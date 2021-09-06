У «Шифра» четыре судьбы...

Героини сериала (слева направо: Яна Дюбуи, Марьяна Спивак, Елена Панова, Екатерина Вилкова) готовы разгадать любую головоломку. Фото: Sony Pictures Television Russia

Сделать плохой сериал о прошлом очень просто. Особенно про послевоенные годы в СССР. Милицейской формы 40 - 60-х на складах киностудий больше, чем требовалось в свое время всему личному составу. Две-три «Победы» тоже легко найти. Ставишь бравурную музыку, развешиваешь везде газету «Правда» и рассуждаешь в интервью о том, как ты кропотливо воссоздавал время.

Сериалов таких вышло множество. И доверия к ним нет никакого. Особенно если сравнивать с английскими проектами. Британцы тоже обожают снимать это время. Там тоже форма, музыка и «Таймс». Но есть один секретный ингредиент, о котором наши киношники регулярно забывают. Это любовь к тому времени, о котором рассказываешь. Она делает образцовым самый недорогой фильм, заставляет сопереживать самым простым героям.

Сериал «Шифр» на Первом канале запустили в 2019 году, отмечая, что это адаптация британского проекта The Bletchley Circle («Код убийства»). Как можно британские 1950-е сравнить с нашими, не уточнялось, но первая мысль была о том, что ничего путного получиться не должно.

По сюжету четыре женщины, которые во время войны разгадывали немецкие шифры, через много лет встречаются снова и помогают МУРу (Московский уголовный розыск - если кто по молодости лет не знает) раскрывать самые сложные преступления.

И режиссеру Вере Сторожевой удалось перезагрузить тему, оживить убитые стереотипами времена. Прежде всего за счет подбора актеров. Достаточно полистать семейные альбомы, вспомнить своих бабушек-дедушек, чтобы понять: совсем другие лица были раньше у людей. Их сложно описать, они и грубее, и благороднее, они и наивнее, и жестче. Эти люди одеты просто, но элегантно. В «Шифре» главные роли исполнили Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Елена Панова и Яна Дюбуи. И все они прямо оттуда, или режиссеру удалось нас в этом убедить.

Герои не говорят про политику, не кроют Сталина, не ругают американцев и не строят светлое будущее. Просто живут так, как и жили, собственно, в Москве 50-х. В коммуналках и в хороших квартирах, передвигаются на трамваях, едят мороженое, интригуют и сплетничают. Ищут у спекулянтов модную одежду, ленятся, халтурят. Бывает, что убивают.

О времени ненавязчиво говорят афиши фильмов (ни одной ошибки по датам их выхода лично мне обнаружить не удалось). И навязчиво - советские плакаты, бюсты Ленина и огромные металлические гербы СССР в самых неожиданных местах. Но даже эту театральщину можно простить за правильные папиросы, прически, за обшарпанные подъезды и газету «Комсомольская правда» в руках случайных персонажей.

Первые два сезона прошли успешно, и вот с 6 по 9 сентября - новые серии с новыми убийствами. И личными драмами. Напомним, что произошло с героинями в финале второго сезона. Ирина (Марьяна Спивак) прогнала из дома мужа (большого начальника), у которого роман с журналисткой «Комсомолки». Анна (Екатерина Вилкова) переехала к герою Сергея Пускепалиса (подполковник МУРа). У Катерины (Елена Панова) намечается роман с соседом-полярником, а у Сони (Яна Дюбуи) родилась дочка, а вот проблемы со свекровью дошли до стадии войны.

Жуть как интересно, чем дело кончится...

Первый канал.

«Шифр». Новые серии. Понедельник - четверг, 21.30.