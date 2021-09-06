Как похудели юмористы: операция на желудке и отказ от алкоголя – рекорды Харламова, Морозова и Скулкиной

Юморист Александр Морозов Фото: Instagram.com

Самые впечатляющие рекорды похудения в этом сезоне у артистов юмористического цеха. Рассказываем, как похудели знаменитости и сколько им удалось сбросить лишнего веса. Хороший пример для подражания в этой компании Екатерина Скулкина и Семен Слепаков – так как они обращались к докторам, прежде чем кардинально менять жизнь.

Александр Морозов, минус 70 кг

48-летний артист шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов при росте 1 метр 64 см весил 141 кг. За прошлый год он похудел на 40 кг, а в конце этого лета похвастался новым рекордом – оказывается сейчас вес артиста снизился на 70 кг. На днях юморист в клинике пластической хирургии сделал подтяжку лица, чтобы избавиться от обвисшей кожи – уже через месяц, когда спадут отеки мы увидим его подтянутый овал лица. А вот результат абдоминопластики Морозов уже охотно демонстрирует - операцию по восстановлению эстетических объемов живота артист сделал полгода назад. Путь к новому весу у Морозова был долгим.

Морозов сбросил 70 кг. Фото: Instagram.com

Сбросить лишнее Александр решил, когда начались серьезные проблемы со здоровьем – давление, диабет второго типа, апноэ. Первый эксперимент был неудачным – тогда Морозов в гостях у певицы Наташи Королевой увидел ее невероятно похудевшего директора и узнал, как ей это удалось. Оказалось, что женщина сделала бандажирование желудка – с помощью кольца ей сузили просвет желудка. Морозов решил тоже попробовать: «Два года ходил с бандажом и всего на 8 кг похудел». Тогда врач рекомендовал Морозову операцию посложнее: артисту сделали гастрошунтирование – уменьшили объем желудка. «Теперь ем намного меньше, но все что хочу и когда хочу!» - Морозов доволен переменами, так как вес начал уходить. Артист говорит, что со здоровьем и женщинами проблем у него теперь нет. А самостоятельно похудеть не удавалось: диеты не для артиста, так как он любит вкусно поесть. Морозов раньше в спектаклях и в юмористическом шоу играл комичных персонажей. А скоро похоже будет претендовать на героев-любовников. Александр так объясняет свое решение сделать подтяжку: «Говорят, что пластика лица якобы не для мужчин. Давайте сделаем сноску на то, что я артист и похудел примерно на 70 кг - все это девать куда-то надо. Абдоминопластику я уже сделал – пузо, шкуру отрезал. Теперь необходимо отрезать еще и излишки на лице. Это не моя прихоть. На ТВ и в кино – есть условности, которые надо выполнять. Главное, чтобы в кадре я был приятным артистом».

Екатерина Скулкина, минус 20 кг

45-летняя Екатерина Скулкина начала тренировки в пандемию. Серьезный сброс веса – дело долгое. Шоу «Comedy Woman» как раз закрыли, концертов и мероприятий, которые ведет Скулкина стало меньше – нашлось время на себя.

Екатерина Скулкина до похудения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подход у Скулкиной был комплексный. Первое и самое важное - консультации у врача эндокринолога, которые нормализует обмен веществ и гормональный уровень, а после этого дает рекомендации по питанию. Второе - ежедневные тренировки по индивидуальной программе. Артистка рассказала о своих правилах питания в инстаграме: «Пятиразовое питание. По утрам сложные углеводы. А в остальном в большей степени это овощи и рыба, овощные бульоны и супы. Отсутствие мучного и сладкого».

В начале лета Скулкина сообщала о своем рекорде – минус 17 кг. А за лето цифры обновились – теперь минус 20 кг. Стройную Екатерину Скулкину исключительно в приталенных платьях теперь можно увидеть по пятницам на «России» - она ведет передачу «Шоу большой страны».

Скулкина, похудевшая на 20 кг. Фото: Instagram.com

Семен Слепаков, минус 13 кг

41-летний юморист и сценарист Семен Слепаков в начале года развелся, а последние полгода взялся за свой внешний вид. Начал артист и музыкант новую жизнь с посещения докторов в известной клинике, специализирующейся на оздоровлении и очищении организма. Ценник в этом медучреждении серьезный: полмиллиона рублей за две недели лечебного голодания и оздоравливающих процедур.

Семен Слепаков. Фото: Instagram.com

Теперь Слепаков на ЗОЖе и на осенне-зимней сезон обновил гардероб – пришлось покупать одежду на два размера меньше. Семен рассказал в инстаграме о преображении: «Я похудел на 13 кг, а также с апреля не пью и не курю. Занимаюсь спортом!»

Похудевший на 13 кг Слепаков. Фото: Instagram.com

Михаил Галустян, минус 7 кг

41-летний артист и бизнесмен Михаил Галустян больших задач не ставил, но все же себя в питании ограничивал. Результат налицо – в сентябре подтянутого Михаила мы увидим на ТНТ, где он вместе с Ольгой Бузовой будет вести шоу «Звезды в Африке».

Михаил Галустян до похудения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Галустян регулярно занимается спортом, а также практиковал ради диеты заказ готовой диетической еды в офис. Михаила нельзя лишать только одного любимого продукта: «Говорят, что человек является тем, что он ест. Так вот я, наверное, курица. Я обожаю курицу - ем ее в разных интерпретациях, начиная от сациви и цыпленка табака и заканчивая куриным бульоном». Помогает Галустяну регулярные чистки организма в специализированной клинике в Карелии, где худеют и оздоравливаются большинство звезд.

Похудевший Михаил Галустян. Фото: Instagram.com

Гарик Харламов, минус 15 кг

Гарик Харламов до похудения. Фото: кадр с видео ТНТ.

40-летний артист и бизнесмен Гарик Харламов исхудал так, что пришлось обновлять весь гардероб. После развода с актрисой Кристиной Асмус артист наконец-то серьезно взялся за себя. Харламов не ест сладкое и пьет алкоголь только по праздникам. Также в его жизни появился и другой ЗОЖ: артист пьет много теплой воды, ограничил калорийность продуктов питания, исключил перекусы, ввел легкие спортивные нагрузки. Харламов стал меньше есть, но при этом не отказывает себе в любимых блюдах.