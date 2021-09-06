Любовь нечаянно нагреет

На сайтах знакомств Нодиржон представлялся Евгением. Фото: СОЦСЕТИ

Нодиржон Рахманов в клетке Бутырского суда ухмыляется и что-то бормочет про себя. Возможно, в мыслях благодарит Аллаха за то, что дал ему возможность пожить пару лет в раю прямо на земле. Ведь не каждый мусульманин может себе позволить создать в Москве гарем, да еще такой, чтобы он приносил стабильный многомиллионный доход.

Впрочем, в зал Рахманов старается не смотреть. Там на первой лавочке - его законная супруга Ольга Рахманова. Она же - его подельница по делу о «мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы».

Рахманова, слушая рассказ прокурора о сексуальных похождениях супруга, тяжело вздыхает, теребит сумочку.

Нодиржону 34 года, он из узбекского села Хахратишок. Ольге - 33, она из Ростова-на-Дону, где носила девичью фамилию Бубликова. Познакомились будущие супруги в городке Сальске еще в 2008-м, у них родился сын. И этот вклад в российскую демографию позволил гражданину Узбекистана получить паспорт РФ. В 2018-м семья Рахмановых переберется в съемную квартирку в Подмосковье, где Нодиржон под вымышленным именем Евгений Халюто подаст объявления на сайты знакомств...

ДАМЫ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ДРАМЫ

Из зала судебных заседаний Рахманова беспрерывно сверлят еще две пары женских глаз. С 50-летней предпринимательницей Аллой и 45-летним юристом Екатериной ловелас встречался под видом Евгения. Причем - одновременно. Женщины об этом не догадывались, как и о многом другом.

На суд не ходит лишь третья пострадавшая - 42-летняя Ольга, бухгалтер, которая для узбекского Казановы пошла на уголовное преступление - украла из кассы солидную выручку фирмы.

Судья Бутырского суда Наталья Соловьева с интересом поглядывает то на подсудимого, то на потерпевших женщин.

«Господи, что же они в нем такого нашли?!» - читается в ее озадаченном взгляде. Видно, что ей искренне жаль обманутых дам. А Нодиржон вызывает у нее профессиональный интерес: как при такой скромной внешности сельский разнорабочий за год умудрился без единой расписки одолжить у симпатичных москвичек аж 23 миллиона 803 тысячи рублей и не вернуть ни копейки?!

«Комсомолке» удалось выяснить подробности этого уголовного дела, которое «размотал» московский следователь, лейтенант юстиции Михаил Мамченко.

БИЗНЕСВУМЕН АЛЛА: ПРОЩАЙ, КВАРТИРА СЫНА!

«В феврале 2019-го мне пришло СМС-сообщение от Евгения Халюто. На фото его страницы в Лав.мэйл.ру красовался белый «Инфинити». Он предложил встретиться у продуктового рынка. В машине рассказывал, что родился в Риге, отец - русский, военный, а мать - итальянка. Мол, когда мать умерла от рака, отец покончил жизнь самоубийством... Никаких документов, даже свои водительские права Евгений не показал. Сказал, что забыл их в США, поскольку «недавно там участвовал в соревнованиях». Сводил в кино, ресторан, подарил цветы. Начались отношения», - рассказывает Алла.

Но через несколько дней страсти возлюбленный внезапно пропал. Потом позвонил - и сразу о проблемах: мол, пытается открыть свою организацию по проведению боев без правил, но не хватает денег.

Одна из страниц мошенника в сети Фото: Александр БОЙКО

Чтобы растопить сердце Аллы, стал твердить ей о будущих семейных отношениях... А чтобы не сомневалась насчет денег, говорил, что по выходе на пенсию ему, как спортсмену, должны вот-вот выдать страховку в 15 млн. Дескать, брать кредиты и давать расписки нельзя: сразу «отзовут лицензию на проведение спортивных мероприятий»...

