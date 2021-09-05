Были да сплыли: Россия не досчиталась 11 видов животных

Чем больше людей, тем меньше диких зверей. Аксиома... Фото: Shutterstock

За упокой

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации своим приказом утвердило «Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу». Все они – 443 «объекта» - перечислены в приложении к приказу. 11 из них отнесены к скорбной «категории 0» - вероятно исчезнувшим.

Взгляните на тех, кого мы, похоже, потеряли.

1. Чернобрюхий Глухарь (Tetrao urogallus major)

Крупная птица с размахом крыльев в полтора метра и весом до 6 килограммов обитала в хвойных лесах Псковской и Ленинградской областях. Самый большой вклад в уничтожение чернобрюхого глухаря внесли охотники, которые убивали его ряди мяса и перьев.

Чернобрюхий глухарь. Фото: redbookrf.ru

2. Овсянка Янковского (Emberiza jankowskii)

Птичка размером с домового воробья – дальневосточная. Селилась главным образом в Приморском и Хабаровском краях по берегам рек, устраивая гнезда на земле среди редкой травы. Последний раз овсянку видели в 1983 году на юге Хасанского района у села Рязановка. Как полагают экологи, птичек сжили со свету лесные пожары, ну, и люди, конечно, которые раскорчевывали древесно-кустарниковые заросли и вырубали пойменные леса.

Овсянка Янковского. Фото: redbookrf.ru

3. Красноногий ибис (Nipponia Nippon)

Красноногий ибис – птица среднего размера, порядка 70-80 сантиметров - принадлежит отряду аистообразных. Да она и похожа на аиста – белого сверху и розового снизу. И с красными ногами.

В России красноногий ибис обитал на территории среднего Приамурья, селился по берегам реки Уссури. В конце XIX века в этих местах была многочисленная популяция. Постепенно люди ее извели – кого отстреляли, кого отравили ядохимикатами, а кого лишили среды обитания, вырубив крупные деревья, на которых красноногие ибисы любили ночевать.

Красноногий ибис. Фото: redbookrf.ru

4. Тюлень-монах (Monachus monachus)

Тюленей-монахов, не сильно отличающихся от других тюленей - разве что большой головой и массивной нижней челюстью, не видать уже почти 50 лет. А прежде они жили в акватории Черного моря – в местах с мягким климатом и умеренными зимними морозами. Любили валяться на местных пляжах. Сначала тюлени-монахи страдали от охотников, а потом и от многочисленных отдыхающих, которые вытеснили их, загадив при этом пляжи. Тюлени любили чистоту.

Тюлень-монах. Фото: redbookrf.ru

5. Кулан (Equus hemionus)

Кулан из семейства лошадиных. По сути, он лошадь, но похож на осла. Даже зоологи иногда называют кулана полуослом.

Куланы крупнее обычных ослов и более мохнаты. Летом они прижимают шерсть к телу, зимой топорщат ее. Тем и согреваются.

Полуосел не велик – примерно 125 сантиметров в высоту, но тяжел - весит от 120 до 300 килограммов. Во времена СССР был распространен по всем степным территориям. Пострадал от изменения климата и, конечно, в результате хозяйственной деятельности человека, вынудившей животных отступить в менее благоприятные места. Где они и зачахли. По крайней мере на территории России.

Кулан. Фото: redbookrf.ru

6. Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii)

В былые времена дикая лошадь Пржевальского – небольшая и коренастая - водилась даже в европейских лесах. Бродила по злаковым степям Урала, по высокогорным плато – в местах с доступными водопоями и подходящими укрытиями в виде оврагов и небольших ущелий.

Пржевальский повстречал дикую лошадь, названную его именем в Джунгарии – на равнине, расположенной на северо-западе Китая. К тому времени в других местах таких лошадей уже не было. И скорее всего, не будет.

Лошадь Прежвальского. Фото: redbookrf.ru

7. Полосатая гиена (Нyaena hyaena)

Полосатая гиена - весьма крупный хищник ростом около 80 сантиметров. Самцы могут весить до 60 килограммов. Обладают мощными челюстями – разгрызают любые кости. Но не гнушаются дынями и арбузами. Наевшись, впадают в небольшую спячку.

Полосаты гиены обитали в Закавказье. Последний раз люди встретили взрослую особь в Дагестане в 1953 году.

Были сообщения из Осетии от сельских жителей: мол, видели полосатую гиену издалека. Но они не подтвердились.

Полосатая гиена. Фото: redbookrf.ru

8. Красный волк (Cuon alpinus)

Красный волк – хищник весом в 20 килограммов - похож и на лису, и на шакала, и на волка одновременно. В России обитал в центральных азиатских районах - в пустынных и степных местностях. Встречался на Алтае.

Экологи считают, что красных волков вытеснили более сильные серые. Но и люди внесли свой вклад – тем, что развели собак, с которыми красные волки вступали в интимные отношения, скрещивались и терялись, как популяция.

Красный волк. Фото: redbookrf.ru

9. Балтийский осетр (Acipenser oxyrinchus) - аборигенная популяция

В Балтийском море и в устье Невы когда-то и в самом деле водились осетры, которые образовали свою – балтийскую – популяцию. Некоторые вырастали до 2 метров и, по мнению ихтиологов, были «самыми осетровыми из семейства». Были да сплыли.

Балтийский осетр. Фото: redbookrf.ru

10. Европейский атлантический осетр (Acipenser sturio) - популяция бассейна Черного моря

Атлантические осетры, мигрирующая для нереста в реки, впадающие в Черное море, достигали 3-метровой длины. Таких, да и других, не видать тут с 50-х годов прошлого века. Всех съели.

Черноморский осетр. Фото: redbookrf.ru

11. Соматрихия Ротшильда (Somatrichia parasita rothschildi)

Под причудливым названием скрывается ночная бабочка – медведица, как таких еще называют. Она - из отряда чешуекрылые, подотряда хоботковых. В России полно похожих - 73 вида подсемейства Arctiinae, 66 — Lithosiinae, 11 — Syntominae. А вот Somatrichia parasita rothschildi не стало. Вечная ей память.

Соматрихия Ротшильда. Фото: redbookrf.ru

За здравие

Случается, что животные вымирают не навсегда. Иногда они возвращаются. Подобных – вновь обретенных – тоже хватает. Их называют таксонами Лазаря – в честь библейского героя, которого воскресил Иисус. Вот лишь несколько недавних находок.

1. Мышь Гульда

Зверька, считавшегося вымершим более 160 лет, нашли в Австралии. Мышь Гульда довольно крупная – 12-сантиметровая, с длинным 10-сантиметровым хвостом. Ушастая, светло-коричневая. Живет в норках, в которых устраивает сеновалы. Считалось, что зверьков съели одичавшие кошки. Оказалось, что не всех.

Мышь Гульда

2. Чернобровый болтун

Птицу, «воскресшую» спустя 170 лет, повстречал на индонезийском острове Борнео орнитолог Панджи Густи Акбар (Panji Gusti Akbar). Чернобрового болтуна поймали ему местные жители, которые о ней и рассказали. Ученый сфотографировал птицу, опознал в ней вымершего болтуна и отпустил.

Чернобровый болтун

3. Чепрачный оленек

О существовании чепрачных оленьков – маленьких копытных, длина которых не превышает 75 сантиметров, известно с 1910 года. Они жили в Юго-восточной Азии, считались вымершими с 2004 года. Но недавно крохотули попались в фотоловушки, которые ученые установили во Вьетнаме.