Сочный неликвид: В России - небывалый урожай яблок, но дачники вынуждены тоннами выбрасывать их на помойку

- Спасение яблок - дело рук тех, кто их вырастил! Фото: Shutterstock

Не было бы несчастья, да счастье помогло. Примерно так можно описать проблему, с которой столкнулись дачники Подмосковья и многих других областей Центральной (и не только) России. Урожай в этом году просто феноменальный, яблоки в прямом смысле девать некуда.

В соцсетях люди делятся рецептами всевозможных блюд, куда можно запихать яблоки, пока не сгнили. Народ спешно учится гнать кальвадос - крепкий напиток на основе яблочного сидра родом из Франции. И сетует, что нынешний урожай никому не нужен. Дачные яблоки не то что куда-то продать, их и сдать бесплатно без лишней головной боли невозможно. Горы яблок нынче можно найти не только по канавам, но и в лесу. Некоторые граждане выкидывают их туда по ночам, чтобы не гнили на участке. Почему же рекордный урожай оказался никому не нужен?

«НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ» ФРУКТЫ

- У меня вся машина этими яблоками пропахла, развожу по Москве по знакомым, - делится с корреспондентом «КП» известный дачник, председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - Раздать соседям по даче? Да вы что! У нас мусорный контейнер весь забит яблоками. Один дачник выставил три ведра за околицу - типа разбирайте, люди добрые, на халяву. Так яблоки высыпали, а ведра стащили.

Вспоминаю магазинные прилавки. Яблоки стоят не меньше 90 - 100 рублей - дороже привозных бананов. Неужели дешевые фрукты не нужны?

- Торговле нужны большие партии одинаковых, стандартизированных яблок - одного сорта, размера, срока хранения. Наши дачные яблоки с их точки зрения - неликвид, - объясняет Туманов.

- В агрохозяйствах саженцы определенных сортов яблок, ведется селекционная работа, деревья обрабатываются от заболеваний и вредителей. Яблоки дачников - другой продукт, - комментирует ситуацию Дмитрий Завьялов, завкафедрой предпринимательства и логистики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. - Во-первых, в наших садах растет много сортов раннего созревания: сладкие, сочные, но не хранятся. С точки зрения внешнего вида они не выдерживают критики, в том числе из-за того, что такие яблоки обычно не обрабатывают, они подвержены вредителям, парше. Во-вторых, для розничной торговли основное значение имеет логистическая цепочка, то есть стабильность поставок, упаковка по стандарту. Дачные яблоки под эти требования не подходят.

Щедрый урожай никак не повлиял на цены в столичных магазинах. Фото: Иван МАКЕЕВ

НА ПОВИДЛО? СОБЕРИТЕ ОТ 20 ТОНН

Та же ситуация - со сдачей излишков на переработку. Мелкие партии никому не интересны даже на повидло или джем - вот если бы хотя бы тонна... Вернее, 20 тонн. Эта цифра фигурирует в большинстве объявлений «Примем яблоки на переработку».

- На юге России, в Краснодарском крае, люди сами кооперируются и поддерживают связь с консервными заводами, но там и объемы фруктовых излишков другие, - говорит Туманов.

Теоретически со своими яблоками можно пойти на рынок или ярмарку. В Подмосковье дачникам даже обещают льготные места. Но вала желающих нет. Почему? Это когда вы видите в магазине яблоки по 100 рублей за кило, дороже бананов, ценник вызывает гнев. А теперь представьте, что вам надо целый день проторчать за прилавком ради 500 рублей, которые можно выручить, продав пять кило своих лишних яблок. И это если повезет и все раскупят по такой, не самой низкой, цене. И это не учитывая «накладные расходы». Готовы?

- Для участия в ярмарках выходного дня надо выполнить несколько шагов, начиная с подачи заявки на распределение мест. Нужно иметь документы, подтверждающие ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, и правоустанавливающие документы на земельный участок, используемый для этого. Слишком много мороки ради продажи нескольких ведер яблок, - констатирует Дмитрий Завьялов.

Многие рады бы и бесплатно отдать урожай «в пользу бедных». Но и тут, оказывается, проблемы.

«НЕ ТРАВИТЕ ДЕТЕЙ»

- В детсад отдать? В приют? В интернете мне еще в хоспис советовали отнести, наивные люди, - продолжает Андрей Туманов. - У нас очень строгое законодательство. Людей, которые примут для своих подопечных непроверенные дачные яблоки, в лучшем случае оштрафуют. Если кто-то так делает, то на свой страх и риск в обход закона.

- Получая продукцию, мы должны быть уверены в ее качестве и в том, что она не причинит вреда здоровью. Поскольку мы не знаем, в каких условиях выращивается продукция на дачах, мы не можем гарантировать ее безопасность, - рассказала Юлиа Назарова, президент Фонда продовольствия «Русь» (одна из крупнейших российских благотворительных организаций, раздающая нуждающимся бесплатную еду).

Никогда не думала, что подарить - это так сложно. Юристы фонда прислали ссылки на кучу статей Гражданского кодекса, регулирующих этот процесс и ответственность, если, скажем, одаренный яблочком вдруг отравится. В общем, хотите кого-то осчастливить своими яблоками - сами за них и отвечайте, отдавайте лично в руки каким-нибудь бедным пенсионерам.

Так что спасение яблок - дело рук самих дачников. Таковы законы - и Российской Федерации, и свободного рынка.

- Сделаю сидр, с добавкой антоновки он очень хорошо идет, - резюмирует Андрей Туманов. - А тем, кто умеет нормально прививать деревья, я бы так рекомендовал поступить на будущее: на одной яблоньке - сразу несколько сортов. Несколько подобных деревьев-садов, так чтобы по полведра-ведро каждого сорта - и для личных нужд вполне хватит.

Только цифры. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

НА ЗАМЕТКУ

Несколько идей, что все-таки можно сделать с излишками

Засушить на зиму. Удаляем сердцевину, режем яблоки на дольки и на несколько дней выкладываем на солнце, прикрыв марлей от мошек. Можно также нанизать дольки на нитку и повесить «гирлянды» в хорошо проветриваемом помещении. Еще можно сушить в духовке и микроволновке (в интернете полно рецептов). При сушке дольки сильно уменьшаются, так что не потребуют много места. Хранить лучше в мешке из хлопчатобумажной ткани - так дольки могут пролежать год и даже больше. Кстати, так же можно сушить и груши.

Отнести в церковь. Это нашим законодательством не возбраняется.

Сдать на корм зверюшкам. Яблоки иногда принимают конные дворы, заповедники, фонды помощи животным.

Воспользоваться сайтами бесплатных объявлений. Вдруг кому-то очень нужны яблоки и он готов приехать и их забрать или даже собрать.