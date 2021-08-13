Молила о свободе и увидела первый iPad в 39 лет: Бритни Спирс освободили от многолетней опеки отца

Певица, 13 лет прожившая под полным контролем папы, станет свободной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

12 августа 2021 года отец Бритни Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса ответ на ходатайство певицы о приостановлении его полномочий как опекуна. Это значит, что певица, 13 лет прожившая под полным контролем папы, станет свободной. Когда именно закончится опекунство, пока неясно. Но это, безусловно, исторический момент.

И вот почему.

Как любовь может свести с ума

«Oops!… I Did It Again», розовые костюмы, сексапильные танцы и сладкий голос — все это давным-давно осталось в прошлом. Великом прошлом американской звезды нулевых Бритни Спирс — девочки из штата Миссисипи, которой восхищались подростки обоих полов.

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Справиться с оглушительной славой в юном возрасте мало кто умеет. Она начала блистать в 18 лет. Дебютный альбом Baby One More Time (1999) моментально вывел Бритни в мировой топ. Дальше было только больше — клипы, обложки, «Грэмми», сумасшедшие гонорары, сотни (!) миллионов проданных пластинок, статус самой продаваемой певицы десятилетия и самой высокооплачиваемой вокалистки Голливуда. Первые наркотики Бритни, как потом признавалась, попробовала в 2003 году, то есть в 22 года.

Однако серьезные проблемы начались после неудачного брака со вторым мужем — рэпером Кевином Федерлайном, которому Бритни родила двоих детей: Шона и Джейдена. В 2007 году, согласно предписанию суда, она сдала тест на наркотики — он оказался положительным. Чуть позже она попала в ДТП, скрылась с места преступления и вела машину с просроченными правами. Обвинения сняли, но Федеральный суд Лос-Анджелеса оставил право опеки над сыновьями Спирс их отцу — Федерлайну.

Так Бритни лишилась детей и всех прав.

А потом и свободы.

Сразу после Нового года, в начале 2008 года певицу отвезли с больницу после того, как она в неадекватном состоянии отказалась передавать детей отцу (закрылась с Джейденом в ванной и не отпирала дверь охраннику бывшего мужа), согласно решению суда. Анализы на наркотики и алкоголь были отрицательными, но поведение Бритни — безумным. Ей диагностировали нервный срыв. Через неделю после инцидента ей вообще запретили посещать детей. 31 января Бритни отвезли в психушку. Суд Лос-Анджелеса признал звезду недееспособной, опекать дочь было поручено Джеймсу Спирсу.

Что такое полная опека в США?

13 лет, прожитых под контролем отца, Бритни проехала по миру с турне и записала четыре студийных альбома. Однако каждый шаг делала с разрешения папы. Как это происходит?

Соглашение об опекунстве в случае Спирс было разделено на две части: личное опекунство и доверительное управление состоянием певицы, которое в марте 2021 года оценивалось примерно в 60 миллионов долларов (4,4 миллиарда рублей). Команда опекунов с Джейми Спирсом во главе каждую неделю собирается, чтобы расписать ежедневный план певицы на жизнь: контракты, решения, посты в соцсетях (выкладывают их после одобрения юристов). Есть деловой распорядитель, есть музыкальный менеджер. Личной опекой занимается отец. По сути, Бритни находится в заложниках и выбраться из этого состояния не может. Все попытки нанять личного адвоката разбивались о суд — там врачи и адвокаты отца Спирс доказывали, что она все еще недееспособна.

Неумолимо приближающимся освобождением Бритни обязана фанатам. Именно они подняли шумиху в прессе и настроили общественность против отца Спирс, подняв кампанию за освобождение певицы и запустив в соцсетях хэштег #FreeBritney. Мало кто знает, что творилось за стенами дома на самом деле. Но некие очевидцы начали распространять информацию о том, что Джейми — воплощение Гитлера в Калифорнии. Называет дочь жирной шлюхой, ужасной матерью, ограничивает и доминирует во всем, контролирует даже цвет кухонной мебели, кредитки и внутриматочную спираль.

