Уборщицу из Большого театра обокрали на полмиллиона рублей

66-летняя Галина Петровна трудится в Государственном академическом Большом театре России Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию обратилась 66-летняя Галина Петровна, работающая уборщицей в Государственном академическом Большом театре России. Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников. Несколько дней назад на телефон Галины Петровны позвонил неизвестный, который представился сотрудником социальной службы Москвы. Мужчина сообщила Галине, что ей положена выплата от государства за ранее заблокированную социальную карту москвича. Для получения выплаты, женщине всего-то и нужно, что продиктовать номер своей банковской карты. Галина Петровна поверила звонившему и сообщила необходимые цифры. Вскоре на ее мобильный пришло смс-сообщение с кодом, который она тоже продиктовала в телефонную трубку. Однако, вместо обещанной выплаты, ей пришло сообщение о списании денежных средств.

«Мошенники обманом убедили 66-летнюю Галину Петровну сообщить им данные своей карты и код из смс-сообщения. В дальнейшем, со счета женщины были произведены несколько списаний на различные суммы. Общая сумма ущерба составила 500 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает мошенников, которые обманули уборщицу Большого театра России на полмиллиона рублей.