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В мире5 сентября 2021 8:35

Впервые за последние 80 лет в неволе родились слоны-близнецы

Уникальный приплод появился на свет на Шри-Ланке
Алена ГРИЦЕНКО
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Слоны на острове считаются священными животными

Слоны на острове считаются священными животными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законы Шри-Ланки разрешают местным жителям содержать в домашнем хозяйстве слонов. Их используют как для развлечения туристов, так и для помощи по хозяйству, например, в качестве транспортно-грузового средства.

При этом слоны на острове считаются священными животными. Поэтому на каждую без исключения особь обращено пристальное внимание чиновников, полицейских и внимательных граждан.

Есть слоны и в ланкийских зоопарках. И на днях в одном из них появились слонята-близнецы.

- Это по-настоящему удивительное событие. - рассказывает директор учреждения Ренука Бандаранаике. – Слоны редко размножаются в неволе, а близнецы – вообще появились на свет впервые начиная с 1941 года. И слонята, и их мама чувствуют себя прекрасно.

В зоопарках Шри-Ланки содержатся сейчас более 80 слонов, еще порядка 200 животных живут в качестве домашних питомцев у местных жителей, свыше 7 тысяч зверей обитают в дикой природе.

Охота на слонов на территории Шри-Ланки запрещена. Браконьерам, решившимся на преступление, грозит длительный тюремный срок или смертная казнь.

В стране на государственном уровне постоянно ужесточаются законы, целью которых является защита слонов от жестокого обращения с ними. Недавно наездникам запретили управлять ими в нетрезвом виде. Не разрешается разлучать маленьких слонят с их матерями. Также на одном животном не могут ехать одновременно более четырех человек. Слонов запретили снимать в кино, а владельцев обязали каждый день купать их по 2,5 часа.

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