The New York Times выпустил большое расследование, где опубликовал судебные протоколы разборок Бритни с отцом. Из них становится понятно, что Джеймс Спирс испытывал проблемы с алкоголем и, скажем так, умеренностью влияния на дочь — он контролировал каждый шаг звезды. Вплоть до того, что связь со внешним миром она держала через телефон, который ей тайком в герметичном пакете приносила в сауну знакомая. Распределение доходов тоже вызывало вопросы: за участие в шоу X-Factor в качестве судьи в 2012 году Бритни получила 15 миллионов долларов (1 миллиард рублей), из которых на руки опекуны ей выдали две тысячи долларов (146 тысяч рублей). Ухажеров папаша отпугивал, как умел: например, мог показать ей видео, где симпатичный Бритни молодой человек целуется с другой. При этом она не могла понять и выяснить, когда именно это произошло — до их встречи или после. Роман завершался.

Инстаграм Спирс начали сканировать на предмет тайных знаков (даже специальный подкаст по теме создали), которые певица может подавать в обход опекунов: то позирует без макияжа, то со встревоженными глазами, то в комментариях Бритни предлагают выложить фото в желтом, если ей угрожает опасность, и через пару часов она это делает.

Догадки фанатов начали подтверждаться, когда мир увидел радость Бритни от покупки айпэда. Словно выбравшись из зиндана и попав на белый свет, она чуть не плачет от радости, что у нее в самой свободной стране мире в 39 лет появился компьютер, который можно держать на ладони (первый iPad вышел в 2010 году).

- Ребята, у меня отличные новости, - сообщила подписчикам в инстаграме певица, записав видео. - Сегодня получила свой первый iPad. Я так рада! Это просто грандиозный день. У меня всегда был маленький телефон, но теперь iPad в моих руках, и я чувствую, что моя жизнь меняется, пока мы говорим. Я так взволнована. Вперед!

По настоятельной просьбе опекуна ни один адвокат не сообщал Бритни, что существует опция отстранить отца от контроля над ней. За все это время Джейми Спирс потратил более 1 миллиона долларов на лояльность защитников и пиарщиков, обеспечивающих ему положительный имидж (ну как потратил — взял со счетов дочери).

Но в итоге это все равно случилось.

Бритни предлагают выложить фото в желтом, если ей угрожает опасность, и через пару часов она это делает Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Освобождение

На суде 23 июне 2021 года Бритни прорвало. Она очень быстро и нервно, словно опасаясь, что высказаться не успеет, начала тараторить, что по-настоящему несчастна. И говорила 24 минуты без остановки. Что ее пичкают литием (психотропный стабилизатор настроения), переведя с привычного препарата, чтобы она выглядела пьяной и чокнутой. Что отец без стыда упивается властью над ней. Что она плачет каждый день, не может спать и живет в аду и депрессии. Что ей запрещают заводить отношения и детей. Что менеджмент высасывал из нее все соки, даже когда выступать в турне не было сил. Что ее сдавали в «домик в Беверли-Хилз» (Центр психического здоровья Bridges to Recovery) в рабство — там надо было работать по 10 часов в день 7 дней в неделю, сдавать восемь ампул крови и быть под регулярным надзором (не было даже двери в комнату, поэтому сотрудники видели, как голая Бритни переодевается), за эту реабилитацию Бритни платила 60 тысяч долларов (4,3 миллиона рублей) в месяц. Что хочет вернуть себе жизнь. Что пришла в себя и умственно дееспособна. Что семья открыто врет. Что год ей не делали маникюр или прическу. Что хочет выйти замуж и завести ребенка. И что все это время она содержала бригаду опекунов, менеджеров и прочих прилипал, держащих Спирс в невидимой золотой клетке, которым невыгодно ее освобождение. Что чувствует себя одинокой и обделенной. И тяжким тринадцатилетним искуплением заслужила право жить самостоятельно.

После пламенного спича безысходности Бритни заявила ходатайство и попросила суд Лос-Анджелеса аннулировать опеку. Судья поблагодарила певицу за откровенность и честные эмоции.

Вероятно, такой публичный позор — как для отца, так и для опекуна — вынудил Джейми Спирса дать заднюю. 12 августа он заявил, что готов отказаться от опеки и сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над финансами дочери профессиональному аудитору.

В заявлении адвоката отца Бритни указано, что он был «постоянной целью безосновательных нападок» и «никаких реальных оснований» для замены опекуна нет, однако «не считает, что его публичная битва с дочерью будет в ее интересах», поэтому идет навстречу.

Кажется, вскоре Бритни сможет снова стать свободной.

И встретить 2 декабря 40-летие без тотального надзора.

Вот только чем это закончится?...