Однажды он привез в дом Аллы огромные корзины с тропическими фруктами. Объяснил ей с сыном, что поехал на встречу со спонсорами «боев без правил», а они вручили ему еду для спортсменов. Это укрепило доверие к ухажеру.

Как-то Казанова позвонил Алле и попросил 200 тысяч «на стоматолога».

- Мне в поединке выбили зуб, - объяснил «Евгений». И женщина перечислила ему первые 200 тысяч на «операцию». Поняв, что клиентка созрела, мужчина стал подогревать ее рассказами о том, что едет с командой в США, но на сборы требуется 5 млн рублей.

«Поскольку мы находились в отношениях, повода не доверять у меня не было. Он обещал вернуть», - заявит Алла на следствии.

Алла взяла 4 млн, которые несколько лет откладывала старшему сыну на квартиру, и отдала «девушке сына Халюто». В роли «девушки» выступила жена ловеласа Ольга Бубликова. А Нодиржон продолжал выпрашивать деньги. Уже на «оплату страховки бойцов».

Жена ловеласа участвовала в его аферах - как правило, под видом сестры. Фото: СОЦСЕТИ

«Перед тем как команда Евгения должна была улететь на соревнования в США (понятно, что никакой команды на самом деле не было. - Ред.), потерпевшая продала два своих автомобиля - BMW Х1 и «Ниссан Ноте» - и передала полученный 1 млн ему лично», - говорится в тексте обвинения.

«В США» ловелас внезапно «заболел» и попросил через Бубликову деньги на «анализы и лечение рака».

Бубликова позвонила Алле и прокартавила (не выговаривает «р»), что ее возлюбленный уже не говорит и наполовину парализован. Попросила перечислить еще 200, а потом еще 500 тысяч рублей... Алле пришлось расстаться со своей машиной «Киа Рио».

Когда Ольга опять позвонила и попросила 150 тысяч рублей на медстраховку, Алла ответила, что уже отправила им больше 6 млн рублей и больше денег у нее нет. Но Бубликова настаивала - уверяла, что тот «умрет, если не оплатить лечение».

«Согласилась помочь, поскольку была влюблена и думала, что, когда он вернется в Россию, мы распишемся, как он обещал», - объясняет Алла в суде.

Тогда она начала залезать в долги. Просила своих знакомых перечислить деньги на счет любимого...

ЮРИСТ КАТЯ: ИНФАРКТ КАК РАСПЛАТА

«В августе 2019 года я зарегистрировалась на сайте знакомств Лав.мэйл.ру. Оттуда пришло СМС от Евгения Халюто. Он назначил встречу в торговом центре «Золотой Вавилон» в Отрадном. Сходили в кино. Он начал приезжать домой, играл с сыном, тот даже стал называть его папой», - рассказывает столичный юрист Екатерина.

Родителям Екатерины Евгений понравился.

«Не пьет, не курит, не матерится. Редкий мужчина по нынешним-то временам», - удивлялись родители.

Мошенник рассказывал новым жертвам все про ту же семейную драму - про умершую от рака мать, застрелившегося отца и бои без правил. А Бубликова выступала уже его «сестрой».

В первый раз узбек-любовник попросил у Екатерины 35 тыс. рублей, пообещав, что вернет через пару дней.

«Я предполагала, что мы будем жить вместе, думала, что уже беременна от Халюто, который даже не пытался предохраняться», - вспоминает Екатерина.

Потом он попросил еще 175 тысяч, следом 200, затем еще 300. Екатерина только и успевала опустошать свои счета, даже у мамы взяла ее сбережения - 1200 евро. А Халюто все брал и брал - даже изредка просил по 5 тысяч на бензин.

«Я не возражала, думала, что в будущем он будет содержать мою семью», - признается Екатерина.

Деньги в семье юриста закончились быстро. Тогда Халюто повез Екатерину в банк за кредитом. Ей одобрили 125 тысяч рублей, но кредитка потерпевшей сразу перекочевала в карман любвеобильного Нодиржона.

