматривал витрины с кольцами и даже попросил продавца показать ему несколько моделей с бриллиантами.

Роман Спирс и Асгари продолжается уже несколько лет. Именно Сэм сподвигнул 39-летнюю певицу на юридическую битву с отцом, который продолжает оставаться ее законным опекуном.

Опекун был назначен судом совершеннолетней Спирс из-за накопившихся психологических проблем и злоупотребления наркотиками.

Несколько дней назад Бритни разместила в своих соцсетях очередное фото с возлюбленным, которое подписала: «Мало того, что этот милый парен был со мной в самые трудные годы моей жизни, но он еще и очень хороший повар!».

Асгари и Спирс познакомились на съемках клипа ее песни «Пижамная вечеринка». После того, как между ними вспыхнули чувства, они неоднократно заявляли, что готовы к браку и детям.

Пока же им не удается осуществить свои планы, поскольку Спирс все еще находится под опекой своего отца, который контролирует не только ее имущество и финансы, но и личную жизнь. Так, среди прочего, ей запрещено заводить детей и отказываться от внутриматочной контрацепции.

Бодибилдер, тренер и модель Сэм Асгари родился в США в семьи иммигрантов из Ирана. После того, как он закрутил роман с Бритни Спирс, его стали называть альфонсом. Но, судя по тому, что от близости к Спирс Асгари никакой материальной выгоды не получил, он действительно любит певицу.

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