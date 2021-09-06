«Можно толкаться и бить соперника клюшкой»: в Москве проходят тренировки по лакроссу, который придумали древние индейцы

Лакросс в Москве появился в 2007 году Фото: Андрей АБРАМОВ

Объясни смысл лакросса товарищу, и тот наверняка подумает, что это вроде керлинга, название которого чаще звучит в шутливом контексте. Мол, ну разве ж это спорт, понапридумывают тоже… На самом деле лакросс - довольно драйвовая командная игра. Местами жесткая, как регби, динамичная, как хоккей или футбол. Здесь есть место красивым комбинациям, зрелищным голам и отчаянным схваткам.

ТОЛКАТЬСЯ В РАМКАХ КОДЕКСА

Со стороны все это выглядит чудно. В футбольном манеже на Братиславской - дюжина широкоплечих пацанов в тяжелых шлемах, как в американском футболе. Носятся по площадке, как угорелые. Только нет у них смешного овального мяча. Вместо этого у них в руках странные клюшки с сачками на конце. (Такие штуки называются стиками). С помощью такого сачка ребята на бегу перебрасывают друг другу резиновый мяч, размером вроде теннисного. И так четко у них все это получается!

Один матч длится час Фото: Андрей АБРАМОВ

Те, кто постарше, видя лакросс впервые вживую, иногда вспоминает легендарную комедию 1990-х «Американский пирог» - в эту игру рубился один из героев фильма, здоровяк Оз.

Для России лакросс пока еще в диковинку. Поэтому наблюдатели с бровки объясняют мне нюансы.

Вот, например, кажется, что поймать мяч и удержать его сачком сложно - уж больно он мал. Но стоит попробовать, говорят, и окажется, что все проще. Правда, на поле тебе спокойно ловить мячик никто не даст. А уж забросить его в ворота (они по размерам меньше хоккейных) - тем более.

Длинный стик в руках защитника выполняет функцию шлагбаума Фото: Андрей АБРАМОВ

- Судья отвернулся - и все входящие по морде бесплатно, - рассказывает игрок команды Moscow Lacrosse Артем Денисов. - Как в канадском хоккее - могут исподтишка дать, толкнуть. Ты можешь тоже. Но если рефери увидит - удалит с поля, команда на время останется в меньшинстве.

В американском футболе стараются просто завалить супостата на траву, а в лакроссе нужно технично отнять мяч. Хотя тоже свои нюансы. Например, можно бить другого игрока клюшкой по рукам и толкаться. Прессовать противника без мяча нельзя. Фолом считается толчок в спину. Говорят, это пошло от кодекса чести индейцев, которые придумали лакросс (см. Справку «КП»). Кстати, в память о корнях этого вида спорта перед важными матчами игроки рисуют на лицах боевой раскрас.

Евгений Архипов (справа) со спортом познакомился, когда жил в США Фото: Андрей АБРАМОВ

Играют в защитном шлеме и перчатках. Шлем напоминает хоккейный вратарский, но внутри просторнее. (Я померил, конечно). Опционально можно защитить руки, колени. Мужчинам советуют страховаться ракушкой, ибо мячик летит со скоростью до 140 км/час. По полю бегают в футбольных бутсах. Цена бюджетного комплекта игрока - 10 тысяч рублей. Но новичкам на тренировках все нужное выдают.

ПРАДЕДУШКА ХОККЕЯ

Президенту Федерации лакросса, тренеру и капитану российской сборной Евгению Архипову 35 лет. Широкоплечий, раскачанные бугры мышц выпирают из-под футболки. Молодой человек 18 лет жил в США. Там играл в профессиональных клубах по лакроссу. Вернулся в Москву и стал продвигать этот спорт у нас.

- На северо-востоке Штатов игра очень популярна. В нее играют в школах на физкультуре. Там я с ней и познакомился. Успехи в лакроссе помогли мне поступить в хороший университет. Игрокам делают большие скидки на обучение в вузах, платят стипендию, - рассказывает Евгений.

В московском клубе по лакроссу около 25 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Спортсмен убежден, что лакросс подходит русским по духу.

- Его называют прадедушкой хоккея, а хоккей у нас национальный вид, идея! Значит и лакросс должен быть близок россиянам. В игре на льду нельзя делать многие вещи, которые разрешены у нас. Там запрещено лупить клюшкой по рукам, а у нас пожалуйста! Русские же очень любят контактный спорт. При этом в лакроссе ты можешь не только сражаться, но и думать на несколько шагов вперед, как шахматист.