В таком образе Евгений Халюто соблазнял москвичек Фото: Александр БОЙКО

Когда он и ее опустошил, Екатерина заволновалась.

- Ну ты сама подумай, я ведь не предохраняюсь с тобой, у нас скоро будут общие дети, а значит, и бизнес и доходы общие, вот тогда заживем, хрупкая моя! - усыплял ее разум Рахманов.

И попросил Екатерину взять еще кредит. На 5 млн рублей.

- Нужно на поездку команды в Японию, вопрос всей жизни и спортивной карьеры! - твердил он.

Эту сумму Екатерине дали в двух других банках под залог квартиры родителей. Катя отдала своему избраннику все без остатка, и он умчался на своем белом «Инфинити».

Через месяц он позвонит ей «из Токио», пожалуется, что из-за плохого интернета (это в Японии-то?!) не может перевести ей проценты по кредиту. Попросил кинуть еще миллион для страховки членам команды. Екатерина опять пошла по банкам и знакомым.

Попутно списалась с «сестрой» - Бубликовой. И та сообщила ей, что Халюто сейчас... в Америке. Запуталась в собственном вранье.

Екатерина насторожилась. Попыталась связаться с возлюбленным, но тот добавил Екатерину в черный список в своем телефоне. Пропала и его «сестра». Тогда юрист поняла, что отдала 5 664 000 рублей мошенникам. И угодила с инфарктом в реанимацию.

«Лежала и думала, что не имею права умереть, ведь оставлю родителей и ребенка без единственной квартиры», - вспоминает женщина.

Выручило фото, которое Халюто выслал ей, опаздывая на свидание и угодив в аварию. На снимок попал номер «Форда», задевшего «Инфинити» афериста. Екатерина разыскала владельца авто, и тот рассказал, что по документам при оформлении аварии хозяином «Инфинити» числилась Ольга Рахманова - жена Нодиржона Рахманова.

Екатерина тут же напишет заявление в полицию.

Но альфонса найдут лишь через год... Его задержат по заявлению следующей жертвы - бухгалтера Ольги.

Это только две жертвы афериста: слева - бизнесвумен Алла, справа - юрист Екатерина. Фото: Александр БОЙКО

БУХГАЛТЕР ОЛЬГА: БРАЛА ИЗ КАССЫ

«В январе 2020-го с сайта знакомств Мамба мне пришло СМС от Евгения Халюто, у нас завязалось общение. Через три дня он явился к 7.30 за рулем белого «Инфинити», подвез моего сына в школу, а меня на работу. По дороге показал свои водительские права (уже обзавелся подделкой. - Авт.), с фотографией и ФИО: Халюто Евгений Александрович. Говорил, что не может пригласить домой, так как к нему переехала на время ремонта новой квартиры в Химках сестра Ольга Бубликова», - рассказывает бухгалтер-кассир столичной фирмы Ольга.

Ей Халюто представился бывшим чемпионом мира по самбо, который из-за травм спины (он действительно когда-то получил травму на стройке) стал промоутером боев без правил. Присылал видео, где дрался на ринге. Рассказал, что вложил в этот бизнес миллионы, но на раскрутку и лицензию не хватает «каких-то 5 млн рублей». А тут еще «сестре надо дать на ремонт, кровать купить»...

Ольга ему верила, ведь лжец научился красиво ухаживать. При этом Казанова все так же не предохранялся в сексе.

- Я же тебе доверяю, мы же семья, - заявлял он.

Сначала занимал у нее по 4 - 10 тысяч, а однажды попросил сразу 4 млн рублей. И Ольга опустошила свои счета, плюс взяла на 2 млн кредит.

«Я отказывалась отдавать ему деньги без расписки, но Халюто упрашивал, давил. Обещал, что сделает мне предложение и перевезет меня с сыном в свою московскую квартиру», - говорит пострадавшая.