Минимальный комплект спортинвентаря стоит от 10 тысяч рублей. Правда в России его почти нет — нужно заказывать из-за границы Фото: Андрей АБРАМОВ

В России в этой игре находят себя выходцы из других дисциплин. Борцы твердо стоят на ногах и знают, как атаковать соперника, теннисисты и хоккеисты отлично управляются со стиком, а футболисты и баскетболисты мастерски обводят противника. Можешь быть тощим, но юрким и загонять соперника. Крупные и мощные, наоборот, прут напролом.

Еще одна мотивация - пока игроков и команд не так много, поэтому за год тренировок реально даже в национальную сборную России по лакроссу попасть. И на чемпионаты мира ездить.

Кажется, что подсечь такой маленький шар трудно, но в игре он словно по волшебству так и норовит оказаться в сачке Фото: Андрей АБРАМОВ

- А вообще лакросс отлично подойдет даже офисным людям, - объясняют игроки. - На работе вы стараетесь нивелировать конфликт, а негатив копится внутри. Гневу нужно давать выход. Здесь его можно направить в правильное русло.

ПОБОРЕМСЯ НА ОЛИМПИАДЕ

Большой федерации с бюджетами и функционерами как в других видах лакросс в России пока не имеет. На всю страну четыре клуба - два в Москве, по одному в Питере и Ярославле. Игроки и основатели клуба Moscow Lacrosse представляют страну на мировых первенствах. Выступать за сборную страны прилетают наши ребята, которые живут и играют в США.

Вратарю в лакроссе разрешены длинные шорты или штаны. Также голкиперу полагается большой сачок и усиленная защита Фото: Андрей АБРАМОВ

- Ездили на чемпионаты мира и Европы. Играем на высоком уровне, но профессионалами в полном смысле слова нас назвать трудно, - объясняет Евгений Архипов. - Мы не зарабатываем на этом деньги, а тратим свои. По уровню игры наша сборная где-то в середине европейских команд. Мировые лидеры - США, Канада, Англия, Япония.

Больше ста лет назад лакросс был в программе Олимпийских игр (всего один раз). Теперь, вроде, договорились вернуть этот вид спорта на Олимпиады. Возвращение должно произойти на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Самые болезненные удары прилетают не от соперника, а от мяча Фото: Андрей АБРАМОВ

- Однозначно будем отбираться на грядущую Олимпиаду и представлять Россию в новой дисциплине, - заверил президент Евгений Архипов.

СПРАВКА "КП"

Правила и история

Спорт изобрели североамериканские индейцы. Например, ирокезы и могавки до сих пор имеют свои отдельные сборные и выступают на мировых турнирах. В древности от каждого племени на поле выходила сотня, а то и тысяча человек. Орава бегала на расстоянии в 2-3 км. Таким образом бескровно разрешали военные конфликты. В середине XIX века игра приглянулась французам, колонизировавшим территорию нынешней Канады.

Ворота для лакросса 1,8 х 1,8 м Фото: Андрей АБРАМОВ

В лакросс играют две команды по 6 или 10 человек - один из игроков вратарь. Размеры поля чуть меньше футбольного. Матч длится 4 тайма по 15 минут. Амплуа игроков делятся на защитников, полузащитников и нападающих.

КОНКРЕТНО

Где в Москве поиграть в лакросс

Команда Moscow Lacrosse собирается на тренировки в субботу и воскресенье. Записаться можно на сайте moscowlacrosse.com. Одно занятие 250 руб. (для студентов) и 500 руб. (для взрослых). Деньги идут на аренду поля.

Вторая команда в столице - Bulldogs Moscow. Тренируются три раза в неделю, есть детская секция. Занятия бесплатные.

НА ЗАМЕТКУ

Другой необычный спорт в столице

Сквош. Напоминает теннис, только соперники стоят не друг против друга, а напротив стенки, и от нее отбивают мяч. Поиграть можно в CITY SQUASH, «Национальный сквош центр», «Сквош-клуб «Москва» (squashclub.moscow).

Городки. Игроки метают биту и выбивают фигуры из деревянных рюх. Все тренировки в Москве проводит Федерация городошного спорта.

Квиддич. Спорт из саги о Гарри Поттере, только в реальности летающей метлы у игроков нет, а матч напоминает гандбол. В столице есть команда «Квиддич.LIVE».