Через пару месяцев Рахманов выпросил у Ольги еще 5 млн. Говорил, что любит, хочет дать ее сыну свою фамилию, что его команду, которая вот-вот сорвет куш, допустили к соревнованиям в США, куда он прилетел на частном самолете спонсоров. А потом вдруг: «Милая, с командой не допускают до соревнования из-за затянувшейся проверки на допинг», а затем: «Закрыли на карантин в США после проверки на коронавирус».

Ольга пообещала выручить: миллион взяла в банке, а недостающую сумму бухгалтер позаимствовала... в кассе на работе.

Деньги узбек просил выслать на карточку «сестры» - Бубликовой, у которой якобы счет в заграничном банке, а за крупными суммами присылал доверенного таксиста (кто это, следствие не установило). И всего за полгода Ольга передала ухажеру 12 млн 350 тыс. рублей.

«Он знал, что я «одалживаю» деньги преступным путем на работе. Но уговаривал продолжать, говорил, что его судьба висит на волоске», - показала потерпевшая.

Когда Халюто исчез, в жизни Ольги началась черная полоса: ревизия на работе обнаружила, что она похитила из кассы почти 10 миллионов. Ее арестовали...

Но, когда выяснили детали, Ольга смогла избежать тюрьмы. Так как она крала под давлением и не тратила на себя ни копейки, женщину приговорили к 4 годам условно.

Так Ольга Рахманова выглядит сейчас Фото: Александр БОЙКО

ВОПРОС - РЕБРОМ

Где деньги, Зин?

А что же мошенники? Бубликова-Рахманова под подпиской о невыезде, она воспитывает 13-летнего ребенка.

А Рахманов-Халюто - в «Матросской Тишине». Уверяет, что ему требуется переводчик. Хотя все потерпевшие помнят, как он легко говорил по-русски.

Суд успел арестовать у Рахмановых два «Инфинити», дом в подмосковной деревне Клушино, еще один строящийся домишко и земельный участок. На это все супруги успели потратить не более половины суммы. Оставшееся пока не найдено.

Похоже, москвичкам вновь придется искать деньги - на этот раз, чтобы рассчитаться по долгам.

- В России ущерб от преступлений возмещается лишь при терактах. Хотя международные конвенции требуют этого даже при подобных аферах! - плачет Екатерина. - В СССР такие нормы были, и жертвам, попавшим в лапы преступников-профессионалов, возмещали ущерб. А сейчас я осталась один на один с Совкомбанком, который не желает ничего слышать о мошенниках и требует проценты по кредиту.

Катерину, как остальных жертв Рахмановых, очень жаль. Смогут ли обманутые москвички справиться с психологической травмой? Смогут ли тащить на себе стариков-родителей, детей и многомиллионные кредиты? Пока никакие общественные организации, которые все последние годы ратуют за помощь женщинам, историей обманутых москвичек даже не заинтересовались.

КСТАТИ

В следствии не исключают, что обманутых Рахмановым женщин может быть гораздо больше.

Если вы пострадали от этих мошенников, обращайтесь в редакцию, автор свяжет вас со следствием.

В ЭТО ВРЕМЯ

На прошедшем заседании, Нодиржон неожиданно заговорил по-русски без акцента и попросил судью отпустить его "пожить домой к сыну". В дом, который он построил на деньги потерпевших.

- Судья приятно удивила защиту: хоть и не отпустила под домашний арест обвиняемого (арест продлен до конца года - прим.Авт.), но вернула материалы дела в прокуратуру. Очевидно, что следствию придется привести в соответствие суммы ущерба и доказать каждый факт их передачи обвиняемым, - прокомментировала "КП" адвокат коллегии арбитражных адвокатов, почетный адвокат Московской области Вера Подколзина, которая представляет в суде обвиняемую Ольгу Рахманову.

По мнению юриста, учитывая общую сумму ущерба, дело вернется в суд довольно не скоро.